Месси поймал волну ненависти из-за восьмого «Золотого мяча». Даже Роналду её поддержал

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вчера, 11:14

Ругань не по адресу, виновато жюри, а не футболист.

Многих звёзд футбола возмутила победа Месси

Как в идеале должно выглядеть составление рейтинга «Золотого мяча»? Небольшое жюри собирается летом после завершения клубного сезона, пока свежи воспоминания. Определяют круг кандидатов, формируют тридцатку. Затем переставляют игроков местами, высказывая аргументы. Все довольными не останутся, но если расположить игроков не по сумме голосов непонятных персонажей, то получится крепкий итоговый рейтинг.

Все люди без исключения не очень умные. И автор этих строк, разумеется, тоже. Но важно осознавать конечность возможностей, так анализ качественнее. Проблема не в Месси, а в процедуре, причем уже много десятилетий. Впрочем, некоторые эгоисты, вроде Маттеуса и Дешама, не понимают своей ограниченности, поэтому оба вступили в банду хейтеров Месси после вручения Лионелю восьмого «Золотого мяча». Вот заявление Маттеуса:

Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым мячам. По мне, никто не обошел Холанда.

Всё бы хорошо, но Эрлинг нередко был очень плох. Человек момента, рывка, касания. А остальное время висит на защитниках. У Месси был великолепный отрезок на старте прошлого сезона, когда готовился к чемпионату мира. Кстати, Де Брюйне и Родри подходят под описание Маттеуса «играли великолепно, выиграли с „Манчестер Сити“ много трофеев». Награда Холанду «обворовала» бы Родри? Или все обворовали Мбаппе?

И Дешам как адекватный критик не подходит, поскольку не очень добрый дед. Тренер не пригласил Бензема на чемпионат мира после излечения от травмы. В том числе, из-за благодарственной речи Карима после вручения прошлого «Золотого мяча». Форвард не упомянул наставника сборной, тот обиделся. Поэтому учитывайте размер эго человека, который вот так ответил на вопрос, является ли Месси лучшим игроком всех времен:

Аргентинцы так говорят. Сложно сказать, что Месси лучше Роналду или Мбаппе, который моложе. Это игроки, которые оставили свой след в истории футбола.

Во-первых, Месси на дистанции всех прошел, выиграл всё. Во-вторых, какой Мбаппе, если Дешам не упомянул Пеле, Марадону и Кройфа? Килиану далеко до сравнения с Роналду и Месси. А Криштиану в итоге проиграл забег аргентинцу, поскольку он великий атлет и футболист экстра-класса, но у Пеле, Марадоны, Кройфа и Месси была врожденная гениальность. В этом смысле португальцу повезло меньше.

Одарен физически, но по мысли никогда не был величайшим игроком. И не забывайте Феномена – бразилец Роналдо гениальнее, чем Криштиану. Но во всём нужно везение, в том числе, в футболе. Кого-то подводят колени, а кто-то выигрывает восемь «Золотых мячей». Или пять наград, как Роналду, который лайкнул запись с насмешками над Лионелем. Но у хейта Месси из-за победы в масштабном опросе есть одна большая проблема.

Лионель никогда не просил отдавать ему все награды

Хейтеры Месси подают факты как некое Знание. Холанд молодец, а Лионель не взял ЛЧ с ПСЖ . Но выиграл ЧМ , это важно. Роналду обманул, когда заявил, что его не интересуют рекорды. Основали целую церемонию, чтобы португальцу вручали кубки лучшего во Вселенной. Шейхи знают, насколько португалец тщеславный и гордый человек – выдают награды, чтобы реже бесился.

Месси хотел выиграть ЛЧ и победить на ЧМ с Аргентиной, набор джентльмена. «Золотые мячи» ему были интересны, но в возрасте Мбаппе (в декабре стукнет 25 лет) у Лионеля было четыре награды. Четыре! Аргентинец наелся конфет в золотой обертке, в 36 ему без разницы, кто выиграл. Также пора успокоиться с теориями заговора. Никто не подстраивал победы Месси.

Победа Холанда не состоялась, поскольку у него в сумме меньше баллов. Понимаем, что шестой и седьмой «Золотой мяч» Месси выдали зря. Лучше бы выиграли Ван Дейк и Левандовски. Но восьмая награда за то, что вытащил Аргентину. В сериях пенальти или нет, но это эпохальная победа для огромной футбольной нации, которую невозможно представить без Месси.

Успех Аргентины на чемпионате мира тоже не подстраивали. Невозможно заставить форварда из Франции пробить в ногу обладателю приза Яшина – Мартинесу, вместо паса или голевого выстрела. Ван Гал наговорил глупостей, а теперь десятки знаменитостей говорят банальности о награде Месси в субъективном опросе, причем давно бракованном из-за низкого качества жюри.

Жаль великих игроков, оставшихся без награды с историей

Необоснованных логикой призов хватало. Роналду «воровал» чужие «Золотые мячи», если называть вручение индивидуального трофея именно таким словом. Точно обворовали Левандовского, когда обе легенды остались не у дел. Роберту просто отказались отдать заработанный приз, причем никто из легенд его право не защитил. Тяжело было записать видео с призывом отдать мяч Роберту? Не сделав это, Месси, Роналду, Модрич и другие обладатели приза показали себя эгоистами.

Великолепные Иньеста, Снейдер, Рибери, Ван Дейк, Хави, Нойер и Гризманн заслуживали приз не меньше, чем Роналду и Месси. Были годы, когда Лионелю не стоило вручать «Золотой мяч». Но не решен вопрос с квалификацией людей с правом голоса. Это должны быть сильные тренеры-гики, которые смотрят много футбола. Аналитики, у которых вся жизнь перед экраном. И парочка журналистов, но без тех, кто продал «Золотой мяч» Блаттеру на пару лет.

Нынешнее жюри бездарное, у них Гризманн на 21-м месте. Передача права вручать награду ФИФА окончательно испортила репутацию приза, который раньше многое значил. Под крылом чиновников никто не предлагал реформы «Золотого мяча». Даже забавно, что награда, которая утратила былое значение, вызвала бурю эмоций и обсуждений. Холанд не выиграл сейчас – выиграет в будущем. Мбаппе это тоже касается, если найдет смелость и уедет из Парижа.

А персонально Месси хейтить глупо. Простой мужик, учитывая уровень лизоблюдства окружающих его людей. У многих на троне сносит крышу. А Лионель намного реже, чем другие суперзвезды футбола, лез в перепалки и драки. Он не злой, а это достоинство в нашем мире. Марадона, Пеле, Кройф, Роналду и Зидан чаще показывали непростой характер. Лионель играл в футбол, получил восемь «Золотых мячей», математически сложно его превзойти.

Лучший ли он в истории? А нет ответа, который устроит всех. Величайший человек в футболе, скорее всего, Кройф. Йохан мессианский – пересоздал современный футбол как игрок и тренер. Месси его внучок, стабильнее, добрее и здоровее. Многие хотят, чтобы дети жили лучше, чем они сами. Это основа здорового бытия. Можно порадоваться, что увидели своими глазами Роналду и Месси на пике формы, это Мастера с большой буквы. Будет что рассказать внукам.

А дальше станет лишь интереснее, ведь Мбаппе, Беллингем и Холанд близко друг к другу по уровню и шансам на успех через год. Месси прав, «ушла эпоха», а новая уже началась. И она может оказаться увлекательнее по сюжету, чем дуальный мир Роналду и Месси.