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Месси поймал волну ненависти из-за восьмого «Золотого мяча». Даже Роналду её поддержал

вчера, 11:14
Лионель Месси

Ругань не по адресу, виновато жюри, а не футболист.

Многих звёзд футбола возмутила победа Месси

Как в идеале должно выглядеть составление рейтинга «Золотого мяча»? Небольшое жюри собирается летом после завершения клубного сезона, пока свежи воспоминания. Определяют круг кандидатов, формируют тридцатку. Затем переставляют игроков местами, высказывая аргументы. Все довольными не останутся, но если расположить игроков не по сумме голосов непонятных персонажей, то получится крепкий итоговый рейтинг.

Все люди без исключения не очень умные. И автор этих строк, разумеется, тоже. Но важно осознавать конечность возможностей, так анализ качественнее. Проблема не в Месси, а в процедуре, причем уже много десятилетий. Впрочем, некоторые эгоисты, вроде Маттеуса и Дешама, не понимают своей ограниченности, поэтому оба вступили в банду хейтеров Месси после вручения Лионелю восьмого «Золотого мяча». Вот заявление Маттеуса:

Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с «Манчестер Сити» и побил рекорды по забитым мячам. По мне, никто не обошел Холанда.

Всё бы хорошо, но Эрлинг нередко был очень плох. Человек момента, рывка, касания. А остальное время висит на защитниках. У Месси был великолепный отрезок на старте прошлого сезона, когда готовился к чемпионату мира. Кстати, Де Брюйне и Родри подходят под описание Маттеуса «играли великолепно, выиграли с „Манчестер Сити“ много трофеев». Награда Холанду «обворовала» бы Родри? Или все обворовали Мбаппе?

И Дешам как адекватный критик не подходит, поскольку не очень добрый дед. Тренер не пригласил Бензема на чемпионат мира после излечения от травмы. В том числе, из-за благодарственной речи Карима после вручения прошлого «Золотого мяча». Форвард не упомянул наставника сборной, тот обиделся. Поэтому учитывайте размер эго человека, который вот так ответил на вопрос, является ли Месси лучшим игроком всех времен:

Аргентинцы так говорят. Сложно сказать, что Месси лучше Роналду или Мбаппе, который моложе. Это игроки, которые оставили свой след в истории футбола.

Во-первых, Месси на дистанции всех прошел, выиграл всё. Во-вторых, какой Мбаппе, если Дешам не упомянул Пеле, Марадону и Кройфа? Килиану далеко до сравнения с Роналду и Месси. А Криштиану в итоге проиграл забег аргентинцу, поскольку он великий атлет и футболист экстра-класса, но у Пеле, Марадоны, Кройфа и Месси была врожденная гениальность. В этом смысле португальцу повезло меньше.

Одарен физически, но по мысли никогда не был величайшим игроком. И не забывайте Феномена – бразилец Роналдо гениальнее, чем Криштиану. Но во всём нужно везение, в том числе, в футболе. Кого-то подводят колени, а кто-то выигрывает восемь «Золотых мячей». Или пять наград, как Роналду, который лайкнул запись с насмешками над Лионелем. Но у хейта Месси из-за победы в масштабном опросе есть одна большая проблема.

Лионель никогда не просил отдавать ему все награды

Хейтеры Месси подают факты как некое Знание. Холанд молодец, а Лионель не взял ЛЧ с ПСЖ. Но выиграл ЧМ, это важно. Роналду обманул, когда заявил, что его не интересуют рекорды. Основали целую церемонию, чтобы португальцу вручали кубки лучшего во Вселенной. Шейхи знают, насколько португалец тщеславный и гордый человек – выдают награды, чтобы реже бесился.

Месси хотел выиграть ЛЧ и победить на ЧМ с Аргентиной, набор джентльмена. «Золотые мячи» ему были интересны, но в возрасте Мбаппе (в декабре стукнет 25 лет) у Лионеля было четыре награды. Четыре! Аргентинец наелся конфет в золотой обертке, в 36 ему без разницы, кто выиграл. Также пора успокоиться с теориями заговора. Никто не подстраивал победы Месси.

Победа Холанда не состоялась, поскольку у него в сумме меньше баллов. Понимаем, что шестой и седьмой «Золотой мяч» Месси выдали зря. Лучше бы выиграли Ван Дейк и Левандовски. Но восьмая награда за то, что вытащил Аргентину. В сериях пенальти или нет, но это эпохальная победа для огромной футбольной нации, которую невозможно представить без Месси.

Успех Аргентины на чемпионате мира тоже не подстраивали. Невозможно заставить форварда из Франции пробить в ногу обладателю приза Яшина – Мартинесу, вместо паса или голевого выстрела. Ван Гал наговорил глупостей, а теперь десятки знаменитостей говорят банальности о награде Месси в субъективном опросе, причем давно бракованном из-за низкого качества жюри.

Жаль великих игроков, оставшихся без награды с историей

Необоснованных логикой призов хватало. Роналду «воровал» чужие «Золотые мячи», если называть вручение индивидуального трофея именно таким словом. Точно обворовали Левандовского, когда обе легенды остались не у дел. Роберту просто отказались отдать заработанный приз, причем никто из легенд его право не защитил. Тяжело было записать видео с призывом отдать мяч Роберту? Не сделав это, Месси, Роналду, Модрич и другие обладатели приза показали себя эгоистами.

Великолепные Иньеста, Снейдер, Рибери, Ван Дейк, Хави, Нойер и Гризманн заслуживали приз не меньше, чем Роналду и Месси. Были годы, когда Лионелю не стоило вручать «Золотой мяч». Но не решен вопрос с квалификацией людей с правом голоса. Это должны быть сильные тренеры-гики, которые смотрят много футбола. Аналитики, у которых вся жизнь перед экраном. И парочка журналистов, но без тех, кто продал «Золотой мяч» Блаттеру на пару лет.

Нынешнее жюри бездарное, у них Гризманн на 21-м месте. Передача права вручать награду ФИФА окончательно испортила репутацию приза, который раньше многое значил. Под крылом чиновников никто не предлагал реформы «Золотого мяча». Даже забавно, что награда, которая утратила былое значение, вызвала бурю эмоций и обсуждений. Холанд не выиграл сейчас – выиграет в будущем. Мбаппе это тоже касается, если найдет смелость и уедет из Парижа.

А персонально Месси хейтить глупо. Простой мужик, учитывая уровень лизоблюдства окружающих его людей. У многих на троне сносит крышу. А Лионель намного реже, чем другие суперзвезды футбола, лез в перепалки и драки. Он не злой, а это достоинство в нашем мире. Марадона, Пеле, Кройф, Роналду и Зидан чаще показывали непростой характер. Лионель играл в футбол, получил восемь «Золотых мячей», математически сложно его превзойти.

Лучший ли он в истории? А нет ответа, который устроит всех. Величайший человек в футболе, скорее всего, Кройф. Йохан мессианский – пересоздал современный футбол как игрок и тренер. Месси его внучок, стабильнее, добрее и здоровее. Многие хотят, чтобы дети жили лучше, чем они сами. Это основа здорового бытия. Можно порадоваться, что увидели своими глазами Роналду и Месси на пике формы, это Мастера с большой буквы. Будет что рассказать внукам.

А дальше станет лишь интереснее, ведь Мбаппе, Беллингем и Холанд близко друг к другу по уровню и шансам на успех через год. Месси прав, «ушла эпоха», а новая уже началась. И она может оказаться увлекательнее по сюжету, чем дуальный мир Роналду и Месси.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 10:57
Даже близкое окружение Холанна не считают его достойным. Гвардиола, Родри, главный тренер сборной Норвегии за Месси. А сколько легенд за Месси? За Холанна только прихвостни Роналду: сам Роналду, Пирс Морган, Ротен и прочий неликвид
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:33
Даже футболисты признали его уровень и уровень на котором он тащил. Не млс это
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:26
Сити никогда не интересовался Роналду. Хватит придумывать. Зачем Сити балласт? Тогда был бы не требл, а ЛЕ
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:24
В Германии не большой футбол? Ничего он не пахал. Сколько было новостей про количество касаний Холанна за матч? В районе 10-15 за матч. Как можно назвать его лучшим игроком, если он мяча касался меньше, чем вратарь? Без мяча он тоже не пахал. Прессинг был на КДБ, Фодене, Грилише. Его наградили даже больше, чем он заслужил. Какой ему ЗМ? Даже бронзовый не заслужил
Elliada
Elliada ответ Rahat R (раскрыть)
сегодня в 08:20
Зря пахал? То есть, трофеев, которые он выиграл, мало? К тому же, он получил Лучший игрок сезона УЕФА, теперь лучший нападающий, скоро получит The Best от ФИФА. Хочешь сказать это всё мало по сравнение с ЗМ?
Евгений Воробьёв
Евгений Воробьёв
сегодня в 08:17
Отобрать надо у Месси этот приз и всё
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:02
Интересно было бы лет так через 50 встретится с оппонентами Месси и послушать их). Но такого привелегия получат лишь немногие, кому сейчас под 10-15 -20 лет наверно..
Для меня Месси лучший. ЧМ, это его трофей как капитана. Он больше трофея любого турнира и мечта. И то, как шел аргентинец к своей мечте падая и поднимаясь, достойно уважения и ЗМ. Остальное лирика.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 06:29
Только ПСЖ и Аль Наср это разные континенты, а я только про ЛЧ, которая не по зубам кое кому
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:34
Остаётся только выдвигать такие версии.
Месси пришёл, ПСЖ и дальше выигрывал чемпионат. Пришёл Рон и с первого места сошёл Аль-Наср сразу же.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
ПСж.... который играл в финале ЛЧ, и теперь вызженая земля
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Royal Rumble (раскрыть)
вчера в 22:43
Альварес ведь не забивает на уровне норвежца, да и не всегда в основе выходит. Имя не создал себе.
Вообще-то в списке было много игроков МС. Конкуренция высокая за награду.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:40
Рон реально никому не был нужен, ему агент клуб не смог найти, за что он его и уволил.
Месси дал понять всем, что за другой клуб он играть не будет в Европе, кроме Барселоны, а в ПСЖ он оказался не по своей воли, после пару лет уехал в МЛС.
Рон был нарасхват рассказывай тем, кто футбол не смотрит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:52
Отличная статья. Дальше расхваливать мысли автора и его анализ ситуации не буду, но вывод из сказанного напрашивается один: Месси "не виноват", что снова стал лучшим. Он спокойно весь сезон играл в своё удовольствие, в каждом матче показывая классный футбол, приносил пользу командам, за которые выступал, принёс славу Аргентине и, на мой взгляд, совершенно не заморачивался по поводу того, кому будет вручён ЗМ. Может, поэтому и стал лучшим ?...
Royal Rumble
Royal Rumble ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 20:30
Как на счёт Хулиан Альварес ? Он выиграл все
Royal Rumble
Royal Rumble ответ Саня Шумный (раскрыть)
вчера в 20:27
Хулиан Альварес
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 19:49
не помню, чтобы клубы апл интересовались аргом, а Рон был на расхват и ушёл в гранд АПЛ, а мог и в сити и взять ещё ЛЧ
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:30
Я представляю, что за победу на ЧМ Роналду не дали ЗМ, что бы вы писали все, в том числе ручной Морган.
А ведь он получал ЗМ только за выход на ЧМ, за две игры со Швецией. А Месси выиграл ЗМ только после победы на ЧМ. Чувствуешь разницу?
Нужны основания говорить, что Месси не нужен. Он желанный везде. Даже на ближнем востоке ему предлагали в два раза больше, чем кришу. Чувствуешь разницу? Поэтому, я бы не стал вот так разбрасываться вот такими слова "он никому не нужен", понимаю, хочется этого, но это далеко не так.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 19:09
Тут про ЗМ 23 , но у вас конечно же всегда Роналду виноват, которого даже не было в претендентах.
Смирюсь с тем, что аргентинца больше не хотят в Европе лет так пять семь и это факт, никому не нужен
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:06
Он пахал за двоих, даже без мяча, и это в первый год в большом футболе. Он был лучше Месси в его первые сезоны в барсе, на две головы сильнее
Rahat R
Rahat R ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:32
Получается Эрлинг зря пахал! Надо было только в финале забивать!!!
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:32
Вот и смиритесь с тем, что Месси выиграл ЧМ и внёс существенный вклад в победу.
А Роналду не смог! И не смог забить за 5 ЧМ ни одного гола на стадии плей-офф. Зато у него есть 5 ЗМ.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:19
Логика у тебя хорошая. ЧМ выиграл не Месси, а Аргентина. Требл выиграл не МС, а Холанн. Ему нужно дать ЗМ. Напомни мне его решающие голы в Суперкубке Англии 2022, Кубке Англии 2023, ЛЧ 2023, Суперкубке Англии 2023, Суперкубке УЕФА 2023, без которых МС не выиграл бы эти трофеи.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:17
Я же говорю, я смотрел матчи арга за тот год и там кроме нескольких голов на ЧМ и вспомнить нечего.
А если я поделю количество потерь мяча и загубленных моментов аргентинцем на количество голов, то неловко его фанам станет.
На Холана не играет вся команда
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 16:14
смиритесь уже с тем , что чм 2014 не выиграла аргентина, и там был полным раствором пенальтист.
В Катаре выиграла Аргентина, смиритесь с этим, по пенальти, там Мартинеса вклад больше даже
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:58
    feruzbek rajapov
    feruzbek rajapov
    вчера в 15:57
    Золотой мяч Давать надо было Холанду он заслужыл этого
    Evgeniy25
    Evgeniy25
    вчера в 15:34
    ФИФА живёт своей жизнью! Инесту, Хави,Снейдера, Левандовски, Рибери, обокрали! Для ФИФА существовало 2 футболиста Месси и Роналду и выбирали из них кто друг друга перегонит по количеству золотых мячей! Откровенныый позор!Куртуа кстати тоже обокрали хотя он вытянул Реал за уши в ЛЧ! Что сказать Евровединие отдыхает! Надо 2 золотых мяча давать за клубные подвиги Холанду за международные подвиги Месси! А что Овена, англичанина можно поощрять, а Холонда нельзя!
    Estiva
    Estiva
    вчера в 15:31
    Да как вы задолбали со своими голами... Для лучшего бомбардира есть прекрасные награды: Золотая Бутса. И трофей Герда Мюллера. На эти премии Холланд и претендовал. Как награда "лучший футболист" может относиться к Эрлингу? Очень косвенно, разве что.
    Что теперь, всех лучших бомбардиров каждый раз притягивать к званию лучшего футболиста?
    Холланд что, побил рекорд по голам за сезон в Европе?? Мюллер когда-то забил 85 голов за календарный год, Месси 91. Вот это рекорды, а остальное демагогия и попытки вытянуть за уши.
    ganiball
    ganiball
    вчера в 15:22
    Самое забавное, что недавно а если, быть точным в 2022 году поменяли критерии при выборе победителя на ЗМ.
    Ключевым критерием являются индивидуальные достижения футболистов, а не командные трофеи. Титулы клубов и сборных будут вторым по важности, показателем. А третьим - уровень игрока и его приверженность принципам фэйр-плей. Зачем меняли и расписывали если, все равно отдали за ЧМ?
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:13
    А матч с Мексикой? Австралией? Смиритесь уже.
    Это было неизбежно. Месси немного не хватило выиграть ЧМ в 2014 году, но сумел выиграть в Катаре.
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