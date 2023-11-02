Джон Терри не верит, что сможет возглавить «Челси»

Экс-защитник «Челси» Джон Терри полагает, что вряд ли когда-либо сможет стать главным тренером лондонского клуба. Сейчас он работает в академии «синих».
Понял, что этого не произойдет. Моей единственной мечтой, когда я покинул «Челси», было возвращение в качестве рулевого. Но теперь я понимаю, что этого не будет. Это больно.
Такие мысли не спроста
Такие мысли не спроста
Во-первых, он уже легенда "Спартака"))
Во-вторых, будет тренировать одновременно многократного обладателя премии "Золотой дельфин" и обладателя премии "Золотой дилер - 2023", а также обладателя премии "Джентльмен года" в придачу.
В-третьих, девушки в России красивые, значит, и жёны тоже.
Во-первых, он уже легенда "Спартака"))
Во-вторых, будет тренировать одновременно многократного обладателя премии "Золотой дельфин" и обладателя премии "Золотой дилер - 2023", а также обладателя премии "Джентльмен года" в придачу.
В-третьих, девушки в России красивые, значит, и жёны тоже.