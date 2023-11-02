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Джон Терри не верит, что сможет возглавить «Челси»

вчера, 11:03

Экс-защитник «Челси» Джон Терри полагает, что вряд ли когда-либо сможет стать главным тренером лондонского клуба. Сейчас он работает в академии «синих».

Понял, что этого не произойдет. Моей единственной мечтой, когда я покинул «Челси», было возвращение в качестве рулевого. Но теперь я понимаю, что этого не будет. Это больно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:35, ред.
Он мечтал тренировать Челси, но это было при Абрамовиче заявление. Не то время сейчас идти в Челси и свою репутацию убивать перед фанатами. Тму пример Лемп. Лучше переждать пока будут положительные перемены в клубе. Авторитет у игрока в клубе есть, и перед болельщиками. Но терять его не стоит с таким руководством в лице Боули. Хотя может возглавить клуб от силы год, два, поработает получит неустойку и завершит.
h55zcm25xkvk
h55zcm25xkvk
вчера в 13:40
Надо дать ему шанс, он же до мозга костей синий
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:18
Скорее всего с Боэли был разговор
Такие мысли не спроста
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:53
Если не стараться и не пробовать, то точно ничего не получится.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:47
Абсолютли)

Во-первых, он уже легенда "Спартака"))
Во-вторых, будет тренировать одновременно многократного обладателя премии "Золотой дельфин" и обладателя премии "Золотой дилер - 2023", а также обладателя премии "Джентльмен года" в придачу.
В-третьих, девушки в России красивые, значит, и жёны тоже.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:06
Может в спартак?))
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