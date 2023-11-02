Джон Терри не верит, что сможет возглавить «Челси»

Экс-защитник «Челси» полагает, что вряд ли когда-либо сможет стать главным тренером лондонского клуба. Сейчас он работает в академии «синих».

Понял, что этого не произойдет. Моей единственной мечтой, когда я покинул «Челси», было возвращение в качестве рулевого. Но теперь я понимаю, что этого не будет. Это больно.