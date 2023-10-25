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Бывший исландский игрок «Краснодара» и «Ростова» хочет работать в России

25 октября 2023, 16:28

Бывший защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон хочет начать работать в России тренером. Защитник выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».

Стоить отметить, что жена исландца имеет российское гражданство. Сигурдссон уже приезжал в Россию в поисках работы. Сообщается, что он предлагал свои услуги «Ростову», но штаб Валерия Карпина полностью укомплектован. Тем менее Сигурдссон намерен продолжить поиски тренерской работы в России.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
25 октября в 20:25, ред.
Доброго Здоровья протон!
Не забывай, что у него жена русская, да ещё по-моему из наших казачек с Дона, а с ним точно не забалуешь, поэтому она его и гонит на работу в Россию. И придется ему болеть за наших, как за своих!)))
протон
протон
25 октября в 20:15
Понятное дело что к нам он стремится не из-за любви к России, а ради зарплат, в Исландии за еду тренируют ... Однако к нас своих специалистов хватает, хотелось бы на тренерском мостике наблюдать отечественных специалистов.
Варвар7
Варвар7
25 октября в 16:48
Значит и на исторической родине возможно возникли трудности с трудоустройством.
Гость
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