Бывший исландский игрок «Краснодара» и «Ростова» хочет работать в России

Бывший защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон хочет начать работать в России тренером. Защитник выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».
Стоить отметить, что жена исландца имеет российское гражданство. Сигурдссон уже приезжал в Россию в поисках работы. Сообщается, что он предлагал свои услуги «Ростову», но штаб Валерия Карпина полностью укомплектован. Тем менее Сигурдссон намерен продолжить поиски тренерской работы в России.
Не забывай, что у него жена русская, да ещё по-моему из наших казачек с Дона, а с ним точно не забалуешь, поэтому она его и гонит на работу в Россию. И придется ему болеть за наших, как за своих!)))
Не забывай, что у него жена русская, да ещё по-моему из наших казачек с Дона, а с ним точно не забалуешь, поэтому она его и гонит на работу в Россию. И придется ему болеть за наших, как за своих!)))