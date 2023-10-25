Бывший исландский игрок «Краснодара» и «Ростова» хочет работать в России

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25 октября 2023, 16:28

Бывший защитник сборной Исландии хочет начать работать в России тренером. Защитник выступал за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов».

Стоить отметить, что жена исландца имеет российское гражданство. Сигурдссон уже приезжал в Россию в поисках работы. Сообщается, что он предлагал свои услуги «Ростову», но штаб Валерия Карпина полностью укомплектован. Тем менее Сигурдссон намерен продолжить поиски тренерской работы в России.