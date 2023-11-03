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Результаты жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

вчера, 12:51

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. По итогам жеребьёвки сформировались следующие пары:

«Оренбург» — «Спартак»

«Ростов» — ЦСКА

«Балтика» — «Локомотив»

«Динамо» — «Зенит»

В каждой паре будет сыграно по два матча.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

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Все комментарии
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 11:08
Уважаемый, в твоем комментарии было не совсем так. У тебя люди, проводившие жеребьевку названы"клоунами", как будто они сами такой порядок придумали. И выражено недоумение почему не делали еще одну жеребьевку для ЦСКА, Тебе пояснили, что такой регламент. Все. А мнение твое по регламенту - это не по адресу. Вот и все!
TheBoLt
TheBoLt ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
сегодня в 01:03
Я не ищу кошку, я высказал свое мнение. Мне лично не нравится такой регламент. Кому он нравится - может положительно высказаться о нем, я ж не говорю ничего против
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 01:01
Нормальное состояние возмущёного. Разное состояние команд. Было бы справедливо противостояние провести в один период. Меньше головной боли будет. Заканчивают и начинают, как правило команды в разных кондициях.
Red blu
Red blu
вчера в 22:40
Жеребьёвкой удовлетворен.
Удачи ЦСКА и Динамо.
Семак уже возмущался что ответные матчи пройдут только весной следующего года.
К чему бы это?
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:31
УВажаемый, не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Этот регламент ( с переходом следующую пару) был известен всем клубам до жеребьевке, никто не возражал. Кстати точно такой же принцип и при жеребьевки в ЛЧ, когда две команды из одной группы не могут играть в плей в 1\8 офф. Вроде ранее за вами предвзятости по отношению к клубам не замечалось. Что то изменилось?
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:04
Они не волшебники. Они ещё только учатся.
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:43
На жеребьёвке присутствовала женщина, которая следила за соблюдением регламента жеребьёвки и именно она сказала, что ЦСКА не может играть с Оренбургом и согласно РЕГЛАМЕНТА жеребьёвки ЦСКА опускается в следующую группу, к Ростову. Так что ваши претензии надо предъявлять к тем кто составил ТАКОЙ регламент.
П.С. Лично я не вижу никакого криминала в такой жеребьёвке.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:31
Нормальная жеребьевка - явных фаворитов нет.
СправедливыйЗритель
СправедливыйЗритель
вчера в 18:27
Выиграет тот кому больше нужен Кубок России, а это обычно неудачники РПЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:50
Пройдем Оренбург два раза, а потом порвем их спонсора
Варвар7
Варвар7 ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
вчера в 17:29
Да у Вас железная логика - "Нейтральный любитель футбола скажет, конечно в ЦСКА. КБ скажет, конечно в ЛОКО" А разве при обсуждении матча Балтика - Локомотив. КБ болельщик не является нейтральным? В моей реплике была высказана мысль, что Локо для Сергея , как и он для Локо не чужие(и будет интересно понаблюдать за перипетиями матча и в этом "ключе") и становление пожалуй как его как игрока состоялось именно Локо и кстати за сборную России он дебютировал Игнашевич в 2002 году в матче со шведами, будучи игроком Локо. А уже как мастер он провёл основную часть своей карьеры в ЦСКА и стал тем Игнашевичем которого мы знаем.( думаю , что для самого Сергея все этапы его карьеры важны). Своё мнение о Сергее я высказал не взирая на клубные пристрастия и как ВЫ могли в безобидной фразе: - "С. Игнашевич довольно успешно играл за Локо и пожалуй, становление его как игрока произошло именно там"- увидеть заговор - уму не постижимо!
Capral
Capral
вчера в 16:47
Вспоминаю, раньше, в советское время- с нетерпением ждал жеребьевки!!! Всегда были интригующими выезды в Баку, Алма-Ату или Ереван!!! Волнительными игры- с киевлянами, тбилисцами, Спартаком, Торпедо!!! Непредсказуемыми- с Шахтером, Днепром, Карпатами!!! От каждой из этих игр- ждал чего-то нового, новых переживаний, надежд!!! Дни считал, до начала матчей!!!

А сейчас, как-то буднично, неинтересно, а отдельные игры- представляются откровенно предсказуемыми... Невыразительный нынешний российский футбол, пресный. Где сейчас- новые Блохины, Черенковы, Гавриловы, Кипиани, Бессоновы?! Где, весь, тот -неподражаемый футбольный колорит, незабываемых братских республик?! Как в картине В.Максимова: "Всё в прошлом"...
TheBoLt
TheBoLt ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:19
Если смотрел жеребьевку, там вообще комичный момент. Левую половину достали нормально, а пары доставали выборочно. Достали ЦСКА и говорят: "ЦСКА нельзя с Оренбургом, но мы доставать другой шар из корзины не будем сразу, мы это ЦСКА запишем сразу ниже, к Ростову". Клоуны, решили за Ростов, с кем играть. Так было и с Зенитом. Он выпал Балтике, но нет, нельзя, Зенит сразу к Динамо поедет.

С одной стороны правильно, что те, кто играл в группах друг с другом не попадают друг на друга в 1/4. А с другой стороны, какого же черта вы достаете соперника для одного клуба и передаете его другому клубу? А нельзя было для Ростова и Балтики вытащить из корзины заново? Зачем так делать? Клоуны стопроцентные, а не только двадцати пяти))
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:14
Из наших да, а вообще Ведран Чорлука!
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 15:13
    альсато
    альсато ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 15:11
    вот я..считаю, что Игорь Чугайнов (воспитанник Торпедо)- был лучшим центральным защитником (по сей день) Локомотива .
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 14:58
    Когда первый раз услышал фамилию Игнашевич в Локо, то думал это серб какой то, но оказался наш русский.
    Молодой парень сразу влился в команду и сходу стал одним из лидеров и это несмотря на то, что в команде было много игроков высокого уровня.
    А гол со штрафного почти с 40 метров Тиролю в квалификации ЛЧ так вообще был бомбой.
    Сергей отыграл за Локо три великолепных сезона, стал чемпионом, выиграл кубок и суперкубок страны, а потом грянул гром среди ясного неба, он ушёл в ЦСКА.
    Никогда не винил Игнашевича за этот уход, так как виновато руководство, которое тянуло до последнего и предложило продления контракта только после окончания сезона, когда контракт уже закончился.
    К тому времени ЦСКА уже предложил контракт Сергею и так как была неопределённость с Локо он решил согласиться на условия ЦСКА.
    Пожалуй это самый большой просчёт Локо за всю историю клуба, а ЦСКА просто повезло с таким игроком.

    Фаворит в паре конечно Локо, но я бы не стал уже радоваться с выходом в 1/2 финала. Несмотря на разницу в классе думаю легко не будет, а Балтика попытается дать бой, особенно в Калининграде при своих болельщиках.
    АРМЕЕЦ__06
    АРМЕЕЦ__06 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 14:14
    Все верно но многие этого не знают даже. Или не помнят
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 14:12
    Конец ноября покажет кому "повезло" больше). Ну естественно без судейских "ошибок").
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:09
    Похоже всех фаворитов развели по разным парам.
    ТерSpark
    ТерSpark ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 14:05
    Мечты ,мечты!!! Сразу видно Питер
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:03
    Второй год подряд жребий сводит Динамо с чемпионом. Большой трагедии в этом не вижу, скорее наоборот, если клуб имеет желание добиться победы в этом турнире, то побеждать нужно любого соперника, какой бы высокий рейтинг не был бы у него. Ну и даже поражение не лишает его от дальнейшего участия в розыгрыше. Зато победа приблизит на шаг к заветному Суперфиналу, а заодно покажет чего стоит Динамо в нынешнем сезоне. Болейте за своих, а не против чужих.
    Anatoly Kandaurov 1
    Anatoly Kandaurov 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 13:54
    Игнашевич пришел в Локо из КС в 21 год в 2001 г. , ушел в ЦСКА в 2003 г. В сборную попал из ЦСКА в 2004 г. и играл в ней 14 лет, будучи игроком ЦСКА. Вопрос. Где он состоялся как игрок ? в КС, ЛОКО или ЦСКА. ? Нейтральный любитель футбола скажет, конечно в ЦСКА. КБ скажет, конечно в ЛОКО. Вот и суди об объективности п этому факту.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:29
    В полуфинале - Зенит - Оренбург, ЦСКА - Балтика.)
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Варвар7 (раскрыть)
    вчера в 13:27
    Я бы хотел, чтобы они попали на ЦСКА. Игнашевич, это прежде всего этот клуб. Любой болельщик отметит это.
    Но и Ростов нормально. Коням будет непросто. Хотя противостояние из двух матчей и вторая игра у них дома, а это +.
    d1metras
    d1metras
    вчера в 13:24
    Что то в Спартак верится с трудом))
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    вчера в 13:21
    а я вот наоборот за то, чтобы первую игру сыграть в этом году, а ответную в марте 2024 года. сыграй обе игры в марте и сейчас все про кубок России забыли бы разом, а так первые матчи состоятся в конце ноября и интрига перед ответной встречей в кубке будет жива все зимние сборы. играть в Оренбурге на искуственном поле как раз нужно в конце ноября, есть ещё надежда, что зима прийдёт в Россию чуть попозже, а на случай лёгкого мороза и небольшого снега искуственное поле в гостях будет самой подходящий вариант ( а теперь представим игру в Оренбурге на пластике после феврельских морозов и конкретного дубака в начале марта месяца. если вспомнить, то два года подряд зимой в начале февраля стояла вполне приемлимая погода, а вот как подходили дни матчей в кубке России в конце февраля, так на улице стоял лютый дубак! - 15 в Москве когда играл локомотив - Спартак по ощущениям были как -30. на улице даже минуту без верхней одежды находиться было не комфортно) так что Оренбург с игрой в гостях первую встречу для Спартака не плохой вариант ( а плохой был бы ростов, который просто для нас неудобный соперник. в первой игре в матче с пуховиком считаю шансы 50/50, а вот в марте фаворитом будет Спартак, так как скорее всего будет куплен зимой центральный нападающий под номером 9, а оренбург устроит чёрную пятницу на трансферном рынке потеряв Мансилью и Лукаса Веру...поболеем за динамо всей страной, понаблюдаем как Игнашевич встретит в Калининграде локомотив
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:15
    Пара Балтика - Локомотив , интересна ещё и тем , что в своё время нынешний главный тренер "балтийцев" С. Игнашевич довольно успешно играл за Локо и пожалуй, становление его как игрока произошло именно там.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:14
    Если после 2-ух игр победителя выявить не получится, то будет серия пенальти в сентябре 2024г
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:07
    Спартак и тут умудрится отхватить.
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