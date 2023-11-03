Результаты жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. По итогам жеребьёвки сформировались следующие пары:
«Оренбург» — «Спартак»
«Ростов» — ЦСКА
«Балтика» — «Локомотив»
«Динамо» — «Зенит»
В каждой паре будет сыграно по два матча.
Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. По итогам жеребьёвки сформировались следующие пары:
«Оренбург» — «Спартак»
«Ростов» — ЦСКА
«Балтика» — «Локомотив»
«Динамо» — «Зенит»
В каждой паре будет сыграно по два матча.
Молодой парень сразу влился в команду и сходу стал одним из лидеров и это несмотря на то, что в команде было много игроков высокого уровня.
А гол со штрафного почти с 40 метров Тиролю в квалификации ЛЧ так вообще был бомбой.
Сергей отыграл за Локо три великолепных сезона, стал чемпионом, выиграл кубок и суперкубок страны, а потом грянул гром среди ясного неба, он ушёл в ЦСКА.
Никогда не винил Игнашевича за этот уход, так как виновато руководство, которое тянуло до последнего и предложило продления контракта только после окончания сезона, когда контракт уже закончился.
К тому времени ЦСКА уже предложил контракт Сергею и так как была неопределённость с Локо он решил согласиться на условия ЦСКА.
Пожалуй это самый большой просчёт Локо за всю историю клуба, а ЦСКА просто повезло с таким игроком.
Фаворит в паре конечно Локо, но я бы не стал уже радоваться с выходом в 1/2 финала. Несмотря на разницу в классе думаю легко не будет, а Балтика попытается дать бой, особенно в Калининграде при своих болельщиках.
Молодой парень сразу влился в команду и сходу стал одним из лидеров и это несмотря на то, что в команде было много игроков высокого уровня.
А гол со штрафного почти с 40 метров Тиролю в квалификации ЛЧ так вообще был бомбой.
Сергей отыграл за Локо три великолепных сезона, стал чемпионом, выиграл кубок и суперкубок страны, а потом грянул гром среди ясного неба, он ушёл в ЦСКА.
Никогда не винил Игнашевича за этот уход, так как виновато руководство, которое тянуло до последнего и предложило продления контракта только после окончания сезона, когда контракт уже закончился.
К тому времени ЦСКА уже предложил контракт Сергею и так как была неопределённость с Локо он решил согласиться на условия ЦСКА.
Пожалуй это самый большой просчёт Локо за всю историю клуба, а ЦСКА просто повезло с таким игроком.
Фаворит в паре конечно Локо, но я бы не стал уже радоваться с выходом в 1/2 финала. Несмотря на разницу в классе думаю легко не будет, а Балтика попытается дать бой, особенно в Калининграде при своих болельщиках.
С одной стороны правильно, что те, кто играл в группах друг с другом не попадают друг на друга в 1/4. А с другой стороны, какого же черта вы достаете соперника для одного клуба и передаете его другому клубу? А нельзя было для Ростова и Балтики вытащить из корзины заново? Зачем так делать? Клоуны стопроцентные, а не только двадцати пяти))
С одной стороны правильно, что те, кто играл в группах друг с другом не попадают друг на друга в 1/4. А с другой стороны, какого же черта вы достаете соперника для одного клуба и передаете его другому клубу? А нельзя было для Ростова и Балтики вытащить из корзины заново? Зачем так делать? Клоуны стопроцентные, а не только двадцати пяти))