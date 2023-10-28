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Тайсон Фьюри: «Криштиану Роналду — величайший футболист в истории»

вчера, 14:28

Обладатель пояса WBC в тяжелой весовой категории, британский боксёр Тайсон Фьюри в разговоре с Криштиану Роналду назвал португальца величайшим футболистом.

Криштиану, ты величайший футболист в истории. Я твой большой поклонник. Все время слежу за твоей игрой. Наблюдал за тобой в «Манчестер Юнайтед», когда ты играл за МЮ в первый раз, и после возвращения тоже. Также смотрел твои игры за «Реал».

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:05
Месси ему как гульфик подойдет)
alexamit
alexamit
вчера в 18:05
А вообще-то этот мордобоец видел игру Пеле,Гарринчи,Стрельцова,Ван Бастена и других летучих голландцев?Тогда бы уж молчал в тряпочку.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:41
Возможно, Фьюри - величайший супертяж в истории, пока это опровергнуто не было, очень мне нравится, как он со своим пузом и свисающими боками чувствует себя в ринге, легкий как пушинка. Но, во-первых, он поклонник МЮ, а во-вторых, тут чтобы перетереть надменность Месси чувствуется, мне он тоже как человек неприятен
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:59
Вообщем понятно, как в басне:
"Кукушка хвалит петуха".
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 15:22
Величайший нетрадиционный футболист! Наверное даже - самый величайший нетрадиционности
shlomo
shlomo
вчера в 15:13
Ну а что должен сказать друг... это и должен.
Estiva
Estiva ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:05
пфф)))) Роналду считает лучшим эта жалкая пародия на Тайсона, а настоящий Тайсон как раз называет лучшим Лео. Вот и живи теперь с этим.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:00
...а кто не согласен-отправлю в нокаут.В стиле единоборств без правил.
Capral
Capral ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:58
Во-первых, с моей стороны, это лёгкий троллинг. Эта похвала приятна, но не существенна. А во-вторых, я никогда не сталкивал лбами этих двух футболистов, поскольку, каждого из них - считаю гениальными по своему.
😉😉😉😉😉😉😉🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Elliada
Elliada ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49
Месси может об этом только мечтать?? О чем конкретно? Чтобы его похвалил боксер? Тайсон хвалил и что?

Читай внимательно: "...в разговоре с Криштиану Роналду назвал его величайшим футболистом". Обычный обмен любезностями при встрече. Уверен, что Роналду в ответ сказал ему что-то подобное.
Capral
Capral
вчера в 14:37
Это и без Тайсона ясно!!!!!!! Месси, только может мечтать о таком...
👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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