Тайсон Фьюри: «Криштиану Роналду — величайший футболист в истории»

Обладатель пояса WBC в тяжелой весовой категории, британский боксёр Тайсон Фьюри в разговоре с назвал португальца величайшим футболистом.

Криштиану, ты величайший футболист в истории. Я твой большой поклонник. Все время слежу за твоей игрой. Наблюдал за тобой в «Манчестер Юнайтед», когда ты играл за МЮ в первый раз, и после возвращения тоже. Также смотрел твои игры за «Реал».