Тайсон Фьюри: «Криштиану Роналду — величайший футболист в истории»

Обладатель пояса WBC в тяжелой весовой категории, британский боксёр Тайсон Фьюри в разговоре с Криштиану Роналду назвал португальца величайшим футболистом.
Криштиану, ты величайший футболист в истории. Я твой большой поклонник. Все время слежу за твоей игрой. Наблюдал за тобой в «Манчестер Юнайтед», когда ты играл за МЮ в первый раз, и после возвращения тоже. Также смотрел твои игры за «Реал».
"Кукушка хвалит петуха".
"Кукушка хвалит петуха".
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Читай внимательно: "...в разговоре с Криштиану Роналду назвал его величайшим футболистом". Обычный обмен любезностями при встрече. Уверен, что Роналду в ответ сказал ему что-то подобное.
Читай внимательно: "...в разговоре с Криштиану Роналду назвал его величайшим футболистом". Обычный обмен любезностями при встрече. Уверен, что Роналду в ответ сказал ему что-то подобное.
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