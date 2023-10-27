Бывший тренер Месси: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»

Бывший главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, который сейчас тренирует «Аль-Духаиль», считает Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.
Когда играешь против Роналду, мало что можешь сделать. У меня нет слов, чтобы описать его игру. То, что он делает, невероятно для 38-летнего человека. Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире.
во вторых, Модричу забегания такие делать и рывки не приходится
он ниже на две головы, несправедливо в целом такие тела сравнивать
и уже года 4 Модрич очень много не доигрывает при атаке соперника, при всех своих достижениях, он тупо не успевает, хотя это прямая его обязанность, даже как творца, вовремя выставить ногу достаточно
а ну и не забивает он столько и никогда не забивал)
во вторых, Модричу забегания такие делать и рывки не приходится
он ниже на две головы, несправедливо в целом такие тела сравнивать
и уже года 4 Модрич очень много не доигрывает при атаке соперника, при всех своих достижениях, он тупо не успевает, хотя это прямая его обязанность, даже как творца, вовремя выставить ногу достаточно
а ну и не забивает он столько и никогда не забивал)
Гальтье — о Месси: «Лео и есть футбол»
май 2023
Гальтье — о Месси: «Для меня было большой честью тренировать лучшего игрока в истории футбола.
Гальтье: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»
"Сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая..."
Ох уж эта Европа со своими ценностями...
Гальтье — о Месси: «Лео и есть футбол»
май 2023
Гальтье — о Месси: «Для меня было большой честью тренировать лучшего игрока в истории футбола.
Гальтье: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»
"Сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая..."
Ох уж эта Европа со своими ценностями...
Ну это в принципе их утехи.
Ну это в принципе их утехи.
тупо природа тебя в этом возрасте сделает медленнее 20 летнего малыша
а он на удивление справляется
тупо природа тебя в этом возрасте сделает медленнее 20 летнего малыша
а он на удивление справляется
https://youtu.be/B8OlHyWj1Fs?feature=shared