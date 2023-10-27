Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Бывший тренер Месси: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»

вчера, 11:12

Бывший главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье, который сейчас тренирует «Аль-Духаиль», считает Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

Когда играешь против Роналду, мало что можешь сделать. У меня нет слов, чтобы описать его игру. То, что он делает, невероятно для 38-летнего человека. Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
У «Реала» большая проблема перед Эль Класико. Исправить её смогут лишь трансферы
26 октябряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
В Федерации футбола Танзании высказались о возможной игре со сборной России
25 октября
Главный тренер «Ньюкасла» поддержал Тонали
20 октября
Артета: «Я ужасный неудачник»
20 октября
Тчуамени: «„Реал“ — величайший клуб в мире»
20 октября
Беллингем заявил, что хочет остаться в «Реале» на следующие 10-15 лет
18 октября
Сортировать
Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
при всем уважении, но позиции во первых разные
во вторых, Модричу забегания такие делать и рывки не приходится
он ниже на две головы, несправедливо в целом такие тела сравнивать
и уже года 4 Модрич очень много не доигрывает при атаке соперника, при всех своих достижениях, он тупо не успевает, хотя это прямая его обязанность, даже как творца, вовремя выставить ногу достаточно

а ну и не забивает он столько и никогда не забивал)
Per4ick
Per4ick ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:34, ред.
может потому что он по контракту это говорил, как например боатенг когда был в Барсе? по моему это ни для кого не секрет что такой пункт был, вылизывать одно место гному, а если вы считаете их ноунеймами то даже друг Пике иначе заговорил после того как ушел из барсы и закончило карьеру. не все обязаны гнома называть лучшим, кто муже это уже давно ни так
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:17, ред.
За "Риголетто" Джузеппе Верди вам лайк.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:41
Гальтье о Месси: «Лучший игрок в истории футбола, мне очень нравится его тренировать. Мы должны наслаждаться его игрой»
Гальтье — о Месси: «Лео и есть футбол»
май 2023
Гальтье — о Месси: «Для меня было большой честью тренировать лучшего игрока в истории футбола.

Гальтье: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»


"Сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая..."
Ох уж эта Европа со своими ценностями...
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:26
Грамотно заметил. Многие думают, что Гальтье реально считает его лучшим, но он просто своё поражение оправдал этим 😀
Agamaga...........
Agamaga........... ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:24
Модрич плохо выполняет свою работу в Реале? Медленность умные игроки заменили техническими навыками, видением поля, шикарные пассы...
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:22
Все знают про пляжи Майами, но пустыня что-то новое..
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 17:20
Золотой мяч ему тогда!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:49
Гея-нацисса могут признавать лучшим только такие же подобные как Кристоф Гальтье.
Ну это в принципе их утехи.
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:47
Как и бывшие игроки Реала - Бейл, Рамос, Каземиро
Elliada
Elliada ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:47
на Аравийском полуострове
936sz945hqg3
936sz945hqg3
вчера в 16:26
- В арабском мире, -добавил Гальтье
shur
shur
вчера в 16:00
...эта ветка барселоновская, даже и не подумаю отвечать, накудахтуются , остынут...!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:46
В пустыне Майами...??
FenixSL
FenixSL ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 14:30
в 38 лет?
тупо природа тебя в этом возрасте сделает медленнее 20 летнего малыша
а он на удивление справляется
амурец
амурец
вчера в 13:46
Ну теперь у него нет в контракте пункта о восхвалении Месси, и теперь он выражает свое мнение
mq93waapmbg5
mq93waapmbg5
вчера в 13:25
Есть два мнения кто был лучшим, и каждый остался при своём мнении, по мне так Марадона лучший
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:23
Мистер Месси .. Вам Шах и Мат.. Теперь я спокоен.. А-ха-ха-ха..
Elliada
Elliada
вчера в 11:59
Глупое оправдание со стороны Гальтье. Нужно было на поле побеждать, а не оправдываться после поражения.
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:58
Один неликвид похвалил другого неликвида за то, что он забил его команде. Скажу по секрету, в пустыне лучших игроков мира нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:51
Бывали времена когда Гальтье, будучи тренером ПСЖ, мало вообще мог ,что то сделать...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:49
Наконец-то человек избавился от позорного контракта, который требовал хвалить лепрекона, и сказал правду. Пример для многих.
Квара
Квара
вчера в 11:47
Зато у гнома коллекция краденного какая!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:43
Мистер Месси...Вам Шах и Мат...))
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:27
молодежь уже давно опередила
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 11:19
Все же лучшие игроки мира должны играть в сильнейших лигах, где доказывают свой класс, а не в откровенно шлаковых чемпионатах.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:16
Ясен пень.. А-ха-ха-ха..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 