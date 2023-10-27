Бывший тренер Месси: «Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире»

Бывший главный тренер ПСЖ , который сейчас тренирует «Аль-Духаиль», считает лучшим футболистом мира.

Когда играешь против Роналду, мало что можешь сделать. У меня нет слов, чтобы описать его игру. То, что он делает, невероятно для 38-летнего человека. Роналду по-прежнему является лучшим игроком в мире.