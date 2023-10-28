Агуэро: «Надеюсь, Месси и Суарес ещё сыграют в одной команде»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины заявил, что хотел бы снова увидеть и в одном клубе.

Надеюсь, мы снова увидим, как они играют вместе. Это великолепный атакующий дуэт. Со стороны кажется, что они читают мысли друг друга на поле.