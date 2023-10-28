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Агуэро: «Надеюсь, Месси и Суарес ещё сыграют в одной команде»

вчера, 09:17

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что хотел бы снова увидеть Лионеля Месси и Луиса Суареса в одном клубе.

Надеюсь, мы снова увидим, как они играют вместе. Это великолепный атакующий дуэт. Со стороны кажется, что они читают мысли друг друга на поле.

«Интер Майами» хочет подписать Суареса? Я тоже об этом слышал, но не уверен, насколько это правда. Как я уже говорил, футбол полон сюрпризов. Однако надо сказать, что с тех пор, как Лео перешел в МЛС, все больше и больше игроков стремятся в эту лигу.

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Все комментарии
njjaf7he7p67
njjaf7he7p67
вчера в 12:48
Уже вряд-ли мы встретим такое сочетание
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 12:37
Зимой будут пить матэ в Майами..
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:56
Сыграют сыграют
r2cdtre2m2a5
r2cdtre2m2a5
вчера в 10:23
Кусачему и в Бразилии неплохо, так что вряд ли он составит компанию недорослю
ОПС
ОПС
вчера в 09:37
Судя по всему все к этому идет. Но вот, что получится из этого, пока непонятно.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 09:34
В прощальном матче Месси могут.
lotsman
lotsman
вчера в 09:22
Какая совместная игра в одном клубе? Им обоим по 36. Пора подумать о совместном отдыхе.
Гость
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