Агуэро: «Надеюсь, Месси и Суарес ещё сыграют в одной команде»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил, что хотел бы снова увидеть Лионеля Месси и Луиса Суареса в одном клубе.
Надеюсь, мы снова увидим, как они играют вместе. Это великолепный атакующий дуэт. Со стороны кажется, что они читают мысли друг друга на поле.
«Интер Майами» хочет подписать Суареса? Я тоже об этом слышал, но не уверен, насколько это правда. Как я уже говорил, футбол полон сюрпризов. Однако надо сказать, что с тех пор, как Лео перешел в МЛС, все больше и больше игроков стремятся в эту лигу.