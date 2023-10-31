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Роналду дерзко ответил фанатам, которые скандировали имя Месси

вчера, 21:48

Болельщики «Аль-Иттифака» провоцировали нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче Кубка короля Саудовской Аравии.

Во время игры фанаты начали скандировать: «Месси, Месси!». В этот момент Роналду взял мяч, чтобы вбросить его из-за боковой.

Криштиану отдал мяч партнеру, а сам приложил палец к губам, глядя в сторону трибун. Роналду направился к чужой штрафной, несколько раз взмахнув кистью, чем призвал болельщиков вести себя потише.

Роналду дерзко ответил фанатам, которые скандировали имя Месси

Роналду дерзко ответил фанатам, которые скандировали имя Месси

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 13:02
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Agamaga............... (раскрыть)
    сегодня в 11:03
    Рон открыто заявлял о своей не любви к евреям, руку даже не пожимал в совместном матче с Израилем
    Elliada
    Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 10:18
    Провокации в футболе не редкость. Профессионал бы проигнорировал и все. А Роналду это видимо задевает. И своим ответом он себе сделал хуже.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 09:56
    Обычная провокация.
    Гном сбежал из Европы потому что там ему кричали 2-8
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 09:41, ред.
    Дерзко ответил ? )))

    Было бы замеЧтательно, если местные критиканы Модного сначала растолковали
    с в о ё понимание этого слова, а потом провели параллели с тем, что сделал Рон, и тем, что написали сами.

    Думаю, что не дождусь, ибо позориться никто не станет.
    Agamaga...............
    Agamaga............... ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 08:07
    Месси любит футбол и преуспел больше, чем криш.
    Евреи тут каким боком? Бренды с которыми у криша контракты тоже принадлежат евреям.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 08:02
    Он болен и пора по моему к психиатру.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Маг_тм (раскрыть)
    сегодня в 07:58
    Не все евреи любят Месси).
    Маг_тм
    Маг_тм
    сегодня в 07:29
    Месси заслужил уважение, потому что любит евреев, на которых у всего мира заканчивается терпение.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:23
    В общем сам провоцирует болельщиков, а потом удивляется, что кричат против него.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 04:19
    Гея-нарцисса всегда будет преследовать "призрак Месси".
    Месси заслужил уважение во всём мире, а гей-нарцисс только презрение.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    сегодня в 01:49
    Рони де бест!
    Royal Rumble
    Royal Rumble
    сегодня в 00:45
      ATG
      ATG
      сегодня в 00:41, ред.
      Эххх тяжело Рону в Аравии, то одно, то второе, теперь вот провоцируют!Не ну А че , болельщики там в теме, вот и потролили звездулю на гастролях
      Ironigor
      Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 00:10
        Elliada
        Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 23:30
        Аль-Наср играл дома. Освистывают Роналду. Какой по-твоему я должен был сделать вывод? Что несколько сотен приезжих болельщиков перекрикивают десятки тысяч местных болельщиков? За логичное умозаключение ты сделал вывод, что я ненавижу Роналду? Молодец.

        Я хоть раз обзывал его, как фанаты Роналду обзывают Месси? Теперь любую критику в сторону Роналду воспринимают как хейт. Например, ты больше негатива выплескиваешь в сторону Месси. И что? Это твое дело. По-моему, ты тайный фанат Роналду, которого задевает любая критика в сторону твоего кумира.
        Ironigor
        Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 23:23, ред.
          Elliada
          Elliada
          вчера в 22:57
          Освистан собственными фанатами! Как нож в спину. Понятна их реакция. Они ждали лучшего, а приехал Роналду.
          Ice van Reed
          Ice van Reed
          вчера в 22:36
          А как отреагировал Аршавин?! Его коронку свистнули!!!!
          xnfk95mxawjt
          xnfk95mxawjt
          вчера в 22:11
          В жаркой далёкой пустыне
          Роналду никак не остынет,
          Но через все континенты
          Слышится имя легенды🐐
          НЕ ЭГО И СТ
          НЕ ЭГО И СТ
          вчера в 22:00
          Такова судьба эгоистов.. Ничего не попишешь.. Их надо наказывать.. 👏👍..
          Рыжик-Мурыжик
          Рыжик-Мурыжик
          вчера в 21:59
          До конца дней его будет преследовать эхо "МЕССИ, Месси, мессиииии...."
          Гость
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