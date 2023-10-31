Роналду дерзко ответил фанатам, которые скандировали имя Месси

Болельщики «Аль-Иттифака» провоцировали нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче Кубка короля Саудовской Аравии.
Во время игры фанаты начали скандировать: «Месси, Месси!». В этот момент Роналду взял мяч, чтобы вбросить его из-за боковой.
Криштиану отдал мяч партнеру, а сам приложил палец к губам, глядя в сторону трибун. Роналду направился к чужой штрафной, несколько раз взмахнув кистью, чем призвал болельщиков вести себя потише.
Он не говорил о не любви к евреям, а сказал несколько слов поддержки Палестине, совсем разные вещи.
Хочешь сказать за победу на ЧМ криш бы не получил ЗМ?
Нелепые и глупые отмазки.
Он не говорил о не любви к евреям, а сказал несколько слов поддержки Палестине, совсем разные вещи.
Хочешь сказать за победу на ЧМ криш бы не получил ЗМ?
Нелепые и глупые отмазки.
Гном сбежал из Европы потому что там ему кричали 2-8
Гном сбежал из Европы потому что там ему кричали 2-8
Было бы замеЧтательно, если местные критиканы Модного сначала растолковали
с в о ё понимание этого слова, а потом провели параллели с тем, что сделал Рон, и тем, что написали сами.
Думаю, что не дождусь, ибо позориться никто не станет.
Было бы замеЧтательно, если местные критиканы Модного сначала растолковали
с в о ё понимание этого слова, а потом провели параллели с тем, что сделал Рон, и тем, что написали сами.
Думаю, что не дождусь, ибо позориться никто не станет.
Евреи тут каким боком? Бренды с которыми у криша контракты тоже принадлежат евреям.
Евреи тут каким боком? Бренды с которыми у криша контракты тоже принадлежат евреям.
Месси заслужил уважение во всём мире, а гей-нарцисс только презрение.
Месси заслужил уважение во всём мире, а гей-нарцисс только презрение.
Читай внимательно, то что написано, а не делай свои выводы , - "Болельщики «Аль-Иттифака» провоцировали нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче Кубка короля Саудовской Аравии."
Оставайся сам со своими фантазиями . И ещё раз говорю, я не фанат не Месси и не Рона . Ещё раз говорю, мне больше всего нравится игра Рональдиньо, чем игра Месси и Рона вместе взятых . Я стараюсь делать выводы сам и анализ тоже. И вообще считаю что фанатизм ,это болезнь или параноя . Есть чувство нравится или не нравится , а остальное всё отклонение от нормы . Так же и к любимым командам и т.д. и т.п.
Спасибо тебе за понимание, спорить не собираюсь. У каждого свой цвет, - белый !!!)))☝️😉
Читай внимательно, то что написано, а не делай свои выводы , - "Болельщики «Аль-Иттифака» провоцировали нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче Кубка короля Саудовской Аравии."
Оставайся сам со своими фантазиями . И ещё раз говорю, я не фанат не Месси и не Рона . Ещё раз говорю, мне больше всего нравится игра Рональдиньо, чем игра Месси и Рона вместе взятых . Я стараюсь делать выводы сам и анализ тоже. И вообще считаю что фанатизм ,это болезнь или параноя . Есть чувство нравится или не нравится , а остальное всё отклонение от нормы . Так же и к любимым командам и т.д. и т.п.
Спасибо тебе за понимание, спорить не собираюсь. У каждого свой цвет, - белый !!!)))☝️😉
Я хоть раз обзывал его, как фанаты Роналду обзывают Месси? Теперь любую критику в сторону Роналду воспринимают как хейт. Например, ты больше негатива выплескиваешь в сторону Месси. И что? Это твое дело. По-моему, ты тайный фанат Роналду, которого задевает любая критика в сторону твоего кумира.
Я хоть раз обзывал его, как фанаты Роналду обзывают Месси? Теперь любую критику в сторону Роналду воспринимают как хейт. Например, ты больше негатива выплескиваешь в сторону Месси. И что? Это твое дело. По-моему, ты тайный фанат Роналду, которого задевает любая критика в сторону твоего кумира.
Болельщики команды соперников не являются его фанатами , а значит не являются его собственными фанатами ☝️😉.
У меня к тебе один вопрос, почему ты так ненавидишь Рона. Это у тебя на уровне фобии .
Я например не большой фанат Месси и Рона , но всегда вижу твой негатив во всех новостных темах хоть как-то связанных с именем Рона .
По мне они оба , не стреляют Рональдиньо . И я считаю что Рональдиньо технически и стратегически даст им фору .
Болельщики команды соперников не являются его фанатами , а значит не являются его собственными фанатами ☝️😉.
У меня к тебе один вопрос, почему ты так ненавидишь Рона. Это у тебя на уровне фобии .
Я например не большой фанат Месси и Рона , но всегда вижу твой негатив во всех новостных темах хоть как-то связанных с именем Рона .
По мне они оба , не стреляют Рональдиньо . И я считаю что Рональдиньо технически и стратегически даст им фору .
Роналду никак не остынет,
Но через все континенты
Слышится имя легенды🐐
Роналду никак не остынет,
Но через все континенты
Слышится имя легенды🐐