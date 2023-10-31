Роналду дерзко ответил фанатам, которые скандировали имя Месси

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вчера, 21:48

Болельщики «Аль-Иттифака» провоцировали нападающего «Аль-Насра» в матче Кубка короля Саудовской Аравии.

Во время игры фанаты начали скандировать: «Месси, Месси!». В этот момент Роналду взял мяч, чтобы вбросить его из-за боковой.

Криштиану отдал мяч партнеру, а сам приложил палец к губам, глядя в сторону трибун. Роналду направился к чужой штрафной, несколько раз взмахнув кистью, чем призвал болельщиков вести себя потише.