«Пари НН» пока не обсуждает вариант с трансфером Севикяна .

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику .

Севикяна как потенциального члена клуба уже рассмотрели все команды российского чемпионата. Не осталось ни одной команды, которая не предлагала для него какие-то условия. В настоящий момент Эдгар — игрок команды «Пари НН». Решение, которое он будет когда-то принимать в перспективе, будет обсуждаться внутри клуба. Но пока это не обсуждается.