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«Пари НН» пока не обсуждает вариант с трансфером Севикяна

вчера, 13:37

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Эдгару Севикяну.

Севикяна как потенциального члена клуба уже рассмотрели все команды российского чемпионата. Не осталось ни одной команды, которая не предлагала для него какие-то условия. В настоящий момент Эдгар — игрок команды «Пари НН». Решение, которое он будет когда-то принимать в перспективе, будет обсуждаться внутри клуба. Но пока это не обсуждается.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:02
Добра дружище. ✊️
Вполне возможно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:58
Еще не предлагали хороших денег.
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:08
Доброго Здоровья ironigor!
А может просто ещё время трансферов не пришло.)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:19
Ну по поводу всех это он конечно преувеличил....:)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:42
«Пари НН» пока не обсуждает вариант с трансфером Севикяна .
Это просто пока не поступило предложение ввиде достойных отступных 💰 💰 💰 ☝️😉
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