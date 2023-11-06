«Зенит» предлагал 12 млн евро за хавбека «Флуминенсе»

Полузащитник «Флуминенсе» Джон Ариас, вероятно, покинет клуб в 2024 году.
По информации источника, в игроке заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм». Бразильский клуб уже отклонил предложения от «красных», а также от «Зенита», который предлагал 12 млн евро. Однако переговоры с российской командой продолжаются.
Сейчас Зенит не может нащупать свой футбол из-за нехватки вингеров хорошего класса. Игра часто очень медленная и скучная. Мантуан и Мостовой, при всем к ним уважении, скорее джокеры, способные усилить игру, а не те игроки, которые будут со старта показывать высокий уровень.
Более того, самый лучший футбол Зенит Семака показывал, играя по 4-3-3, ресурсов для которой сейчас не хватает.
Сейчас Зенит не может нащупать свой футбол из-за нехватки вингеров хорошего класса. Игра часто очень медленная и скучная. Мантуан и Мостовой, при всем к ним уважении, скорее джокеры, способные усилить игру, а не те игроки, которые будут со старта показывать высокий уровень.
Более того, самый лучший футбол Зенит Семака показывал, играя по 4-3-3, ресурсов для которой сейчас не хватает.