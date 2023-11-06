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«Зенит» предлагал 12 млн евро за хавбека «Флуминенсе»

вчера, 11:59

Полузащитник «Флуминенсе» Джон Ариас, вероятно, покинет клуб в 2024 году.

По информации источника, в игроке заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм». Бразильский клуб уже отклонил предложения от «красных», а также от «Зенита», который предлагал 12 млн евро. Однако переговоры с российской командой продолжаются.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:42
Самый лучший футбол Зенит Семака показывал....Малком.
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:56
Если Зенит себя позиционирует, как сильный клуб - на альтернативу для каждой позиции должен быть хотя бы 1 игрок (в центре нападения - двое). Именно в конкурентной среде игроки развиваются и прогрессируют.
Сейчас Зенит не может нащупать свой футбол из-за нехватки вингеров хорошего класса. Игра часто очень медленная и скучная. Мантуан и Мостовой, при всем к ним уважении, скорее джокеры, способные усилить игру, а не те игроки, которые будут со старта показывать высокий уровень.
Более того, самый лучший футбол Зенит Семака показывал, играя по 4-3-3, ресурсов для которой сейчас не хватает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:57
3 колумбийца в команде - уже синдикат !!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 13:20
Зенит увеличит цену и заберёт.
adekvat
adekvat
вчера в 13:11
Потому что знают что Зенит может хорошо накинуть, а европейцы не будут.
Futurista
Futurista
вчера в 12:51
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:21
А иногда и больше. За защитника Ренана выложили круглую сумму, тк бразиллы пустили слух, что им интересуется Реал. А реально это обычный лавочник, который даже Оренбургу не нужен в отличие от Адамова
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:13
Не народная команда предлагала народные деньги.
lotsman
lotsman
вчера в 12:09
И зачем вести переговоры, если уже отклонили один раз? Естественно, хотят наживиться. Поднимут цену до небес, а потом окажется, что он этого не стоит. Не согласились за 12, ну и ладно. Потом в Европу за 6 отдадите.
sihafazatron
sihafazatron ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 12:04
Да они сюда своих работников клуба отправляют, типа массажистов, уборщиков...итд, и здесь они становятся лучшими в чемпионате))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:01
В Бразилии при слове Зенит цены на игроков вырастают сразу в два раза.
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