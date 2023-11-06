«Зенит» предлагал 12 млн евро за хавбека «Флуминенсе»

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вчера, 11:59

Полузащитник «Флуминенсе» , вероятно, покинет клуб в 2024 году.

По информации источника, в игроке заинтересованы «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм». Бразильский клуб уже отклонил предложения от «красных», а также от «Зенита», который предлагал 12 млн евро. Однако переговоры с российской командой продолжаются.