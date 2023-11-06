«Локомотив» подтвердил интерес к Лукасу Вере

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию об интересе клуба к хавбеку «Оренбурга» Лукасу Вере.
Интерес есть. Мы ведём переговоры.
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию об интересе клуба к хавбеку «Оренбурга» Лукасу Вере.
Интерес есть. Мы ведём переговоры.
Игрок то не пальцем деланный. Все как и предсказывалось несколько лет назад. Кому вершки, кому корешки.
Игрок то не пальцем деланный. Все как и предсказывалось несколько лет назад. Кому вершки, кому корешки.