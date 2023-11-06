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«Локомотив» подтвердил интерес к Лукасу Вере

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Viollator
Viollator
вчера в 20:20
Лучше бы Сашу Кокорева взяли !
Сп62
Сп62
вчера в 17:14, ред.
Локомлтив с миру по ниткн скоро соберёт всех лучших из команд-серядников.
zdy6k5qsqec3
zdy6k5qsqec3
вчера в 13:20
Дзюбе купят Веру. Вместо Дуни. Кулаковой
Futurista
Futurista
вчера в 12:49
Есть Вера в Лукаса у Локомотива)...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:48
Хорошо, когда халява рядом под рукой и искать не надо.
Игрок то не пальцем деланный. Все как и предсказывалось несколько лет назад. Кому вершки, кому корешки.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:46
Хороший полузащитник,надо договариваться.
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