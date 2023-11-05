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Игрок клуба Медиалиги не захотел переходить в «Шинник»

вчера, 19:57

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что полузащитник «Титана» Илья Скоропупов решил не переходить в «Шинник».

Разговаривал с Сашей Зуевым, руководителем «Титана». У них играет Илья Скоропупов. Им пришло предложение из «Шинника». Команда Первой лиги, которая хочет видеть Илью в своем составе.

Илья, будучи, кажется, в 23-летнем возрасте (игроку 21 год – прим. ред.), сейчас уже говорит: «Я в большой футбол не хочу. Я желаю остаться здесь и развиваться медийно. Мне нравится то, что происходит тут. Меня большой футбол не интересует».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:31, ред.
Большой футбол, сам в " мёртвой точке" какая разница, играешь ты за чемпиона РПЛ или в Медийке и тат и там, ждут побрякушки в виде кубка и медалей, большой футбол отстранён от еврокубком, и там и там платят деньги, букки, отличие от большого футбола, медийка не сидит на гос. бабках, плюс занимаются популяризацией футбола, а РФС и остальные шарлатаны присосаны к кормушке, фиг отгонишь.
P.s. В РФС такие новаторы, что тырят иде из МФЛ, так кто ещё под кем ходит вопрос риторический))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:07
Гость
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