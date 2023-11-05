Игрок клуба Медиалиги не захотел переходить в «Шинник»

Президент Медиалиги рассказал, что полузащитник «Титана» решил не переходить в «Шинник».

Разговаривал с Сашей Зуевым, руководителем «Титана». У них играет Илья Скоропупов. Им пришло предложение из «Шинника». Команда Первой лиги, которая хочет видеть Илью в своем составе.

Илья, будучи, кажется, в 23-летнем возрасте (игроку 21 год – прим. ред.), сейчас уже говорит: «Я в большой футбол не хочу. Я желаю остаться здесь и развиваться медийно. Мне нравится то, что происходит тут. Меня большой футбол не интересует».