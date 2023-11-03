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Кукуян рассудит «Локомотив» и «Спартак». Назначения судей на 14-й тур РПЛ

вчера, 14:13

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура Российской Премьер-лиги.

4 ноября (суббота)

«Ахмат» – «Факел»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Арам Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

5 ноября (воскресенье)

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Андрей Образко, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Алексей Резников.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

6 ноября (понедельник)

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Урал» – «Рубин»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Эдуард Малый.

«Сочи» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Анатолий Цветнов.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:09
Какая фабрика? Прямо в раздевалке переработают.
pomor45
pomor45
вчера в 20:07
Много знакомых, уже побитых молью.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45, ред.
Удачи Зениту !!!!
Если Балтика на выезде 6 последних игр - 6 поражений.....то дома это очень серьёзные ребята....4 последних игры - 3 победы и ничья...
Легко Зениту не будет...

Желаю завтра Мише Кержакову остаться в этом матче "сухим"...таким же как арбитр данной встречи...
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 17:46
спартак очень не удобный соперник для локо, если судить статистики, но он обязан брать реванш за поражение того года !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:58
Лет через пять количество фамилий на матч перевалит за два десятка, а скандалов только прибавится и контор букмейкерских.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:53
Два джокера на матче Локо-Спартак. Зашибись. На ВАРе для контрольного).
lotsman
lotsman
вчера в 15:35
В этом туре будет много горячих игр между соседями по таблице.
Локомотив - Спартак - Обе команды подходят к очному матчу с20 набранными очками, и по 18 забитых мячей, с поражения в предыдущем туре и множеством вопросов по качеству игры.
Краснодар - Крылья - Краснодару нужно удержать позицию, а Крылья будут стремиться догнать Зенит, уповая на повторную осечку Зенита в Калининграде.
Балтика - Зенит - Зениту кровь из носа нужна победа, чтобы удержать позицию, а при осечке Краснодара, выйти вперёд.
ЦСКА - ПариНН - Новгородцы очень упорный соперник и ЦСКА придётся приложить много сил, чтобы заработать 3 очка, так нужные им сейчас.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:29
Московское дерби Будем смотреть
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:19
Кукуян рассудит «Локомотив» и «Спартак». Назначения судей на 14-й тур РПЛ .
Кого-то она уже ждёт , мыльная фабрика !))
shlomo
shlomo
вчера в 14:54
Думаю что Куку так накосячит, что разговоров будет о нем больше чем о самом матче.
9dtdc7pndst3
9dtdc7pndst3
вчера в 14:19
Опять будет кукуянить нипадеццки
Гость
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