Четвёртым арбитром на матче АПЛ впервые будет женщина

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сегодня, 01:00

Ребекка Уэлч стала первой женщиной, назначенной четвёртым арбитром на матч Английской Премьер-Лиги.

Она будет работать на поединке 11-го тура между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

В 2021 году Уэлч была первой женщиной, которую назначили судить встречу Второй лиги страны «Порт Вейл» — «Харрогейт», а в сезоне 2021/22 стала первопроходцем, обслужив игру 3-го раунда Кубка Англии между «Бирмингем Сити» и «Плимутом».