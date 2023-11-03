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Четвёртым арбитром на матче АПЛ впервые будет женщина

сегодня, 01:00
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 15:30 Не начался

Ребекка Уэлч стала первой женщиной, назначенной четвёртым арбитром на матч Английской Премьер-Лиги.

Она будет работать на поединке 11-го тура между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

В 2021 году Уэлч была первой женщиной, которую назначили судить встречу Второй лиги страны «Порт Вейл» — «Харрогейт», а в сезоне 2021/22 стала первопроходцем, обслужив игру 3-го раунда Кубка Англии между «Бирмингем Сити» и «Плимутом».

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31 октября
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 10:31
Я отправил пост в теме "Определились все участники 1/4 финала Кубка России". Причем здесь Конкурс вопросов? Я там вообще ничего не отправлял, не писал. "Удачи в жеребьёвке". Ничего более. Этот пост был стёрт. По истечении времени мною был отправлен в этой же теме другой пост с вопросом, в результате которого был отправлен в бан. Это непонятно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:24
Доброго. В правилах конкурса указано: 3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в два часа). Флуд запрещен. ("Флуд для очков в КП (только для активных КПшников)"). Однотипные, одинаковые, не несущие смысловой нагрузки комментарии для участников конкурса расцениваются, как флуд и будут удаляться модератором
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:40
Доброе утро, день, вечер! За что в бан на безобидный коммент. Где флуд?. В 3-19 вы стёрли комментарий: " удачи в жеребьевки". 7 часов не было ответа и пришлось задавать с небольшим уклоном повторный вопрос.
Ответьте пжл.
drug01
drug01
сегодня в 09:19
Женщины берут футбол в свои руки
Futurista
Futurista ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 08:56
Она сестра Гарри Поттера...
lotsman
lotsman
сегодня в 08:53
У них скоро в обязаловку будет входить., гендеры, негры гомосеки и лесбиянки.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:54
А она черная лесбиянка?
ОПС
ОПС
сегодня в 07:52
Хоть какой то прогресс, но это не означает, что она сможет выйти на поле. Все же такое редко бывает.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:51
А она сама кем себя считает?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:49
Как говорится не пуха не пера .... посмотрим что она насудит
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:49
А когда уже назначат кого-то из ЛГБТ?
qpbw7jafk3pp
qpbw7jafk3pp
сегодня в 05:34
Нынешнему МЮ даже баба в чёрном помочь не в силах
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:24
В какое прогрессивное время живем!

Англия: Впервые назначена женщина пятнадцатым резервным судьей, вся пресса получила инфоповод, все показывают пальцем с открытыми от удивления ртами.

Россия: Женщина уже была главным арбитром без криков и тыканий в нее пальцем
Гость
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