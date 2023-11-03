Четвёртым арбитром на матче АПЛ впервые будет женщина

Ребекка Уэлч стала первой женщиной, назначенной четвёртым арбитром на матч Английской Премьер-Лиги.
Она будет работать на поединке 11-го тура между «Фулхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
В 2021 году Уэлч была первой женщиной, которую назначили судить встречу Второй лиги страны «Порт Вейл» — «Харрогейт», а в сезоне 2021/22 стала первопроходцем, обслужив игру 3-го раунда Кубка Англии между «Бирмингем Сити» и «Плимутом».
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Англия: Впервые назначена женщина пятнадцатым резервным судьей, вся пресса получила инфоповод, все показывают пальцем с открытыми от удивления ртами.
Россия: Женщина уже была главным арбитром без криков и тыканий в нее пальцем
Англия: Впервые назначена женщина пятнадцатым резервным судьей, вся пресса получила инфоповод, все показывают пальцем с открытыми от удивления ртами.
Россия: Женщина уже была главным арбитром без криков и тыканий в нее пальцем