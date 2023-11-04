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ЭСК постановила, что удаление Бабича в матче с «Факелом» справедливо

вчера, 17:10
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

ЭСК РФС сообщила, что арбитр Владислав Безбородов принял верное решение, показав красную карточку защитнику «Спартака» Срджану Бабичу в матче команды против «Факела» (0:2).

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Спартак» №6 Срджана Бабича на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» №20 Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный, так как игрок обороны не думал о безопасности соперника. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение, ставшее для него вторым предупреждением в матче, в связи с чем, он был удален с поля.

В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только подтвердил идентификацию игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу ВАР.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:39
Че та я не понял. Спартак не оспаривал удаление Бабича, а просил оценить работу ВАР. Было подозрение в нарушении регламента арбитрами сидящими на ВАР. Ну, если ЗСК посчитала, что на ВАР не подсказывали Безбородову о второй желтой, а просто "помогли идентифицировать" Борна (Бабича), то тогда претензий нет.
cska1948
cska1948
вчера в 18:43
Да там вообще фол на ПРЯМУЮ КК.
Сп62
Сп62 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 18:28
А кому не нужно?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:49
Спартаку нужно причины поражений искать внутри себя.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 17:18
Согласен с вынесенным комиссией решением.
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