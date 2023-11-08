Отец футболиста и тренера Лесина назвал причину смерти сына

Отец футболиста и тренера Алексея Лесина рассказал о причине смерти сына. Трагедия произошла в Сочи.

Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей. Информация была такая: до трёх часов он был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся и они пошли в другое заведение. Туда его почему-то не пустили. Дресс-код, видимо, не прошёл. Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождёт их. В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошёл в сторону моря. Может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило. Следователь больше нам ничего не сказал, хотя там есть камеры по всему побережью. Там всё должно быть видно.