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«Арсенал» выиграл у «Севильи» во встрече Лиги чемпионов

сегодня, 00:56
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Севилью» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

На 29-й минуте Леандро Троссард открыл счёт. Букайо Сака на 64-й удвоил преимущество лондонцев.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» находится на 4-й строчке, у команды 2 балла.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:39
Три человека (Жоржик - Сака - Троссар) обули две трети Севильи!
Есть вещи которые не перестаешь пересматривать!
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:25
Мну Вас тоже скромно поздравляет!
Плюс я выиграл пари, что севильское проклятье будет снято...))
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:23, ред.
Конфетка!!!
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:44
О да! Пас Жоржиньо на Сака был шикарен!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:43
Добрый день,Виктор! Благодарочка Вам за поздравление! Вчера сил хватило посмотреть только первый тайм, потом ушел спать. Утром посмотрел второй тайм в записе....
Вчера на поле была только одна команда и это Арсенал. Просто доминация по всем показателям! Гонять весь матч Севилью без мяча даже грандам ЛаЛиги неудается, а Арсенал смог. Что говорить, если первый и единственный удар по воротам Севильцы нанесли на 96-ой минуте!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:04
Хрестоматийно разыграли второй голешник.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:00
Арсенал заметно прибавил в этом сезоне и более надёжно стал играть в защите.
Досадное поражение с Ньюкаслом ни о чём говорит, играли хорошо канониры, но просто не повезло. В ЛЧ дела идут отлично, в оставшихся двух матчах группового турнира, достаточно одной победы и путёвка в плей-офф в кармане.
Артета, хоть и молодой тренер, но видно что он растёт и развивается.
Думается, что Арсенал способен составить достойную конкуренцию МС
и Тоттенхэму в борьбе за чемпионство в этом сезоне, и даже взять реванш за упущенный прошлый сезон завоевав наконец золотые медали.
Удачи и новых побед пушкарям!
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 07:21
Молодцы Канониры!
112910415
112910415
сегодня в 06:35
дальнейших успехов пушкарям !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:32
Севилья может играть только в ЛЕ
матос
матос ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:38
по мне пиндосы неплохо в красном Ливерпуле работают, и результаты имеются. А судя по банку на их форме можно сказать это представители финансовой элиты мира
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ матос (раскрыть)
сегодня в 01:34
Вообще главная проблема была (кроме того, что Кроенке просто затупок, впрочем, почти у всех американо-английских клубов плохо пошли дела из-за того, что америкосы просто были довольны и так корпоративными копеечными захватами дорогих клубов и результаты их не интересовали) в том, что Веня лет семь лишних пересидел со своим нытьём и трансферами всяких сбитых лётчиков и другого сброда.

Сейчас Доминатор строит команду, он не всегда блещет умом и на многие грабли успешно наступает, но всё равно продвигается вперёд, он уже даже дотупил, что нужен хороший топ-форвард (или подсмотрел у лысого гуру, как улучшились результаты с Холанном) и вроде ищет)
матос
матос ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:29
наблюдаю за пушкарями со времен Арсена и у меня складывается ощущение что они евронеудачники
матос
матос ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:27
нет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ матос (раскрыть)
сегодня в 01:25
Я думаю, до полуфинала можно дойти при удачи, посмотрим на жеребьевку, отсутствие внятного форварда, конечно, портит картину.
матос
матос ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:23
ясно) а так шансы ваши никакие(без обид)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ матос (раскрыть)
сегодня в 01:21
На четыре очка от соседей, а с "Лансом" можно дома и точку поставить будет)
матос
матос ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:20
На долго и куда?))
Capral
Capral
сегодня в 01:03
С победой, Арсенал!!! А главных болельщиков команды Павла и Саркиса- индивидуально!!! С победой, Друзья!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:57
Отлично, уходим в отрыв. Жаль, игру не смог посмотреть.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
С победой канониров!
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