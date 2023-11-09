«Арсенал» выиграл у «Севильи» во встрече Лиги чемпионов

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сегодня, 00:56

«Арсенал» обыграл «Севилью» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

На 29-й минуте Леандро Троссард открыл счёт. Букайо Сака на 64-й удвоил преимущество лондонцев.

«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» находится на 4-й строчке, у команды 2 балла.