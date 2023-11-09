«Арсенал» выиграл у «Севильи» во встрече Лиги чемпионов

«Арсенал» обыграл «Севилью» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
На 29-й минуте Леандро Троссард открыл счёт. Букайо Сака на 64-й удвоил преимущество лондонцев.
«Арсенал» с 9 очками лидирует в группе B. «Севилья» находится на 4-й строчке, у команды 2 балла.
Сейчас Доминатор строит команду, он не всегда блещет умом и на многие грабли успешно наступает, но всё равно продвигается вперёд, он уже даже дотупил, что нужен хороший топ-форвард (или подсмотрел у лысого гуру, как улучшились результаты с Холанном) и вроде ищет)
Сейчас Доминатор строит команду, он не всегда блещет умом и на многие грабли успешно наступает, но всё равно продвигается вперёд, он уже даже дотупил, что нужен хороший топ-форвард (или подсмотрел у лысого гуру, как улучшились результаты с Холанном) и вроде ищет)