«Бавария» одолела «Галатасарай» в Лиге чемпионов

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сегодня, 00:55

«Бавария» выиграла у «Галатасарая» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

На 80-й минуте первый мяч забил Харри Кейн. На 86-й англичанин оформил дубль. На 90+3-й Седрик Бакамбу провёл единственный гол гостей.

«Бавария» лидирует в группе А с 12 очками. «Галатасарай» — 3-й, у коллектива 4 балла.