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«Бавария» одолела «Галатасарай» в Лиге чемпионов

сегодня, 00:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 1Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

«Бавария» выиграла у «Галатасарая» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

На 80-й минуте первый мяч забил Харри Кейн. На 86-й англичанин оформил дубль. На 90+3-й Седрик Бакамбу провёл единственный гол гостей.

«Бавария» лидирует в группе А с 12 очками. «Галатасарай» — 3-й, у коллектива 4 балла.

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Источник: soccer.ru Фото: Страница ФК «Бавария» в соцсети «X»
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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:44
...ху-та турецкая, а как видна мощь немецкая, победа с большой буквы...!!!
Palex
Palex
сегодня в 12:54
Не люблю сослогательные "Если бы" но черт возьми, " если бы в первом тайме Сане использвал своих моменты с выходом один в один, то обошлось бы без нервотрёпки в концовки и более того, Бавария могла бы и разгромить турков.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:57
Бавария как всегда в отличной форме!!!
salleeh
salleeh
сегодня в 09:24
Сане, Горецка, Коман, должны были быть заменены уже после первого тайма, потому что демонстративно показывали, что играть в футбол в этот вечер они не собираются. А замена Упамекано, который тушил все пожары, которые возникали от нелепых потерь мяча, выше указанными персонажами, честно говоря я не понял и не понял сам Дайот. ТТ должен перейти в МЮ, там как раз нужны его «гениальные решения», несколько проигранных матчей, могут вообще не заметить. Баварии как нужен был тренер, так он нужен и сейчас…
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:21
гости и в первом матче с Баварией выглядели достойно
vova505
vova505
сегодня в 08:06
Жаль, что пропустили в конце
Не солидно как-то
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:46
Галатасарай начал давать бой таким клубам, как Бавария. Это очень радует.
rwabmwae72t2
rwabmwae72t2
сегодня в 07:13
Кейн в очередной раз спас, англичанин отбивает свои деньги
112910415
112910415
сегодня в 06:46
Кейн молодец, Бавария не очень
kmhb
kmhb
сегодня в 01:19
Сарай классная команда. Не удивлюсь, что второе место будет их
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:14
Харри умеет всё.. Не только замыкать..
Capral
Capral
сегодня в 01:11
После убедительной и красивой победы над Боруссией, показалось, что вот, наконец-то, поймал Тухель свою игру: в защите наладил, центр стабилизировал, атаку модернизировал!!! Ничего подобного, сегодня- теже пожары в защите, таже нервотрепка и тп. Спасибо Кейну!!! Незря, Тухель за него так боролся- парень конечно ураган!!!

Вобщем, смазала Бавария впечатление, после дортмундской феерии... Не такую игру сегодня хотел я увидеть. Ладно, и на том спасибо. Болельщиков Баварии и сочувствующих- с победой!!!!!!!
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 01:03
Бавария проваляв дурака и не показав и половины своих возможностей оформила досрочно первое место в группе за 2 тура до окончания группового этапа. Браво 👏
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:56
А Кейн все продолжает клепать!) Уже в плей-офф немцы.
Гость
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