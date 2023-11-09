«Бавария» одолела «Галатасарай» в Лиге чемпионов

«Бавария» выиграла у «Галатасарая» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
На 80-й минуте первый мяч забил Харри Кейн. На 86-й англичанин оформил дубль. На 90+3-й Седрик Бакамбу провёл единственный гол гостей.
«Бавария» лидирует в группе А с 12 очками. «Галатасарай» — 3-й, у коллектива 4 балла.
Не солидно как-то
Не солидно как-то
Вобщем, смазала Бавария впечатление, после дортмундской феерии... Не такую игру сегодня хотел я увидеть. Ладно, и на том спасибо. Болельщиков Баварии и сочувствующих- с победой!!!!!!!
Вобщем, смазала Бавария впечатление, после дортмундской феерии... Не такую игру сегодня хотел я увидеть. Ладно, и на том спасибо. Болельщиков Баварии и сочувствующих- с победой!!!!!!!