«Реал» крупно обыграл «Брагу» в поединке Лиги чемпионов

«Реал» одержал победу над «Брагой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).
На 6-й минуте португальцы не смогли выйти вперёд — пенальти не забил Джало Альваро. Браим Диас на 27-й открыл счёт. Винисиус Жуниор на 58-й удвоил преимущество мадридцев. Родриго Силва на 61-й забил 3-й мяч хозяев.
«Реал» лидирует в группе C, имея в активе 12 очков. «Брага» находится на 3-й позиции, у команды 3 балла.
Технически это так
Ну тогда Реал единственный из топ клубов который всегда выходил из группы лч,так даже лучше звучит
Технически это так
Ну тогда Реал единственный из топ клубов который всегда выходил из группы лч,так даже лучше звучит
С заслуженной Победой Реал !!!
С заслуженной Победой Реал !!!
В любом составе.
В любом составе.
Браво, Лунин. Честно говоря, каждый его матч последние несколько лет говорит о том, что не зря он рядом с Куртуа проводит каждый рабочий день. Достоин чаще выходит на поле, хочется посмотреть на него на дистанции.
Как же хорош Вини, когда не тратит время и силы на эмоции.
Вини, Родриго, Браим - запредельная техника.
Мы и не заметили, как Рюдигер стал топовым защитником. После матча с Атлетико, где не так просто было понять, кто виноват - он или Алаба, целая серия матчей, где он оплот надежности, вожак обороны.
Ну и отдельный респект судье. Не «по понятиям» решения в начале матча, и, на мой взгляд, следствием явился второй тайм почти без свистков.
Васкес - ты извини нас всех за то, что ты был вингером, а стал крайним защитником. Теперь ты часто крайний в защите.
Родриго, выдыхай. Забил, голевая, дождись топ-форварда.
Браво, Лунин. Честно говоря, каждый его матч последние несколько лет говорит о том, что не зря он рядом с Куртуа проводит каждый рабочий день. Достоин чаще выходит на поле, хочется посмотреть на него на дистанции.
Как же хорош Вини, когда не тратит время и силы на эмоции.
Вини, Родриго, Браим - запредельная техника.
Мы и не заметили, как Рюдигер стал топовым защитником. После матча с Атлетико, где не так просто было понять, кто виноват - он или Алаба, целая серия матчей, где он оплот надежности, вожак обороны.
Ну и отдельный респект судье. Не «по понятиям» решения в начале матча, и, на мой взгляд, следствием явился второй тайм почти без свистков.
Васкес - ты извини нас всех за то, что ты был вингером, а стал крайним защитником. Теперь ты часто крайний в защите.
Родриго, выдыхай. Забил, голевая, дождись топ-форварда.