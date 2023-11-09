«Реал» крупно обыграл «Брагу» в поединке Лиги чемпионов

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сегодня, 00:51

«Реал» одержал победу над «Брагой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

На 6-й минуте португальцы не смогли выйти вперёд — пенальти не забил Джало Альваро. Браим Диас на 27-й открыл счёт. Винисиус Жуниор на 58-й удвоил преимущество мадридцев. Родриго Силва на 61-й забил 3-й мяч хозяев.

«Реал» лидирует в группе C, имея в активе 12 очков. «Брага» находится на 3-й позиции, у команды 3 балла.