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«Реал» крупно обыграл «Брагу» в поединке Лиги чемпионов

сегодня, 00:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб БрагаБрагаМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Брагой» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

На 6-й минуте португальцы не смогли выйти вперёд — пенальти не забил Джало Альваро. Браим Диас на 27-й открыл счёт. Винисиус Жуниор на 58-й удвоил преимущество мадридцев. Родриго Силва на 61-й забил 3-й мяч хозяев.

«Реал» лидирует в группе C, имея в активе 12 очков. «Брага» находится на 3-й позиции, у команды 3 балла.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ DraKoshka (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
Ну впринципе да
Технически это так
Ну тогда Реал единственный из топ клубов который всегда выходил из группы лч,так даже лучше звучит
DraKoshka
DraKoshka ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:21
Минуточку! Лестер Сити тоже ВСЕГДА выходил из группы Лиги Чемпионов! Да, это было всего один единственный раз, но формулировку вопроса это не отменяет!))
adekvat
adekvat
сегодня в 07:57
Брага еще не созрела, для Реала.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:18
Быстрый гол и далее Реал не сильно напрягался.
112910415
112910415
сегодня в 06:47
интриги никто и не ждал
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Реал спокойно выходит из группы а следующий этап
rdq69b9gvvtc
rdq69b9gvvtc
сегодня в 05:03
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:09
    Всё как и должно было случится .
    С заслуженной Победой Реал !!!
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:56
    Реал с победой, хотя Брага для Реала не соперник
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 01:08
    Реал есть Реал...
    В любом составе.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 01:07
    Реал Мадрид единственный клуб в истории ЛЧ который всегда выходил из группы
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    сегодня в 01:03
    Ну что сказать - с долгожданной победой «со вкусом»!

    Браво, Лунин. Честно говоря, каждый его матч последние несколько лет говорит о том, что не зря он рядом с Куртуа проводит каждый рабочий день. Достоин чаще выходит на поле, хочется посмотреть на него на дистанции.

    Как же хорош Вини, когда не тратит время и силы на эмоции.
    Вини, Родриго, Браим - запредельная техника.

    Мы и не заметили, как Рюдигер стал топовым защитником. После матча с Атлетико, где не так просто было понять, кто виноват - он или Алаба, целая серия матчей, где он оплот надежности, вожак обороны.

    Ну и отдельный респект судье. Не «по понятиям» решения в начале матча, и, на мой взгляд, следствием явился второй тайм почти без свистков.

    Васкес - ты извини нас всех за то, что ты был вингером, а стал крайним защитником. Теперь ты часто крайний в защите.

    Родриго, выдыхай. Забил, голевая, дождись топ-форварда.
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 00:53
    Не думал что когда-нибудь скажу такое, но этот хохол в воротах молодец!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:53
    Отлично, и ряд ключевых игроков отдохнул, и разгром, и Вини и даже Родриго забили, и дебютировал игрок молодёжки Николас Пас (а не Арда Гюлер, как я ждал), и официально "Реал" в плей-офф.
    Гость
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