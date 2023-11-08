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Сборная Кубы могла сыграть с Гватемалой или Сальвадором, а не с Россией

вчера, 17:17

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал о предстоящем товарищеском матче сборной Кубы с национальной командой России, который пройдёт в Волгограде 20 ноября.

Неофициальные матчи ФИФА разрабатываются не менее полугода. На протяжении этого времени мы искали соперников для товарищеских матчей и вели переговоры не только с Россией. Мы рассчитывали сыграть с Гватемалой или Сальвадором, но, к сожалению, не смогли договориться и приняли предложение от России.

Играть мы будем 20 ноября в Волгограде, потому что сегодня на Кубе нам сложно играть из-за логистической проблемы, связанной со стадионом. У нас нет условий для приёма такой команды, как сборная России. Также до матча с вашей сборной мы хотим сыграть с ещё одной командой, поэтому эта дата не случайна.

Конечно, мы рады возможности сыграть товарищеский матч с Россией — это команда мирового уровня. Эта игра будет очень полезной для нас и может стать витриной для молодых игроков кубинской сборной.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:37
А если ещё внимательней прочитать, то оказывается Куба считает Россию командой мирового уровня. А значит получается, что они хотели сыграть с командами послабее, но так как те отказали, то придётся играть с командой мирового уровня.))
Serious94
Serious94
вчера в 19:27
Со Сборной Гос. думы сыграли бы от них все равно толку нет, а откаты те же.
shur
shur
вчера в 19:10
...главное при перелёте не устать, для проигрыша причина весомая!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:58
Viva de Cuba!✊
112910415
112910415
вчера в 18:56
караул !
это им Гватемала отказала !
тогда с нами согласились,
и это позорная ситуация
Хиромант
Хиромант ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:48
- Сборная Медиа Лиги всё рвётся сыграть с 1-й сборной. Значит есть что показать, и что доказать, кому надо ... А сборная первой лиги (да даже и второй) с удовольствием поборется с "главной", чтобы доказать, что и у них таланты есть. И тренеры новых игроков посмотрят, и летать никуда не надо, и зрителям интереснее будет смотреть на своих "восходящих звёздочек", чем на .... ну вы меня поняли...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
Если бы у тех, кто ищет нам соперников, т.е. у чиновников из РФС, было чувство собственного достоинства, мы бы не наблюдали безрадостную картину поиска спарринг - партнёров после введения в отношении нас санкций.
Хиромант
Хиромант ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:29
- Спасибо за коммент.
- А то я уже подумал, что один это вижу : "Мы рассчитывали сыграть с Гватемалой или Сальвадором, но, к сожалению, не смогли договориться и приняли предложение от России." Т.е. фактически признал, что сборная России ниже по уровню Гватемалы и Сальвадора. Разве не так?
- Может переводчик чего напутал - тогда ещё о чём-то и можно договариваться. А если всё именно так, как есть - на хрен нам такие соперники? Должно же у сборной быть чувство собственного достоинства?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:21
Просто Россия заплатила больше.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:07, ред.
Кто-то из пользователей возликует, воздев руки кверху, и скажет, что кубинцы предпочли своим соседям сборную России. Мол, вот как высоко по их мнению мы котируемся на международной арене. Но если те же пользователи более внимательно ознакомятся с информацией, то с удивлением для себя обнаружат, что сборная Кубы решила сыграть с нами от безысходности в связи с отказом Гватемалы и Сальвадора.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:34
Про этот возможный товарищеский матч - будут рассуждать сейчас больше, чем про Кубинскую революцию в своё время...)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:22
Гватемала и Сальвадор не чета России.
протон
протон
вчера в 17:22
Была у меня в компании в юности формулировка «Последний шанс». Это когда тусуешься где-то, всех девушек разобрали красивых и ты смотришь на оставшихся свободных и оцениваешь насколько тебе хочется сегодня продолжения и доберешь ли ты кондиций для этого? Вот у нас с соперниками примерно тоже самое
Гость
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