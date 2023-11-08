Сборная Кубы могла сыграть с Гватемалой или Сальвадором, а не с Россией

Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс рассказал о предстоящем товарищеском матче сборной Кубы с национальной командой России, который пройдёт в Волгограде 20 ноября.

Неофициальные матчи ФИФА разрабатываются не менее полугода. На протяжении этого времени мы искали соперников для товарищеских матчей и вели переговоры не только с Россией. Мы рассчитывали сыграть с Гватемалой или Сальвадором, но, к сожалению, не смогли договориться и приняли предложение от России.

Играть мы будем 20 ноября в Волгограде, потому что сегодня на Кубе нам сложно играть из-за логистической проблемы, связанной со стадионом. У нас нет условий для приёма такой команды, как сборная России. Также до матча с вашей сборной мы хотим сыграть с ещё одной командой, поэтому эта дата не случайна.

Конечно, мы рады возможности сыграть товарищеский матч с Россией — это команда мирового уровня. Эта игра будет очень полезной для нас и может стать витриной для молодых игроков кубинской сборной.