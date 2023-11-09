Сборная России может сыграть с Занзибаром весной 2024 года

Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

Мы планировали сыграть против сборной России, но 16 ноября — слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча. Мы сообщим, если всё получится.