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Сборная России может сыграть с Занзибаром весной 2024 года

вчера, 20:28

Генеральный секретарь Федерации футбола Занзибара Хуссейн Ахмада высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

Мы планировали сыграть против сборной России, но 16 ноября — слишком ранняя дата для проведения этого матча. Возможно, мы запланируем товарищескую игру с вашей командой на следующий международный перерыв весной. ЗФФ и РФС обсудили потенциальное проведение этого матча. Мы сообщим, если всё получится.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:13
вот радость-то !
главное, не сглазить, не спугнуть !
протон
протон
сегодня в 00:08
Со дна постучали:) Занзибар это ведь не страна, а регион Танзании. И явно не член Фифа.
Мы сыграем в Занзибаре,
в Калахари и Сахаре,
на горе Фернандо-По, тренерует их всех Гиппопо По!
А вообще, прикольно, почему бы нет! Да и уровень у нас не ахти, давайте, будем честными...
Интерес
Интерес
вчера в 22:51
Сбылась вековая мечта российского болельщика-к нам едет Занзибар!
lotsman
lotsman
вчера в 22:32
Ооо, Занзибар! Джамбо! Весной, так сыграем весной. Акуна матата.))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:27
Сб. России – Газмяс (Омск).
shur
shur
вчера в 22:00
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:59
Мои самые мрачные прогнозы оправдались. Очень надеюсь, что футболисты нашей сборной, узнав о возможном сопернике в лице сб. Занзибара, не впадут в транс, из которого их придётся выводить приглашённому из США Кашпировскому. Боюсь, и даже уверен, что и он не сможет им помочь.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:36
А могут и проиграть своему высокомерию.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:34
Это уж совсем лишнее.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:10
сб.России - сб.Занзибара. Вывеска что надо! Вроде сб.Альфа Центавра - сб.Дымчатого Суриката...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
Ну всё можно теперь выдохнуть , а то думал этот матч может вообще не состоятся...)))
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