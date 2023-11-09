Стало известно расписание последних трёх туров РПЛ перед зимним перерывом

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вчера, 19:55

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей с 16-го по 18-й тур. Также стал известен календарь первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

16-й тур

25 ноября (суббота)

13:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

15:15 «Зенит» – «Сочи»

17:30 ЦСКА – «Динамо»

19:45 «Балтика» – «Спартак»

26 ноября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Ахмат»

14:00 «Урал» – «Краснодар»

16:30 «Рубин» – «Факел»

19:00 «Ростов» – «Пари НН»

Кубок России

1/4 финала Пути РПЛ

Первые матчи

28 ноября (вторник)

18:15 «Балтика» – «Локомотив»

29 ноября (среда)

16:00 «Оренбург» – «Спартак»

18:15 «Ростов» – ЦСКА

18:15 «Динамо» – «Зенит»

17-й тур

2 декабря (суббота)

14:00 «Пари НН» – «Урал»

16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»

19:30 «Факел» – «Балтика»

3 декабря (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Ростов»

16:30 «Краснодар» – «Оренбург»

16:30 «Локомотив» – «Зенит»

19:00 «Ахмат» – «Спартак»

4 декабря (понедельник)

19:30 «Динамо» – «Рубин»

18-й тур

8 декабря (пятница)

19:00 «Локомотив» – «Урал»

9 декабря (суббота)

14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» – «Ростов»

19:45 «Зенит» – «Пари НН»

10 декабря (воскресенье)