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Стало известно расписание последних трёх туров РПЛ перед зимним перерывом

вчера, 19:55

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей с 16-го по 18-й тур. Также стал известен календарь первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

16-й тур

25 ноября (суббота)

13:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
15:15 «Зенит» – «Сочи»
17:30 ЦСКА – «Динамо»
19:45 «Балтика» – «Спартак»

26 ноября (воскресенье)

12:00 «Оренбург» – «Ахмат»
14:00 «Урал» – «Краснодар»
16:30 «Рубин» – «Факел»
19:00 «Ростов» – «Пари НН»

Кубок России

1/4 финала Пути РПЛ

Первые матчи

28 ноября (вторник)

18:15 «Балтика» – «Локомотив»

29 ноября (среда)

16:00 «Оренбург» – «Спартак»
18:15 «Ростов» – ЦСКА
18:15 «Динамо» – «Зенит»

17-й тур

2 декабря (суббота)

14:00 «Пари НН» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
19:30 «Факел» – «Балтика»

3 декабря (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Ростов»
16:30 «Краснодар» – «Оренбург»
16:30 «Локомотив» – «Зенит»
19:00 «Ахмат» – «Спартак»

4 декабря (понедельник)

19:30 «Динамо» – «Рубин»

18-й тур

8 декабря (пятница)

19:00 «Локомотив» – «Урал»

9 декабря (суббота)

14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Ростов»
19:45 «Зенит» – «Пари НН»

10 декабря (воскресенье)

14:00 «Факел» – «Динамо»
16:30 «Сочи» – «Оренбург»
19:45 «Балтика» – «Рубин»
19:45 «Краснодар» – ЦСКА

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:56
да уж, так себе календарь
soccer player 1
soccer player 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:36
Совсем нет мозгов у составителей календаря…..
протон
протон
сегодня в 00:02
А нельзя было, так составить календарь, что бы Локо-Зенит не 3 декабря играли, а Зенит-Локо... учитывая, что первая встреча была 24 сентября, по Факелу тоже куча вопросов, Сочи который может провести матч дома играет с Зенитом под крышей, хотя мог принять другу команду где уже зима во всю.
Интерес
Интерес
вчера в 22:49
Чуть-чуть реформаторы до нового года не дотянули!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:01, ред.
Как то всё непродуманно...Зенит-Локо
В Тёплое и солнечное 24-е сентября могли бы сыграть на открытой "РЖД Арене"...
А ужасно-морозным..снежным...вьюго-ледяным 3-им декабря порадовали бы игрой на всесезонной тёплой и уютной "Газпром Арене".....
...но всё наоборот...))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:32
Судя по заголовку это секретная информация.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:19
А где девки в купальниках !??)))
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 20:54
У Спартака две игры из трёх на выезде. Да блин плохо
drug01
drug01
вчера в 20:23
Зачем поздно так играть???? Погода к зиме!
lotsman
lotsman
вчера в 20:19
Зенит - две игры дома и на выезде с Локо. Нормально. В субботу выиграть у Краснодара и на зимний перерыв можно уйти лидером.
Гость
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