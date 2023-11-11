Московское «Динамо» может принять участие в Кубке ФНЛ

В феврале 2024 года состоится розыгрыш Кубка ФНЛ. В турнире сыграют 8 команд: 1 из РПЛ, 1 из Второй Лиги (дивизион А), 2 из Первой Лиги, 2 из Медиалиги + 2 иностранных клуба (один из них представит Казахстан).
По слухам, от РПЛ может сыграть московское «Динамо», но в клубе данную информацию на данный момент не подтвердили. Помимо этого, сообщается о предполагаемом участии «Динамо» из Махачкалы.
В качестве награды за 2-е и 3-е место в четвертом сезоне Медиалиги на Кубок ФНЛ отправятся «БроукБойз» и «Эгриси».
Либо, как водится, сыграл в испорченный телефон
Либо, как водится, сыграл в испорченный телефон
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Скажите, мы в КАКОЙ стране живём? Откуда такие названия команд?
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Скажите, мы в КАКОЙ стране живём? Откуда такие названия команд?
Кубок ФНЛ или опять больные фантазии РФС !?!(((
Кубок ФНЛ или опять больные фантазии РФС !?!(((