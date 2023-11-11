Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Клубы 2024

Московское «Динамо» может принять участие в Кубке ФНЛ

вчера, 17:49

В феврале 2024 года состоится розыгрыш Кубка ФНЛ. В турнире сыграют 8 команд: 1 из РПЛ, 1 из Второй Лиги (дивизион А), 2 из Первой Лиги, 2 из Медиалиги + 2 иностранных клуба (один из них представит Казахстан).

По слухам, от РПЛ может сыграть московское «Динамо», но в клубе данную информацию на данный момент не подтвердили. Помимо этого, сообщается о предполагаемом участии «Динамо» из Махачкалы.

В качестве награды за 2-е и 3-е место в четвертом сезоне Медиалиги на Кубок ФНЛ отправятся «БроукБойз» и «Эгриси».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг рассказал, почему не играет Маунт
10 ноября
Долгожданный Головин и конкуренция. Карпин определил заявку на финальный матч года
10 ноябряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии6
Слухи«Маккаби» из Хайфы исключил игрока из состава после поста жены в соцсетях
09 ноября
ОфициальноСборная Англии объявила состав на ноябрьские матчи отбора к Евро-2024
09 ноября
ОфициальноЗахарян начнёт в запасе матч с «Бенфикой» в Лиге чемпионов
08 ноября
Стало известно, когда Бальбуэна вернётся в расположение «Динамо»
07 ноября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:19
всё чудесатее и чудесатее !
баск
баск
вчера в 20:16, ред.
Не будет московское Динамо там играть, Карп присочинил.

Либо, как водится, сыграл в испорченный телефон
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:37
Надо вылететь и стать участником.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Мaлик (раскрыть)
вчера в 19:07
А из второй лиги типа понятнее ;) Кубок ФНЛ должен содержать в себе клубы из ФНЛ, иначе имеет смысл сменить название...
Capral
Capral
вчера в 18:43
Чемпионат ФНЛ мы уже выигрывали, осталось кубок выиграть. Дожились.
cska1948
cska1948
вчера в 18:41
"...В качестве награды за 2-е и 3-е место в четвертом сезоне Медиалиги на Кубок ФНЛ отправятся «БроукБойз» и «Эгриси»."
---------------------
Скажите, мы в КАКОЙ стране живём? Откуда такие названия команд?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39
Это ещё что за чушь !??(
Кубок ФНЛ или опять больные фантазии РФС !?!(((
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:18
Непонятно зачем в кубке ФНЛ нужна команда из РПЛ????
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 