Московское «Динамо» может принять участие в Кубке ФНЛ

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вчера, 17:49

В феврале 2024 года состоится розыгрыш Кубка ФНЛ . В турнире сыграют 8 команд: 1 из РПЛ , 1 из Второй Лиги (дивизион А), 2 из Первой Лиги, 2 из Медиалиги + 2 иностранных клуба (один из них представит Казахстан).

По слухам, от РПЛ может сыграть московское «Динамо», но в клубе данную информацию на данный момент не подтвердили. Помимо этого, сообщается о предполагаемом участии «Динамо» из Махачкалы.