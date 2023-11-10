Долгожданный Головин и конкуренция. Карпин определил заявку на финальный матч года

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вчера, 13:02

Надо обыгрывать кубинцев в Волгограде.

Занзибар отказался, а команда Кубы, которая не имеет приличного домашнего стадиона для принятия соперника из Европы на родном острове, согласилась прилететь за хороший гонорар. Как правильно говорит Карпин: нет смысла обсуждать уровень соперников, выбора особого нет. Ведь как жестко отметил бывший тренер «Зенита» Петржела, та же команда Чехии не сыграет против коллектива Карпина сейчас даже за сто миллионов евро, надо искать заморских гостей. Заявка сборной Кубы оценивается рынком в крохи, там очень низкий уровень футбола. Поэтому игроки Карпина, которых известный трансферный портал оценивает суммарно в почти 200 миллиона евро, должны дома громить Кубу. Любой другой результат будет назван неудачей. Тем более, на этот раз не вызывали пятьдесят футболистов, формируют основу. И есть несколько конкурентных позиций, о чём и хочется поговорить.

Сафонов против Лантратова

Понятно, что Сафонов – первый номер, но у сборной России вратарей выбирает помощник Карпина в «Ростове» Кафанов, а это своеобразный наставник. Например, позвал Лунёва из «Карабаха». А раньше вызывали разных голкиперов, которые выходили на поле, хотя Сафонову логично играть постоянно, чтобы получить связь с новой обороной. Не знаем, как завтра Матвей покажет себя против «Зенита», но если неважно, то есть Лантратов из «Локомотива». Илья делает всё, чтобы результаты московского клуба не были печальными, хотя в последнее время его часто подставляет молодая оборона и нестройная опорная зона. Сафонов номер один, но не сказать, что Карпин и Кафанов понимают важность сыгранности, видели ненужную ротацию голкиперов. Против Кубы Матвей и Илья вполне могут сыграть по тайму. Оба голкиперы достойные, хотя пора определиться с чистым первым номером.

Сильянов против Хлусевича

Здесь соперничество шире, хотя у ведущих клубов РПЛ хватает иностранцев слева в защите. У «Зенита» это капитан Дуглас Сантос, у «Краснодара» уругваец Оласа, а у «Спартака» слева мог играть Тавареш, но португалец травмировался. Впрочем, у сборной хватает универсальных латералей. Кроме Сильянова и Хлусевича в заявке также Горшков из «Крыльев Советов» и Харин из «Ахмата». Вызов Евгения удивляет. Ни команда, ни сам футболист, которого ставили в центр обороны, не впечатляет в последних матчах. Но у Карпина своеобразный вкус, поэтому на позицию слева в защите не претендует взрывной Скопинцев из «Динамо» – из московского клуба не вызвали ни одного человека, зато есть шанс у универсального Сильнова, с которым Карпин работал в «Ростове». Или у Хлусевича, хотя защитник «Спартака» не впечатляет в последнее время. Есть дефицит на флангах, а нового Марио Фернандеса для левого края у сборной России нет. Справа логично поставить Волкова из «Краснодара», хотя Сильянов тоже может сыграть справа.

Солдатенков против Литвинова

Джикии нет в расширенном составе сборной. У многих клубов в центре обороны иностранцы, например, у «Зенита» и «Краснодара». Родригао пока не получил российский паспорт и не прожил пять лет в РФ , чтобы бразильцу из команды Семака разрешили играть за первую сборную. Но разве в практике натурализации осталась логика, когда нет официальных матчей? Осипенко точно основной в сборной, когда здоров, но рядом с защитником «Ростова» могут сыграть разные футболисты. Карпину нравится Адамов, но в нестабильном в защите «Оренбурге» играет на правом фланге. Остаются Литвинов и Солдатенков. Честно говоря, у Руслана в центре обороны получается не лучше, чем у Джикии. Но и защитник «Крыльев Советов» Солдатенков не новый Ван Дейк, поэтому не исключаем попытку подружить на поле двух рослых ребят – Литвинова и Осипенко.

Глебов против Черникова

Явление Головина народу должно произойти, ведь речь о лучшем футболисте «Монако» на старте сезона. Александр хорош, когда оправился от травм разной сложности. Вот только в сборной России его вечно преследуют неудачи. Или не играет, или попадает на черные периоды. Но если Кузяев и Головин готовы сыграть, то остается выбрать лишь опорника, ведь представители Лиги 1 в хорошей форме. Фомина в сборную не вызвали. Баринов получил травму в матче против «Спартака». Остается Глебов и Черников, ведь в заявке сборной Литвинов числится как защитник. Кто в лучшей форме из этих двух? Оба смотрятся неплохо, поскольку хавбек «Краснодара» в полном порядке, а полузащитник «Ростова» прибавляет вместе с командой. Карпин лучше знает Данила, которого в «Ростове» в шутку называли сыном главного тренера. Но интересно было бы посмотреть на Черникова в основе сборной. Не исключено, что жесткая манера «горожанина» неплохо подружится с игрой более тонких Головина и Кузяева.

Соболев против Чалова