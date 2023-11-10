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Тен Хаг рассказал, почему не играет Маунт

вчера, 17:58

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о причинах, по которым полузащитник Мэйсон Маунт получает мало игровой практики.

Он вошел в сезон и получил травму. Это затрудняет процесс интеграции. Шаг назад. Теперь ему придется бороться, чтобы вернуть место в составе.

Есть и другие игроки, которые хорошо себя проявляют.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:22
За фантазию - лоис! Но по идеологии, думаю, что там один лишь Рангник был, прям на той рыбалке, где ему рыбу и привозят.., остальные все таки идеологически, по большинству своих сужений, один только Жозе, если истребит всё на своем пути на несколько поколений вперед - потом придут те, кто захочет так же)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:10, ред.
Это уже какой-то пикник, где собрались Мойес, Ван Гал, Жозе, Сульшер, Рангник, 10Хаг )
Рангник говорит Сульшеру: Оле пошли кушать барбекю нам Эрик приготовил.
Оле: сейчас минутку смотаю удочки, рыбы все равно нет.
Рангник: там как раз за столом сидят Ван Гал с Жозе, Луи философствует, а Жозе переводит этот бред )
Оле: а где Мойес?
Рангник: он на зарядке )
Жозе: Оле, а рыбы нет?
Оле: нет тут рыбы )
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:29
Да пока-что мясо в таком же виде, как из универсама привезти успели, только из пищевой пленки размотали, прошло полторачаса - результат: "них%я", а вот барбекюшник уже 50 раз успел опровдаться "Угли не те" "насадили не так" "вообще, не в эту погоду надо было планировать". Блин, даже рад окажусь, если Эрюшка воосстанет из чресел, хотя бы на для того отведенноге временя, чтобы слинять с каким-никаким достоинством, но пока что комедия обстоит именно таким образом. А3, если он возродит МЮ, точно
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 20:12
В пруду рыбы нет, Сульшер скорее всего не вернётся )
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:06
И барбекюрщиком и после барбекю все забыли о результатах команды )
Наверное Арнольд сказал: готовишь ты отменно Эрик, но тренируешь хреново )
Viduka
Viduka ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 19:32
Сульшер свободен:)
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:24
Думаю что Маунту будет сложно при Хаге пробиться снова в основу.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:05
А можно фамилии и имена игроков, которые себя "хорошо проявляют"?
Я что-то пропустил этот момент в МЮ. Вроде много матчей посмотрел.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:58
Когда МЮ уже примет решение по тренеру?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:55
"У одного недалекого хватило мозгов, чтобы подписать другого такого же..." - теперь это актуально не только как ролевая модель"игрок-тренер", но и как постСАФовская философия МЮ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:48
На самом деле он был мертвым уже в прошлом сезоне в "Челси", поэтому 10Хагу будет трудно оправдаться за то, что мёртвый игрок у него не играет, тут очередные вопросы к руководству МЮ, зачем он им был нужен)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:43, ред.
Кем только Эрик в этом сезоне не успел стать для МЮ:
и строгим тичером, ставящим на колени дерзкого юнца,
и опытным критиком, учащим арбитров своей работе в АПЛ,
вот теперь - отцом-наставником и мотиватором-реабилитологом!..)

короче, как он только не изворачивается, лишь бы делать свою работу, за которую ему платят деньги, или уже признаться, что облажался и ретироваться, причем, нет чтобы в хреновом положении просто принять позу заткнувшись, тут как бы и претензии к окружающему миру предъявляются.

Жаль, действительно, что некем сейчас заменить
shur
shur
вчера в 18:30
...ключевые слова руководителя:"Есть и другие игроки, которые хорошо себя проявляют." ....и кто они???!!!
Гость
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