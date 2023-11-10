Тен Хаг рассказал, почему не играет Маунт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о причинах, по которым полузащитник получает мало игровой практики.

Он вошел в сезон и получил травму. Это затрудняет процесс интеграции. Шаг назад. Теперь ему придется бороться, чтобы вернуть место в составе.

Есть и другие игроки, которые хорошо себя проявляют.