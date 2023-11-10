Тен Хаг рассказал, почему не играет Маунт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о причинах, по которым полузащитник Мэйсон Маунт получает мало игровой практики.
Он вошел в сезон и получил травму. Это затрудняет процесс интеграции. Шаг назад. Теперь ему придется бороться, чтобы вернуть место в составе.
Есть и другие игроки, которые хорошо себя проявляют.
и строгим тичером, ставящим на колени дерзкого юнца,
и опытным критиком, учащим арбитров своей работе в АПЛ,
вот теперь - отцом-наставником и мотиватором-реабилитологом!..)
короче, как он только не изворачивается, лишь бы делать свою работу, за которую ему платят деньги, или уже признаться, что облажался и ретироваться, причем, нет чтобы в хреновом положении просто принять позу заткнувшись, тут как бы и претензии к окружающему миру предъявляются.
Жаль, действительно, что некем сейчас заменить
и строгим тичером, ставящим на колени дерзкого юнца,
и опытным критиком, учащим арбитров своей работе в АПЛ,
вот теперь - отцом-наставником и мотиватором-реабилитологом!..)
короче, как он только не изворачивается, лишь бы делать свою работу, за которую ему платят деньги, или уже признаться, что облажался и ретироваться, причем, нет чтобы в хреновом положении просто принять позу заткнувшись, тут как бы и претензии к окружающему миру предъявляются.
Жаль, действительно, что некем сейчас заменить
Рангник говорит Сульшеру: Оле пошли кушать барбекю нам Эрик приготовил.
Оле: сейчас минутку смотаю удочки, рыбы все равно нет.
Рангник: там как раз за столом сидят Ван Гал с Жозе, Луи философствует, а Жозе переводит этот бред )
Оле: а где Мойес?
Рангник: он на зарядке )
Жозе: Оле, а рыбы нет?
Оле: нет тут рыбы )
Рангник говорит Сульшеру: Оле пошли кушать барбекю нам Эрик приготовил.
Оле: сейчас минутку смотаю удочки, рыбы все равно нет.
Рангник: там как раз за столом сидят Ван Гал с Жозе, Луи философствует, а Жозе переводит этот бред )
Оле: а где Мойес?
Рангник: он на зарядке )
Жозе: Оле, а рыбы нет?
Оле: нет тут рыбы )