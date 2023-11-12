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Анчелотти заявил, что Беллингем не сыграет в ноябре за сборную Англии

вчера, 12:43

Наставник «Реала» Карло Анчелотти исключил возможность участия Джуда Беллингема в ближайших играх сборной Англии. В субботу футболист из-за травмы пропустил матч с «Валенсией» в Ла Лиге.

Беллингем отправится в сборную Англии для обследования, но скоро вернется.

Если он не смог играть сегодня, то не сможет играть и за сборную. В течение следующих нескольких недель ему необходимо проделать определенную работу по укреплению плеча. Он будет готов к игре после международного перерыва.

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Все комментарии
et9h6s5useqa
et9h6s5useqa
вчера в 15:59
Естественно тренер хочет сохранить здоровье своему ведущему игроку
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:57
Жалко,хороший полузащитник,потеря для команды!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:51, ред.
Неприятно, что просто упал неудачно и такая травма, но в нынешнем сезоне для "Реала", когда игрок вылетает всего на два матча (как Биллингем, но это ещё не точно, потому что он не поправился ещё), это ещё повезло.

Куртуа, Милитао, Гюлер, вылетевшие на весь сезон, Вини, вылетевший на два месяца почти и Кепа с Тчуамени, вылетевшие предположительно минимум на месяц не дадут соврать)

P.S. Хотя "Челси" ранее и теперь "Касл" тоже это на своей шкуре ощутили, вчера у "Касла" из-за травм тоже все лидеры отсутствовали, и вторая обойма вообще удар не стала держать (хотя ещё недавно эти игроки сами были в основе, но, видимо, ротации не было достаточной) и вишенки их просто в газон затоптали)
shur
shur
вчера в 13:39
...так у англичан всё ровно в группе и у Реала всё чудненько, не хай
поправляется , здоровый игрок не бзд-т на поле, а выкладывается на
все 100....здороаья Джуду!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:47
Большая потеря и для клуба и для сборной...
Гость
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