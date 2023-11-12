Анчелотти заявил, что Беллингем не сыграет в ноябре за сборную Англии

Наставник «Реала» Карло Анчелотти исключил возможность участия Джуда Беллингема в ближайших играх сборной Англии. В субботу футболист из-за травмы пропустил матч с «Валенсией» в Ла Лиге.
Беллингем отправится в сборную Англии для обследования, но скоро вернется.
Если он не смог играть сегодня, то не сможет играть и за сборную. В течение следующих нескольких недель ему необходимо проделать определенную работу по укреплению плеча. Он будет готов к игре после международного перерыва.
Куртуа, Милитао, Гюлер, вылетевшие на весь сезон, Вини, вылетевший на два месяца почти и Кепа с Тчуамени, вылетевшие предположительно минимум на месяц не дадут соврать)
P.S. Хотя "Челси" ранее и теперь "Касл" тоже это на своей шкуре ощутили, вчера у "Касла" из-за травм тоже все лидеры отсутствовали, и вторая обойма вообще удар не стала держать (хотя ещё недавно эти игроки сами были в основе, но, видимо, ротации не было достаточной) и вишенки их просто в газон затоптали)
Куртуа, Милитао, Гюлер, вылетевшие на весь сезон, Вини, вылетевший на два месяца почти и Кепа с Тчуамени, вылетевшие предположительно минимум на месяц не дадут соврать)
P.S. Хотя "Челси" ранее и теперь "Касл" тоже это на своей шкуре ощутили, вчера у "Касла" из-за травм тоже все лидеры отсутствовали, и вторая обойма вообще удар не стала держать (хотя ещё недавно эти игроки сами были в основе, но, видимо, ротации не было достаточной) и вишенки их просто в газон затоптали)
поправляется , здоровый игрок не бзд-т на поле, а выкладывается на
все 100....здороаья Джуду!!!
поправляется , здоровый игрок не бзд-т на поле, а выкладывается на
все 100....здороаья Джуду!!!