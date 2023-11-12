Анчелотти заявил, что Беллингем не сыграет в ноябре за сборную Англии

Наставник «Реала» исключил возможность участия в ближайших играх сборной Англии. В субботу футболист из-за травмы пропустил матч с «Валенсией» в Ла Лиге.

Беллингем отправится в сборную Англии для обследования, но скоро вернется.

Если он не смог играть сегодня, то не сможет играть и за сборную. В течение следующих нескольких недель ему необходимо проделать определенную работу по укреплению плеча. Он будет готов к игре после международного перерыва.