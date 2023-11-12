«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в 15-м туре РПЛ

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вчера, 15:58

В матче 15-го тура чемпионата России нижегородский «Пари НН» и калининградская «Балтика» сыграли вничью 0:0.

«Пари НН» после этого поединка набрал 21 очко и занимает 8-е место в таблице. «Балтика» с 12 баллами идет 15-й.