«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в 15-м туре РПЛ

В матче 15-го тура чемпионата России нижегородский «Пари НН» и калининградская «Балтика» сыграли вничью 0:0.
«Пари НН» после этого поединка набрал 21 очко и занимает 8-е место в таблице. «Балтика» с 12 баллами идет 15-й.
В матче 15-го тура чемпионата России нижегородский «Пари НН» и калининградская «Балтика» сыграли вничью 0:0.
«Пари НН» после этого поединка набрал 21 очко и занимает 8-е место в таблице. «Балтика» с 12 баллами идет 15-й.
Отмечу качество газона, даже играя под дождём весь матч –газон НЕ превратился в огород.
У меня вопрос, почему в Нижнем-Новгороде 12 ноября при сложных погодных условиях газон выдерживает нагрузки, а в Воронеже через 5 минут игры в первом тайме огород?
Почему в Нижнем-Новгороде работают над газоном, а в Воронеже делают вид, что работают?
Игнашевича и «Балтику» с очком на выезде!
Юран ничем не удивил.
Отмечу качество газона, даже играя под дождём весь матч –газон НЕ превратился в огород.
У меня вопрос, почему в Нижнем-Новгороде 12 ноября при сложных погодных условиях газон выдерживает нагрузки, а в Воронеже через 5 минут игры в первом тайме огород?
Почему в Нижнем-Новгороде работают над газоном, а в Воронеже делают вид, что работают?
Игнашевича и «Балтику» с очком на выезде!
Юран ничем не удивил.