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«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в 15-м туре РПЛ

вчера, 15:58
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата России нижегородский «Пари НН» и калининградская «Балтика» сыграли вничью 0:0.

«Пари НН» после этого поединка набрал 21 очко и занимает 8-е место в таблице. «Балтика» с 12 баллами идет 15-й.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:51
Не самый выдающийся матч по красоте и интриге, но смотреть можно было.
Отмечу качество газона, даже играя под дождём весь матч –газон НЕ превратился в огород.
У меня вопрос, почему в Нижнем-Новгороде 12 ноября при сложных погодных условиях газон выдерживает нагрузки, а в Воронеже через 5 минут игры в первом тайме огород?
Почему в Нижнем-Новгороде работают над газоном, а в Воронеже делают вид, что работают?
Игнашевича и «Балтику» с очком на выезде!
Юран ничем не удивил.
112910415
112910415
вчера в 17:57
Нижний мог бы и постараться !
North West
North West
вчера в 16:33
Честно говоря не особо понимаю как Нижний с такой игрой умудряется на 8 месте идти... Ну а Балтике сейчас каждое очко на вес золота.
cska1948
cska1948 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 16:16
Дождь природное явление, а сухая ничья в футболе явление рукотворное, а точнее ноготворное. Так что природа этих явлений РАЗНАЯ.
Интерес
Интерес
вчера в 16:15
НЕ дотянула "Балтика" до заслуженной победы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:13
Борьба на дне продолжается.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:03
Дождь лил как из ведра, а матч сухой. Чудеса природы...
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