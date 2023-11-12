«Гавр» и «Монако» голов не забили. Кузяев и Головин сыграли

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сегодня, 01:01

«Гавр» и «Монако» сыграли вничью в 12-м туре Лиги 1 (0:0).

Полузащитник «темно-синих» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Хавбек «красно-белых» Александр Головин провел полный матч.

После поединка «Гавр» идет на 6-м месте (15 баллов), «Монако» находится на 3-й строчке (24 пункта).