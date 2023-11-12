«Гавр» и «Монако» голов не забили. Кузяев и Головин сыграли

«Гавр» и «Монако» сыграли вничью в 12-м туре Лиги 1 (0:0).
Полузащитник «темно-синих» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Хавбек «красно-белых» Александр Головин провел полный матч.
После поединка «Гавр» идет на 6-м месте (15 баллов), «Монако» находится на 3-й строчке (24 пункта).
Приятно понаблюдать за нашими. И если Головин был сегодня не так ярок, то Кузяев играл четко, как ожидалось, эдакий моторчик Гавра. Сыгранности, да и зачастую уровня, иногда его партнерам не хватает, видно что Далер соображает и видит поле лучше, но команда в целом упертая, боевая.
Приятно понаблюдать за нашими. И если Головин был сегодня не так ярок, то Кузяев играл четко, как ожидалось, эдакий моторчик Гавра. Сыгранности, да и зачастую уровня, иногда его партнерам не хватает, видно что Далер соображает и видит поле лучше, но команда в целом упертая, боевая.