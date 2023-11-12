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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Гавр» и «Монако» голов не забили. Кузяев и Головин сыграли

сегодня, 01:01
ГаврЛоготип футбольный клуб Гавр0 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Гавр» и «Монако» сыграли вничью в 12-м туре Лиги 1 (0:0).

Полузащитник «темно-синих» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Хавбек «красно-белых» Александр Головин провел полный матч.

После поединка «Гавр» идет на 6-м месте (15 баллов), «Монако» находится на 3-й строчке (24 пункта).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Viollator
Viollator
сегодня в 11:28
Номинанты на ЗМ
112910415
112910415
сегодня в 09:31
наши парни на хорошем уровне
ОПС
ОПС
сегодня в 07:29
Одно радует, что играли наши почти по полному матчу.
ABir
ABir
сегодня в 04:46
Если бы Монако победил, то сравнялся бы по очкам с Ниццей и шел бы на втором месте в шаге от ПСЖ
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:16
Прямо российское противостояние... не каждый же тур забивать...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:13
Эх Монако, упустили такую возможность приблизиться к лидеру чемпионата - ПСЖ. Из-за этого промаха, могут упустить второе место. А Гавр в свою очередь, очень хорошо идёт, учитывая их небольшой игровой ресурс. Не удивлюсь, если они, по итогам сезона, попадут в зону еврокубков. Так что, очень много интриги в Лиге 1: сможет ли Монако побороться за чемпионство; сможет ли Гавр попасть в зону еврокубков; сможет ли Головин навязать борьбу Мбаппе (😁); сможет ли Ницца скинуть с трона ПСЖ и Монако. Да и про Марсель тоже не стоит забывать.
протон
протон
сегодня в 01:09
Насколько скучная была сама игра - настолько интересная концовка получилась. Изначально болел за ничью, хотя в конце уже симпатизировал хозяевам. Не повезло им..
Приятно понаблюдать за нашими. И если Головин был сегодня не так ярок, то Кузяев играл четко, как ожидалось, эдакий моторчик Гавра. Сыгранности, да и зачастую уровня, иногда его партнерам не хватает, видно что Далер соображает и видит поле лучше, но команда в целом упертая, боевая.
Гость
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