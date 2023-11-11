Невзирая на статистику. Команды, совершившие прорыв

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вчера, 17:29

Не все лидеры-выскочки смогут удержаться впереди.

Футбольные сезоны в ведущих европейских лигах находятся в районе завершения одной трети. Это достаточная дистанция, чтобы рассуждать о позициях, игре команд достаточно обоснованно. Если присмотреться к турнирным таблицам, то почти в каждой лиге можно найти такие коллективы, которые в прошлом сезоне были далеки от лидирующих позиций. А сейчас располагаются на них. Давайте взглянем, насколько лучше выскочки выступают, чем в прошлом сезоне, и каковы у них шансы достойно продержаться до конца чемпионатов.

«Байер»

Набирает очков за игру – 2,8

В прошлом сезоне – 1,47

В последние годы выступление «Байера» напоминает американские горки. В сезоне-21/22 леверкузенцы финишировали третьими, а прошлый сезон начали отвратительно, сменили в октябре главного тренера, и пришедший на этот пост Хаби Алонсо стал преображать команду, позволив ей финишировать шестой. Нынешний сезон «Байер» начал очень мощно. В первых десяти матчах чемпионата было потеряно всего два очка.

Статистика «Байера» впечатляет, однако можно отметить, что он третий по количеству забитых мячей, третий по количеству пропущенных и по разнице голов. Они в среднем забивают три мяча за матч при xG в 2,55, то есть превосходят качество своих ударов на треть. Если эта картина станет более сбалансированной, к чему обычно стремятся, то «Байеру» будет тяжело удержаться в гонке с «Баварией». Это издержки борьбы против мюнхенцев – нужно быть более чем идеальными, чтобы их обойти.

Впрочем, в борьбе за второе место у «Байера» конкурентов мало на данный момент. Все другие команды имеют больше слабых позиций в игре. Такого прогресса «Байер» достиг благодаря Хаби Алонсо, и вскоре слухи о его переходе в более топовый клуб могут вмешаться в спокойное течение жизни в Леверкузене. Также «Байер» опирается на форму молодых звезд, среди которых Вирц (три гола, четыре ассиста), Фримпонг (три гола, пять ассистов), Бонифац (семь голов, пять ассистов).

«Ницца»

Набирает очков за игру – 2,27

В прошлом сезоне – 1,53

Пробуксовка ПСЖ на старте нового сезона позволила закрепиться в борьбе за первое место в Лиге 1 другим командам. Больше остальных в этом преуспела «Ницца», которая сохраняет свое лидерство. Для осознания, насколько это необычно, можно вспомнить, что последнее чемпионство у «орлят» было в 1959 году, а с 1960-го они не выступали ни разу в основной сетке главного еврокубкового турнира.

Впрочем, ПСЖ в последних турах набрал ход и потерял только два очка за шесть матчей, так что «Ницца» в этом плане в положении «Байера»: даже при всей крутости игры сохранить запас хода, чтобы ее не съел звездный фаворит, будет очень сложно. Но дальше идут различия с «Байером». Потому что «Ницца» опирается на очень «сухую» игру. У нее меньше всего пропущено голов, по ее воротам реже всего бьют.

«Ницца» пропускает лишь 0,36 мяча за матч в среднем, а xG соперников не достигает единицы – 0,76. При этом сама она не блещет в атаке, забивая в среднем 1,18 гола при xG 1,48. Счета наподобие 1:0, 0:0, 1:1 – это совершенная норма для «Ниццы» и немного напоминает о временах, когда чемпионат Франции был чудовищно «низовым». Но сейчас в Лиге 1 преобладает другой футбол, так что вряд ли копия «Лилля» 2021 года сможет повторить его успех.

Но пока «Ницца» впечатляет. И тут тоже успех — во многом заслуга молодого специалиста. Франческо Фариоли был ассистентом Роберто Де Дзерби и понахватался у него интересных идей. Кроме того, у команды хорошо сбалансированный состав. Ветеран Данте в обороне сыгрался с Тодибо, а в средней линии блистает молодой Кефрен Тюрам, которого скоро за приличные деньги кто-то непременно купит.

«Тоттенхэм»

Набирает очков за игру – 2,36

В прошлом сезоне – 1,58

Главный тренер «шпор» Постекоглу и игра его бодрой агрессивной команды стали одним из открытий дебютной части сезона в Англии. «Тоттенхэм» прессингует, рискует и забивает голы. При этом нельзя гарантировать, что лондонцы в условиях жесткой конкуренции смогут сохранить этот темп. Тревоги добавляет расклад по реальным забитым и пропущенным голам, а также по xG. На более длинной дистанции эти значения стремятся выровняться. Это позволяет делать определенные прогнозы на будущее команд, которые так или иначе отклоняются от xG. (При этом, конечно, бывают исключения). «Тоттенхэм» в реальности забивает гораздо больше, чем «должен бы», а пропускает – гораздо меньше (у «шпор» 11 место по допущенным xG). И если стабильность в атаке может опираться на опыт и мастерство Сона, то доверия к защите большого еще нет.

Кроме того, Постекоглу привык опираться на определенный стабильный состав. Десять футболистов у него отыграли не менее 78 процентов времени в чемпионате. И любая травма в таких условиях – это испытание. Так что повреждения защитника ван де Вена и полузащитника Мэддисона могут сказаться негативным образом.

С другой стороны, «Тоттенхэм» не бедный клуб, у него есть ресурсы для ротации, нет необходимости отвлекаться в плотном графике на еврокубки, как у конкурентов. Да и вряд ли в «шпорах» всерьез думают о чемпионской гонке. А вот для финиша в четверке, что является главной целью, все условия у команды Постекоглу есть.

«Жирона»

Набирает очков за игру – 2,58

В прошлом сезоне – 1,29

«Жирона» входит в футбольную Вселенную «Манчестер Сити» с 2017 года. И с тех пор переживала разные времена. В 2018 году она финишировала десятой, потом вылетела во второй дивизион на три года, а после возвращения снова была десятой. Сейчас же «Жирона» стала одной из главных возмутительниц спокойствия в европейских лигах. При живых «Реале», «Барселоне» и «Атлетико» она умудряется лидировать в Ла Лиге. И не тур-два – на дворе уже 12-й.

Но секрет тут кроется в невероятном несовпадении качественных игровых показателей с количественными. Еще больше, чем у «Байера». «Жирона» в среднем за матч забивает 2,4 мяча, а статистика показывает, что должна забивать 1,7. Любое движение реальности в сторону среднего, куда все обычно стремится, отбросит «Жирону» рано или поздно назад. Эта команда – десятая по количеству допущенных голевых моментов у своих ворот.

Простыми словами можно сказать, что до сих пор «Жироне» несказанно везло. В матчах, которые могли качнуться в любой момент в любую сторону, удача улыбалась именно ей. И занятно, что до сих пор она только пару раз сыграла с командой, входящей в девять сильнейших в Ла Лиге. То есть тут и календарь благоволит. В ближайшее время ей станет гораздо сложнее удерживаться впереди.

При этом нельзя сказать, что «Жирона» со своей задачей справляется на честном слове. У нее неплохой состав для скромной команды. Есть крепкие ветераны, такие как Дейли Блинд, Давид Лопес, Газзанига, есть будущие звезды и интересные исполнители, такие как Савио, Мигель Гутьеррес и Ян Коуто, есть футболисты на пике, такие как Алейш Гарсия и Артем Довбик. В общем, если «Жирона» и собьется с ритма, то глубоко не должна рухнуть.