Салах установил рекорд в составе «Ливерпуля»

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вчера, 19:53

Нападающий «Ливерпуля» отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ против «Брентфорда» (3:0).

Таким образом, египтянин стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», который забил в каждом из первых шести домашних матчей сезона.