Салах установил рекорд в составе «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ против «Брентфорда» (3:0).
Таким образом, египтянин стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», который забил в каждом из первых шести домашних матчей сезона.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ против «Брентфорда» (3:0).
Таким образом, египтянин стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», который забил в каждом из первых шести домашних матчей сезона.
Редактор конечно здорово пошутил )
Редактор конечно здорово пошутил )