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Салах установил рекорд в составе «Ливерпуля»

вчера, 19:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ против «Брентфорда» (3:0).

Таким образом, египтянин стал первым футболистом в истории «Ливерпуля», который забил в каждом из первых шести домашних матчей сезона.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:53
новых рекордов и новых побед, трофеев с Ливерпулем!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:55
Можно сказать и РПЛ, так как многие смотрят АПЛ )
Редактор конечно здорово пошутил )
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:13
Отпахал свой контракт, пора в СА...
YNWA
YNWA
вчера в 20:06
Так себе конечно рекорд но приятно.
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