Мбаппе обошёл Головина в борьбе за награду лучшему игроку октября в Лиге 1

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вчера, 21:31

Нападающий ПСЖ стал лучшим игроком прошлого месяца в Лиге 1.

Форвард записал на свой счёт 3 гола и результативную передачу в октябре. На награду также претендовал его одноклубник и полузащитник «Монако» .