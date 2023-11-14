Мбаппе обошёл Головина в борьбе за награду лучшему игроку октября в Лиге 1

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком прошлого месяца в Лиге 1.
Форвард записал на свой счёт 3 гола и результативную передачу в октябре. На награду также претендовал его одноклубник Уоррен Заир-Эмери и полузащитник «Монако» Александр Головин.
накрутили же, однозначно
накрутили же, однозначно
В смысле Головин красавчик.
Сашка - ложка мёда в бочке нашего футбольного дёгтя.
P.S. Ну и ..., этот...., как там его..., Мбаппе тоже молодец.)
В смысле Головин красавчик.
Сашка - ложка мёда в бочке нашего футбольного дёгтя.
P.S. Ну и ..., этот...., как там его..., Мбаппе тоже молодец.)