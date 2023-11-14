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Мбаппе обошёл Головина в борьбе за награду лучшему игроку октября в Лиге 1

вчера, 21:31

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал лучшим игроком прошлого месяца в Лиге 1.

Форвард записал на свой счёт 3 гола и результативную передачу в октябре. На награду также претендовал его одноклубник Уоррен Заир-Эмери и полузащитник «Монако» Александр Головин.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
обошёл Головина ?!
накрутили же, однозначно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:38
Даже не удивлен. Постоял рядом и то за счастье.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:06, ред.
Красавчик...
В смысле Головин красавчик.
Сашка - ложка мёда в бочке нашего футбольного дёгтя.

P.S. Ну и ..., этот...., как там его..., Мбаппе тоже молодец.)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:59
Ну все будут за Мбаппе и это наверно правильно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:56
Мбаппе гораздо круче
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:54
Хах такое от Геннадия ожидать можно.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:46
Как их вообще можно сравнивать?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:42
Это точно. Если бы на соккере голосовали кто круче Соболев или Холланд, то за счет голосов КБ с явным преимуществом типа 80% на 20 % победил бы Соболев. Без сомнений.
e35r8wge4b6y
e35r8wge4b6y
вчера в 22:34
Мбаппе не стыдно и пропустить вперёд
sihafazatron
sihafazatron ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 22:24
Гена Орлов: "Мбаппе выиграл потому что набрался опыта в матчах против Гавра Кузяева!"
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 21:58
Геннадий Орлов: Мбаппе выиграл потому что Саша русский!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:46
Мбаппе и Головина не стоит сравнивать.
lotsman
lotsman
вчера в 21:35
Головин лучший, однозначно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:34
Кто голосовал? На соккере Саня бы точно выиграл)
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