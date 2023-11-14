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ЦСКА стал кандидатом на получение премии УЕФА

вчера, 17:15

ЦСКА выдвинут на ежегодную премию UEFA Grassroots Awards 2023/24, которая отмечает самые яркие достижения массового футбола в Европе, поощряя усердную работу энтузиастов, клубов и объединений в развитии футбола на местах.

Всего РФС заявил 5 лучших проектов, которые являются победителями третьего сезона конкурса «Россия – футбольная страна». «Армейцы» номинированы как лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола.

Также в число кандидатов вошли «Металлург», Челябинская область (лучший любительский футбольный клуб), «Футбол – моя жизнь», Красноярский край (лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), «Надежда», Республика Адыгея (лучший образовательный проект), «Футбольные Мамы», Санкт-Петербург (лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлечённых в массовый футбол).

Результаты будут объявлены весной 2024 года.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:32
В сложившейся ситуации в отношении УЕФА и российского футбола следовало бы отказаться от всех их номинаций и призов - подачек.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Кто Вася Березуцкий?...известно где в Марбелье на пенсии)...
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:53
А где он сейчас, советчик этот?
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Что то сам Вася-советчик никуда не уезжал и всю карьеру отыграл в ЦСКА)...в отличие от того же Карпина...
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Что же непонятного? Вы нам взносы ни за что, мы вам сладенького с виду и не по делу. Лучший клуб по развитию футбола с весьма невысокой посещаемостью домашних матчей. Да ещё и на фоне санкций Минфина США против ЦСКА. Это же насмешка.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:53
Как такое может быть, если Россия получила бан в ФИФА и УЕФА?
Хиромант
Хиромант ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
- Да всё, в принципе, понятно ... Российские клубы в Еврокубки не пускают, а взносы-то Россия платит регулярно. Видно совесть проснулась у чиновников УЕФА. Отдать часть Российских денег, Российскому же клубу (это в лучшем случае). А в худшем: "железная отмазка" - ну мы же хоть попытались ... Платите дальше, может в следующем году что-то получится ... Блин, зла не хватает ...
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:08
Комментарии к этой новости можно было не открывать. УЕФА это всё более политическая организация.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:06
Да они над нами просто смеются.
Интерес
Интерес
вчера в 18:47
Несколько очередных наживок рыбаки УЕФА подвесили для ленивого и близорукого карпа-РФС.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:45
ЦСКА стал кандидатом на получение премии УЕФА .
Выдвинуть , совершенно не значит, что УЕФА даже соизволит рассматривать этот бред со стороны клоунов из РФС . Долго ли ещё в этом цирке будет участвовать чиновничье племя РФС . Уже даже совершенно не смешно смотреть на все эти потуги присмыкания и лизоблюдства .

Чиновники РФС на экзамене в УЕФА !!!(
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:44
Повторяю вопрос. А какое отношение этот факт имеет к премии УЕФА за развитие массового футбола. Есть ответ? У меня есть. Никакого.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:41
это похвально что такие проекты работают в россии
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:34
Да осадок нехороший. Карпин, это Карпин, плевать на него. А тут ЦСКА. Прекрасный клуб, для меня в крайнем случае, а человек, которого называют легендой клуба, несёт такую чушь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:30
Не разглядела УЕФА талант Остапа, да и черт с ними. Рыбак, рыбака видит издалека).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:13
А какое это отношение имеет к премии за развитие массового футбола? Карпин тоже самое говорил и не раз. Считаю оба неправы. И что с того?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:03
Пустячок, а приятно.
Сп62
Сп62
вчера в 17:41
Политика кнута и пряника. Вот вам и пряник.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:36
Вася Б. это какой то позор России.
То то это недоразумение всю карьеру отыграл у нас в стране, просто такое не нужно никому.
VqGer3
VqGer3
вчера в 17:34
ха ха ... у них на стадион то никто не ходит!
даже если играли в евро кубках и то пол стадиона не могли собрать .....
lotsman
lotsman
вчера в 17:30
А ещё легенда ЦСКА, Василий, находясь в солнечной Испании, посоветовал всем уезжать из России.
"Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если вы хотите играть в настоящий футбол, надо уезжать. И не важно за какую страну играть, не важно под каким флагом. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть."
Вот за это УЕФА может премию дать.)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:29
Смешно, ей-богу смешно.
shlomo
shlomo
вчера в 17:25
Совсем все непонятно с этой УЕФА.....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:17
Неужели куефа даст нам хоть что-то выиграть? - не верю
Гость
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