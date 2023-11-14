ЦСКА стал кандидатом на получение премии УЕФА .

ЦСКА выдвинут на ежегодную премию UEFA Grassroots Awards 2023/24, которая отмечает самые яркие достижения массового футбола в Европе, поощряя усердную работу энтузиастов, клубов и объединений в развитии футбола на местах.
Всего РФС заявил 5 лучших проектов, которые являются победителями третьего сезона конкурса «Россия – футбольная страна». «Армейцы» номинированы как лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола.
Также в число кандидатов вошли «Металлург», Челябинская область (лучший любительский футбольный клуб), «Футбол – моя жизнь», Красноярский край (лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), «Надежда», Республика Адыгея (лучший образовательный проект), «Футбольные Мамы», Санкт-Петербург (лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлечённых в массовый футбол).
Результаты будут объявлены весной 2024 года.
Выдвинуть , совершенно не значит, что УЕФА даже соизволит рассматривать этот бред со стороны клоунов из РФС . Долго ли ещё в этом цирке будет участвовать чиновничье племя РФС . Уже даже совершенно не смешно смотреть на все эти потуги присмыкания и лизоблюдства .
Чиновники РФС на экзамене в УЕФА !!!(
Выдвинуть , совершенно не значит, что УЕФА даже соизволит рассматривать этот бред со стороны клоунов из РФС . Долго ли ещё в этом цирке будет участвовать чиновничье племя РФС . Уже даже совершенно не смешно смотреть на все эти потуги присмыкания и лизоблюдства .
Чиновники РФС на экзамене в УЕФА !!!(
То то это недоразумение всю карьеру отыграл у нас в стране, просто такое не нужно никому.
То то это недоразумение всю карьеру отыграл у нас в стране, просто такое не нужно никому.
даже если играли в евро кубках и то пол стадиона не могли собрать .....
даже если играли в евро кубках и то пол стадиона не могли собрать .....
"Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если вы хотите играть в настоящий футбол, надо уезжать. И не важно за какую страну играть, не важно под каким флагом. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть."
Вот за это УЕФА может премию дать.)
"Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если вы хотите играть в настоящий футбол, надо уезжать. И не важно за какую страну играть, не важно под каким флагом. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть."
Вот за это УЕФА может премию дать.)