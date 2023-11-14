ЦСКА стал кандидатом на получение премии УЕФА .

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вчера, 17:15

ЦСКА выдвинут на ежегодную премию UEFA Grassroots Awards 2023/24, которая отмечает самые яркие достижения массового футбола в Европе, поощряя усердную работу энтузиастов, клубов и объединений в развитии футбола на местах.

Всего РФС заявил 5 лучших проектов, которые являются победителями третьего сезона конкурса «Россия – футбольная страна». «Армейцы» номинированы как лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола.

Также в число кандидатов вошли «Металлург», Челябинская область (лучший любительский футбольный клуб), «Футбол – моя жизнь», Красноярский край (лучший проект для людей с ограниченными возможностями здоровья), «Надежда», Республика Адыгея (лучший образовательный проект), «Футбольные Мамы», Санкт-Петербург (лучший проект, направленный на увеличение числа людей, вовлечённых в массовый футбол).

Результаты будут объявлены весной 2024 года.