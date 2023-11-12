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Месси признан лучшим игроком сезона в «Интер Майами»

вчера, 22:08

Нападающий Лионель Месси признан лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За 14 матчей в составе «Интер Майами» во всех турнирах Лео забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С «Интер Майами» Месси выиграл первый трофей в истории клуба — Кубок лиг.

Месси признан лучшим игроком сезона в «Интер Майами»

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:13
То есть для тебя главное, чтобы Месси был лучше Роналду, а то что он уже года три как опустился на уровень любительского футбола тебя вообще не волнует. И я так понял, что для тебя Роналду является безоговорочным авторитетом, раз для тебя приоритетом является чтобы объект твоих вожделений не дай бог не опустился ниже уровня португальца.
112910415
112910415
сегодня в 11:33
и никаких в том сомнений, что лучший !
амурец
амурец ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:29, ред.
    протон
    протон
    сегодня в 07:30
    Да, это для всех вменяемых людей очевидный факт - Лео Месси был лучшим игроком Интер Майами.
    Elliada
    Elliada ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 07:29
    Думаешь, легко? Роналду в любительской лиге почти год играет и ни одного трофея, ни разу лучшим игроком не признавался.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 04:57
    По другому и не могло быть.
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 04:24
    Все хейтеры Месси, запомните этот момент, а лучше заскриньте, чтобы через год не ныли, что Месси 9-й ЗМ получил незаслуженно. Ну, и 10-й если что.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:10
    Ну кто же сприт, в любительской команде он и впрямь лучший, и награда заслуженная хоть здесь
    vitya valdes
    vitya valdes
    вчера в 23:42
    Дада.
    Срочно несите 9 золотой мяч.
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 23:35
    Ну, а кто ещё.. Он привёл команду к победе и вывел её в ЛЧ.. Ну, а улыбка его - ну прямо как с плаката на ЧМ.. За спиной у известно кого.. Это эпично даже сейчас.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭👍👏
    Capral
    Capral
    вчера в 23:26, ред.
    Без всякого намерения его обидеть, но честное слово, выражение лица у него- как у представителя палаты N6. Небритый, и взгляд умалишенного...
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 23:20
    Молодцы пиндосы, быстро учатся
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:07, ред.
    Дело даже не в указанных 16 - ти результативных действиях, которые мог совершить любой футболист Лиги. Просто аргентинец действительно был лучшим. И не только в "Интере".
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 23:01
    уже за это можно 9-й зм давать
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 22:46
    Хоть одна заслуженная награда 🥇
    Ну, без споров в дворовой лиге МЛС, и в такой любительской команде, как Интер Майами выделяется своей игрой
    Elliada
    Elliada
    вчера в 22:15
    Всё справедливо. Выиграл первый трофей в истории Майами, став лучшим игроком и лучшим бомбардиром турнира. Вывел в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ и в финал Кубка США. Жаль травма помешала сыграть в финале, так было бы второй трофей.

    Зимой подтянется Суарес. Может, еще кто-нибудь. Это будет совсем другой Майами. Фаворит следующего сезона.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:12
    Первый парень на деревне)...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 22:11
    Это даже не обсуждается).
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