Месси признан лучшим игроком сезона в «Интер Майами»

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вчера, 22:08

Нападающий признан лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За 14 матчей в составе «Интер Майами» во всех турнирах Лео забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С «Интер Майами» Месси выиграл первый трофей в истории клуба — Кубок лиг.