Месси признан лучшим игроком сезона в «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси признан лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
За 14 матчей в составе «Интер Майами» во всех турнирах Лео забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. С «Интер Майами» Месси выиграл первый трофей в истории клуба — Кубок лиг.
Срочно несите 9 золотой мяч.
Срочно несите 9 золотой мяч.
Ну, без споров в дворовой лиге МЛС, и в такой любительской команде, как Интер Майами выделяется своей игрой
Ну, без споров в дворовой лиге МЛС, и в такой любительской команде, как Интер Майами выделяется своей игрой
Зимой подтянется Суарес. Может, еще кто-нибудь. Это будет совсем другой Майами. Фаворит следующего сезона.
Зимой подтянется Суарес. Может, еще кто-нибудь. Это будет совсем другой Майами. Фаворит следующего сезона.