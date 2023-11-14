Дзюба и Пиняев с юмором отреагировали на слухи о потасовке

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вчера, 23:54

Нападающий «Локомотива» отреагировал на слухи о потасовке с .

Игрок на своей странице в социальной сети выложил юмористический видеоролик со спаррингом двух людей с большой разницей в росте, а также написал: «И видео слили», сопроводив сообщение смайлами. Пиняев, в свою очередь, опубликовал ролик, где блогер Хасбик ударил баскетболиста Шакила О'Нила.

Клуб ранее сделал заявление.