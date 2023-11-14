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Дзюба и Пиняев с юмором отреагировали на слухи о потасовке

вчера, 23:54

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на слухи о потасовке с Сергеем Пиняевым.

Игрок на своей странице в социальной сети выложил юмористический видеоролик со спаррингом двух людей с большой разницей в росте, а также написал: «И видео слили», сопроводив сообщение смайлами. Пиняев, в свою очередь, опубликовал ролик, где блогер Хасбик ударил баскетболиста Шакила О'Нила.

Клуб ранее сделал заявление.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:43, ред.
Дзюба: Да, какая потасовка? О чём вы?
Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко...":))
Хиромант
Хиромант
сегодня в 15:00
- Ну вот всё и прояснилось. Как говорится - "на воре шапка горит"! Прочитали волну комментов в прессе - и решили "включить заднюю". Типа - это всё шутка. Начинающие Петросяны, блин ... А если бы не было никакого инцидента, как они нам "втюхивают", то не надо было бы и оправдываться, и придумывать "плоские" шутки-"отмазки". Ох и нехорошо же они о нас думают ... А народ-то всё понимает - "кто есть ху..." (цитата М.С.Горбачёва, прошу не "банить").
Владимир 77
Владимир 77 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 13:12
Он только и может,что "юморить" руками
adekvat
adekvat
сегодня в 06:49, ред.
Дзюба юморист на все руки.
112910415
112910415
сегодня в 06:48
это типа пошутили ?
memphis
memphis
сегодня в 05:29
Локомотив сильно попросил выложить несмешные мемасики. Жаль Серёгу, деградирует он рядом с Дзюбой. МЮ можно забыть...
y2u84bzbs6t8
y2u84bzbs6t8
сегодня в 05:19
на свой странице
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365280/dzyuba-artyom-lokomotiv 14.11.2023
5v8r4m2c5d7s
5v8r4m2c5d7s
сегодня в 03:06
Дзюбан на радостях даже с юмором вздрачнул
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:18
Вот и правильно...

"Юмор — это спасательный круг на волнах жизни."
Джон Леббок
протон
протон
сегодня в 00:12
Игрок на свой странице в социальной сети выложил юмористический видеоролик
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Мне становится страшно когда Рукаблуд заявляет такое
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:04
А чувства юмора у них и нет...
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