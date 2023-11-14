Дзюба и Пиняев с юмором отреагировали на слухи о потасовке

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на слухи о потасовке с Сергеем Пиняевым.
Игрок на своей странице в социальной сети выложил юмористический видеоролик со спаррингом двух людей с большой разницей в росте, а также написал: «И видео слили», сопроводив сообщение смайлами. Пиняев, в свою очередь, опубликовал ролик, где блогер Хасбик ударил баскетболиста Шакила О'Нила.
Клуб ранее сделал заявление.
Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко...":))
Просто приходил Серёжка, поиграли мы немножко...":))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365280/dzyuba-artyom-lokomotiv 14.11.2023
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1365280/dzyuba-artyom-lokomotiv 14.11.2023
"Юмор — это спасательный круг на волнах жизни."
Джон Леббок
"Юмор — это спасательный круг на волнах жизни."
Джон Леббок
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Мне становится страшно когда Рукаблуд заявляет такое
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Мне становится страшно когда Рукаблуд заявляет такое