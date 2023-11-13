Агент Тюкавина прокомментировал продление игроком контракта с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» , высказался о продлении игроком соглашения с клубом.

Да, у него есть такая опция автоматического продления. Что тут такого? Он не собирался уходить из «Динамо» лишь бы куда. Нам постоянно поступают различные предложения, работа идет.

Но обидно, что пишут про то, как Костя сдулся и так далее. Он сейчас лучший в России. Это писали игроки, которые раньше играли, но почему-то не забивали столько голов, сколько Тюкавин. Футбол должен быть на первом месте.