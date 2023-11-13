Агент Тюкавина прокомментировал продление игроком контракта с «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о продлении игроком соглашения с клубом.
Да, у него есть такая опция автоматического продления. Что тут такого? Он не собирался уходить из «Динамо» лишь бы куда. Нам постоянно поступают различные предложения, работа идет.
Но обидно, что пишут про то, как Костя сдулся и так далее. Он сейчас лучший в России. Это писали игроки, которые раньше играли, но почему-то не забивали столько голов, сколько Тюкавин. Футбол должен быть на первом месте.
И что значат, слова агента: "Работа ведется, и он не собирается уходить лижбы куда"? А он может пояснить, какая работа ведется, если контракт уже автоматом продлен? Что это за загадки в риторике??? Если послушать агента, то за Тюкавиным очередь из топов стоит. Но это же не так. Тюкавин- самый обычный футболист, кто бы и как его не пиарил. Несмотря на то, что в последних играх он начал забивать, голевым и забивным форвардом- его назвать нельзя. Ну и конечно, надо все-таки смотреть еще и на то- кому забивает Тюкавин.
И что значат, слова агента: "Работа ведется, и он не собирается уходить лижбы куда"? А он может пояснить, какая работа ведется, если контракт уже автоматом продлен? Что это за загадки в риторике??? Если послушать агента, то за Тюкавиным очередь из топов стоит. Но это же не так. Тюкавин- самый обычный футболист, кто бы и как его не пиарил. Несмотря на то, что в последних играх он начал забивать, голевым и забивным форвардом- его назвать нельзя. Ну и конечно, надо все-таки смотреть еще и на то- кому забивает Тюкавин.
По-моему ясно, что агент Сафонов просто пытается выбить большой контракт у Динамо и комиссионные побольше. А потом Тюкавин затухнет, так как мотиваторов развиваться дальше не будет.
По-моему ясно, что агент Сафонов просто пытается выбить большой контракт у Динамо и комиссионные побольше. А потом Тюкавин затухнет, так как мотиваторов развиваться дальше не будет.
Существует ёмкое, хотя и устаревшее русское слово- "дряпня". Означает оно противный надоедающий снег с дождём.
Вот всё, что регулярно несёт Сафонов, это дряпня и есть.
Специально для корифеев, которые будут эту дряпню потом переливать из пустого в порожнее и перетирать до состояния порошка..
Текущий контракт ожидаемо продлён на сезон 24/25, переговоры о новом контракте продолжаются, а то как бы Сафонов не остался без своего бабла..
Всё остальное- брехня для "корфеев".
Существует ёмкое, хотя и устаревшее русское слово- "дряпня". Означает оно противный надоедающий снег с дождём.
Вот всё, что регулярно несёт Сафонов, это дряпня и есть.
Специально для корифеев, которые будут эту дряпню потом переливать из пустого в порожнее и перетирать до состояния порошка..
Текущий контракт ожидаемо продлён на сезон 24/25, переговоры о новом контракте продолжаются, а то как бы Сафонов не остался без своего бабла..
Всё остальное- брехня для "корфеев".