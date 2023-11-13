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Агент Тюкавина прокомментировал продление игроком контракта с «Динамо»

вчера, 20:25

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о продлении игроком соглашения с клубом.

Да, у него есть такая опция автоматического продления. Что тут такого? Он не собирался уходить из «Динамо» лишь бы куда. Нам постоянно поступают различные предложения, работа идет.

Но обидно, что пишут про то, как Костя сдулся и так далее. Он сейчас лучший в России. Это писали игроки, которые раньше играли, но почему-то не забивали столько голов, сколько Тюкавин. Футбол должен быть на первом месте.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:14
Ну уедет в Европу,и затухнет,как Захарян.Нечего нашим балбесам делать за глубоким кордоном,пусть лучше на кошечках зарабатывают(в Казахстане, Узбекистане,Армении)
112910415
112910415
сегодня в 06:35
лучший в России ...
Сафонов врать не будет !
Интерес
Интерес
вчера в 22:20
Шёл мимо и всех встреченных на пути обругал.А мы и ничего не знали,что где-то кто-то из бывших посмел покритиковать креатуру агента Сафонова.А он всё отслеживает!
баск
баск
вчера в 22:10
Сафонов такой Сафонов, куда от него деться..
Существует ёмкое, хотя и устаревшее русское слово- "дряпня". Означает оно противный надоедающий снег с дождём.

Вот всё, что регулярно несёт Сафонов, это дряпня и есть.
Специально для корифеев, которые будут эту дряпню потом переливать из пустого в порожнее и перетирать до состояния порошка..

Текущий контракт ожидаемо продлён на сезон 24/25, переговоры о новом контракте продолжаются, а то как бы Сафонов не остался без своего бабла..

Всё остальное- брехня для "корфеев".
протон
протон
вчера в 22:02
Никому в Европе он не нужен. Разве что клубам типо Гавра, которые будут готовы платить 300 тыс евро. Только Тюкавину такая зарплата как у Кузяева не нужна, его агент же говорил.
По-моему ясно, что агент Сафонов просто пытается выбить большой контракт у Динамо и комиссионные побольше. А потом Тюкавин затухнет, так как мотиваторов развиваться дальше не будет.
Capral
Capral
вчера в 21:58, ред.
Если по большому счету, то из мячей забитых в этом сезоне Тюкавиным, выделить можно два- один в Питере, другой в Сочи. Это трудовые мячи, красивые- достойные внимания. А вот вчерашний гол, трудовым, точно назвать нельзя и еще несколько из разряда случайных... Понятно желание агента набить цену своему человеку, но те, кто хоть немного разбираются в футболе, понимают, что Костя- не лидер команды, играет, как правило- на чистых мячах, и арсенал его футбольного мышления, откровенно говоря- небогат...

И что значат, слова агента: "Работа ведется, и он не собирается уходить лижбы куда"? А он может пояснить, какая работа ведется, если контракт уже автоматом продлен? Что это за загадки в риторике??? Если послушать агента, то за Тюкавиным очередь из топов стоит. Но это же не так. Тюкавин- самый обычный футболист, кто бы и как его не пиарил. Несмотря на то, что в последних играх он начал забивать, голевым и забивным форвардом- его назвать нельзя. Ну и конечно, надо все-таки смотреть еще и на то- кому забивает Тюкавин.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:46
Что значит остался, у него действующий контракт с Динамо, и пока трансферное окно не откроется он никуда не перейдет. Во всяком случае в РПЛ точно, слишком высокие отступные прописаны в его контракте. А что касается отъезда в Европу, то тут все зависит от амбиций футболиста и суммы, которую за него предложат покупатели, которая в свою очередь зависит от игры и главное результативной статистики нападающего, а она наладилась только в последних матчах. Может зимой кто-то и купит нашего Костю, но это уже будет только с согласия клуба, а нет, так и не расстроимся, он поможет бело-синим реализовать планы по завоеванию медалей чемпионата или Кубка страны. Болейте за своих, а не против чужих!
s32zp9rzck28
s32zp9rzck28
вчера в 21:14
Скорее всего лучших предложений не было, остался в Динамо
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