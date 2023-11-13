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Хёйлунд и Эриксен не сыграют в ноябре за сборную Дании

вчера, 17:59

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд и Кристиан Эриксен пропустят матчи сборной Дании в ноябре.

Игроки получили повреждения в поединке АПЛ с «Лутоном» (1:0). Эриксен покинул поле на 40-й минуте из-за травмы колена, Хёйлунда заменили во втором тайме по причине мышечного повреждения.

Данные исполнители не смогут помочь своей национальной команде в играх со Словенией и Северной Ирландией в рамках отбора на Евро-2024.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:18
Главное, чтобы они были готовы к «Эвертону». А в АПЛ тоже молодцы, просто «великие умы». «Манчестер Юнайтед» играть с «Галатасараем» в среду на выезде, затем уже в субботу матч с «Ньюкаслом». Сколько уже и кто только не высказывался на эту тему, хоть бы хны.
Хейлунд вроде не серьезная травма. Ушел спокойно с поля сам
Может судорога сильно схватила или чуть потянул бедро
на следующий матч думаю будет
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42, ред.
Это большая потеря и проблема для сборной Дании.
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