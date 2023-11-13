Хёйлунд и Эриксен не сыграют в ноябре за сборную Дании

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд и Кристиан Эриксен пропустят матчи сборной Дании в ноябре.
Игроки получили повреждения в поединке АПЛ с «Лутоном» (1:0). Эриксен покинул поле на 40-й минуте из-за травмы колена, Хёйлунда заменили во втором тайме по причине мышечного повреждения.
Данные исполнители не смогут помочь своей национальной команде в играх со Словенией и Северной Ирландией в рамках отбора на Евро-2024.
Хейлунд вроде не серьезная травма. Ушел спокойно с поля сам
Может судорога сильно схватила или чуть потянул бедро
на следующий матч думаю будет
Хейлунд вроде не серьезная травма. Ушел спокойно с поля сам
Может судорога сильно схватила или чуть потянул бедро
на следующий матч думаю будет