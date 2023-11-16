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Агент Холанда отреагировала на слухи о трансфере игрока в «Реал»

вчера, 12:42

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда, прокомментировала слухи о трансфере игрока в «Реал».

Эрлинг — хозяин своей судьбы, так было всегда. Он будет делать то, что хорошо для него и для «Ман Сити». Когда все они будут готовы к переменам, это произойдет. Эрлинг всегда будет уважать клуб.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 10:01
Отказались как раз из-за дублирования там нарушающих комментариев, в т.ч. из-за законодательной базы. Но в профиле ещё можно увидеть причину бага.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:19
Раньше была таблица банов, кому, когда и насколько дали, даже можно было прочитать за, что конкретно был выдан бан (комментарии и причину).
А сейчас этого ничего нет, а ведь люди стараются, пишут и попадают на двойное наказание.
Первое это соответственно сам бан, а второе все труды напрасны их не видит адресат.
Я к примеру не так часто бываю на сайте и вижу много "ответов", которые даже прочитать нельзя.
Если возможно верните такую таблицу, интересно же.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:16
Именно что это просто слухи .Никаких реальных действий Реал не делает, просто распускает слухи .
112910415
112910415
вчера в 17:13
Э ... Эрлинг всегда будет уважать один и тот же клуб ?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:24
Это стандартные слова...
Его клиенту нужен Реал.
амурец
амурец
вчера в 16:15
Реал величайший клуб с историей, МС это игрушка шейхов, которая может и надоесть, так что нормалтные игроки которые хотят достичь чего то в спортивном плане, а не в погоне за дурными деньгами предпочтут Реал
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Приветствую!

Тут можно поспорить с вашей теорией, по крайней мере насчёт времени.

Сейчас Холанд играет в самой сильной на данный момент лиге, да ещё и в лучшем клубе мира. Вопрос куда он может в ближайшем времени перейти?

Италия? Ну не думаю, что он в скором времени пойдёт на такое сильное понижение в классе.

Про Францию после Италии и нет смысла объяснять.

Германия? Да он недавно оттуда уехал чтобы расти, зачем ему обратно?

Испания? Вот тут есть варианты. Предположим, что Холанд и Мбаппе попадают в Реал и Барсу (неважно кто куда) и начинается новая эра, так сказать продолжение саги "Месси-Роналду", то тогда да, есть смысл, а так это маловероятно.

Так что скорее всего он ближайшие годы точно проведёт в МС, потом возможно и пойдёт в Реал или Барсу, ну а Германия, Италия, Франция - это только далеко за тридцатник, под конец карьеры можно и попутешествовать.
Elliada
Elliada
вчера в 14:43
Не думаю, что Холанн останется в МС. Скорее всего, устроит турне по топ-лигам, чтобы везде зацепить трофеи.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:41
А зачем сейчас переходить в Реал?
МС сейчас намного сильнее и перспективнее, АПЛ намного сильнее и интереснее Ла Лиги.
Деньги? Ну думаю он может не меньше, а даже больше получить в МС.

Тут скорее всего надо искать другую причину подобных слухов.
Это Реал в лице Переса хочет, то Мбаппе, то Холанда, это президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас мечтает заполучить этих игроков, что бы Ла Лига снова вернулась на первые роли когда в ней играли Месси и Роналду.

Сейчас уж точно нет смысла туда идти, там более уходить от лучших.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:55
Зачем он Реалу, туда Мбаппе бесплатно летом придет.
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 13:01
Тут даже без намеков и скрытых сигналов в открытую сказал, что Холланд перейдет в Реал. Только неизвестно когда
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:43
Еще пару сезонов точно будет в сити
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