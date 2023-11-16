Агент Холанда отреагировала на слухи о трансфере игрока в «Реал»

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы форварда «Ман Сити» , прокомментировала слухи о трансфере игрока в «Реал».

Эрлинг — хозяин своей судьбы, так было всегда. Он будет делать то, что хорошо для него и для «Ман Сити». Когда все они будут готовы к переменам, это произойдет. Эрлинг всегда будет уважать клуб.