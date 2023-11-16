Агент Холанда отреагировала на слухи о трансфере игрока в «Реал»

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда, прокомментировала слухи о трансфере игрока в «Реал».
Эрлинг — хозяин своей судьбы, так было всегда. Он будет делать то, что хорошо для него и для «Ман Сити». Когда все они будут готовы к переменам, это произойдет. Эрлинг всегда будет уважать клуб.
МС сейчас намного сильнее и перспективнее, АПЛ намного сильнее и интереснее Ла Лиги.
Деньги? Ну думаю он может не меньше, а даже больше получить в МС.
Тут скорее всего надо искать другую причину подобных слухов.
Это Реал в лице Переса хочет, то Мбаппе, то Холанда, это президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас мечтает заполучить этих игроков, что бы Ла Лига снова вернулась на первые роли когда в ней играли Месси и Роналду.
Сейчас уж точно нет смысла туда идти, там более уходить от лучших.
МС сейчас намного сильнее и перспективнее, АПЛ намного сильнее и интереснее Ла Лиги.
Деньги? Ну думаю он может не меньше, а даже больше получить в МС.
Тут скорее всего надо искать другую причину подобных слухов.
Это Реал в лице Переса хочет, то Мбаппе, то Холанда, это президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас мечтает заполучить этих игроков, что бы Ла Лига снова вернулась на первые роли когда в ней играли Месси и Роналду.
Сейчас уж точно нет смысла туда идти, там более уходить от лучших.
Тут можно поспорить с вашей теорией, по крайней мере насчёт времени.
Сейчас Холанд играет в самой сильной на данный момент лиге, да ещё и в лучшем клубе мира. Вопрос куда он может в ближайшем времени перейти?
Италия? Ну не думаю, что он в скором времени пойдёт на такое сильное понижение в классе.
Про Францию после Италии и нет смысла объяснять.
Германия? Да он недавно оттуда уехал чтобы расти, зачем ему обратно?
Испания? Вот тут есть варианты. Предположим, что Холанд и Мбаппе попадают в Реал и Барсу (неважно кто куда) и начинается новая эра, так сказать продолжение саги "Месси-Роналду", то тогда да, есть смысл, а так это маловероятно.
Так что скорее всего он ближайшие годы точно проведёт в МС, потом возможно и пойдёт в Реал или Барсу, ну а Германия, Италия, Франция - это только далеко за тридцатник, под конец карьеры можно и попутешествовать.
Тут можно поспорить с вашей теорией, по крайней мере насчёт времени.
Сейчас Холанд играет в самой сильной на данный момент лиге, да ещё и в лучшем клубе мира. Вопрос куда он может в ближайшем времени перейти?
Италия? Ну не думаю, что он в скором времени пойдёт на такое сильное понижение в классе.
Про Францию после Италии и нет смысла объяснять.
Германия? Да он недавно оттуда уехал чтобы расти, зачем ему обратно?
Испания? Вот тут есть варианты. Предположим, что Холанд и Мбаппе попадают в Реал и Барсу (неважно кто куда) и начинается новая эра, так сказать продолжение саги "Месси-Роналду", то тогда да, есть смысл, а так это маловероятно.
Так что скорее всего он ближайшие годы точно проведёт в МС, потом возможно и пойдёт в Реал или Барсу, ну а Германия, Италия, Франция - это только далеко за тридцатник, под конец карьеры можно и попутешествовать.