Сёмин и Газзаев будут тренерами на ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

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вчера, 19:05

19 ноября состоится ретро-поединок «Локомотива» и ЦСКА в рамках Лиги Легенд, посвящённый 21-летней годовщине «золотого матча» между командами.

Встреча пройдёт на стадионе « РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

На поле выйдут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Ринат Билялетдинов, Мануэл Фернандеш, Элвер Рахимич, Дмитрий Сычев и другие легенды клубов.

Возглавят команды и .