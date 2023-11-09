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Сёмин и Газзаев будут тренерами на ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

вчера, 19:05

19 ноября состоится ретро-поединок «Локомотива» и ЦСКА в рамках Лиги Легенд, посвящённый 21-летней годовщине «золотого матча» между командами.

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

На поле выйдут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Ринат Билялетдинов, Мануэл Фернандеш, Элвер Рахимич, Дмитрий Сычев и другие легенды клубов.

Возглавят команды Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:09
пусть будет красиво !
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:08
Главная интрига перед матчем, за кого будет играть Сергей Игнашевич?
В золотом матче 21 летней давности он защищал цвета Локо, а большую часть своей карьеры провёл за ЦСКА.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:10, ред.
Пусть побегают, вспомнят былое. Может, для них это единственная отдушина в нашей жизни - встретиться с теми, кого давно не видел, ощутить "запах" травы и окунуться с головой в шум трибун. Футбол им, по-существу, не так и важен. Ошибаюсь, важен.
shur
shur
вчера в 21:52, ред.
...я то точно бухну и за Армию поболею, 19 ноября -День Ракетных Войск и Артилерии,
1973-1975 гг город Хмельницкий УССР, Ура!!!
shur
shur ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:48
...не ногами,а матом стопудова!!!
shur
shur
вчера в 21:47
...как приятно бывшие динамовцы рулят, Сёма 3 года, а Газай 6 лет отдал бело голубым!!!
DAD81
DAD81
вчера в 20:27
Точно Ринат Билядетдинов будет играть? )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:07
Я так понимаю, что ретро матч - это матч с участием игроков того матча. Но 21 год назад многим из этого списка было 15-16 лет. Поэтому этот матч - это игра в честь золотого матча 21- летней давности. А хорошо бы организовать матч реальных участников той игры! Но это нереально.
Сп62
Сп62
вчера в 19:54
Хочется взглянуть на боеготовность Вадима Евсеева. Он один троих заменит.
Vadik
Vadik
вчера в 19:46
Матч будет интересный! Приятно будет понастальгировать....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:45
Правильное решение по. тренерам. Ретро, должно быть во всём. Хорошей игры командам. Смотреть обязательно буду..
alexgurzan
alexgurzan ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:19, ред.
Да, но ставки уже рассчитаны.
lotsman
lotsman
вчера в 19:12
16:30
СЕГОДНЯ
Гокулам - Раджастан
Опять технические проблемы?)
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:09
Хороший должен получится матч. Если будет возможность обязательно посмотрю.
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