Сёмин и Газзаев будут тренерами на ретро-матче «Локомотива» и ЦСКА

19 ноября состоится ретро-поединок «Локомотива» и ЦСКА в рамках Лиги Легенд, посвящённый 21-летней годовщине «золотого матча» между командами.
Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
На поле выйдут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Ринат Билялетдинов, Мануэл Фернандеш, Элвер Рахимич, Дмитрий Сычев и другие легенды клубов.
Возглавят команды Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.
В золотом матче 21 летней давности он защищал цвета Локо, а большую часть своей карьеры провёл за ЦСКА.
В золотом матче 21 летней давности он защищал цвета Локо, а большую часть своей карьеры провёл за ЦСКА.
1973-1975 гг город Хмельницкий УССР, Ура!!!
1973-1975 гг город Хмельницкий УССР, Ура!!!
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Гокулам - Раджастан
Опять технические проблемы?)
СЕГОДНЯ
Гокулам - Раджастан
Опять технические проблемы?)