Винисиус пропустит более двух месяцев из-за травмы

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вчера, 17:11

Пресс-служба «Реала» сообщила о характере травмы нападающего , которую он получил в матче отбора к ЧМ -2026 против сборной Колумбии.

У форварда выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра. Журналистка издания COPE Аранча Родригес сообщает, что из-за этого повреждения Винисиус пропустит 2,5 месяца.