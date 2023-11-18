Винисиус пропустит более двух месяцев из-за травмы

Пресс-служба «Реала» сообщила о характере травмы нападающего Винисиуса Жуниора, которую он получил в матче отбора к ЧМ-2026 против сборной Колумбии.
У форварда выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра. Журналистка издания COPE Аранча Родригес сообщает, что из-за этого повреждения Винисиус пропустит 2,5 месяца.
Футбольным чиновникам на это плевать, главное заработать побольше денег, а здоровье игроков, это дело второе
Футбольным чиновникам на это плевать, главное заработать побольше денег, а здоровье игроков, это дело второе
Скорейшего выздоровления!!!
Скорейшего выздоровления!!!