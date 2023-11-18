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Винисиус пропустит более двух месяцев из-за травмы

вчера, 17:11

Пресс-служба «Реала» сообщила о характере травмы нападающего Винисиуса Жуниора, которую он получил в матче отбора к ЧМ-2026 против сборной Колумбии.

У форварда выявлен разрыв двуглавой мышцы бедра. Журналистка издания COPE Аранча Родригес сообщает, что из-за этого повреждения Винисиус пропустит 2,5 месяца.

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Все комментарии
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 22:01
Почему футболисты чаще травмируются на национальных матчах? Там плохо тренируют?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:30
Большая потеря для сливочных.. список травмированных у Мадрида снова пополняется. Только начал набирать форму и тут такой сюрприз.
Футбольным чиновникам на это плевать, главное заработать побольше денег, а здоровье игроков, это дело второе
протон
протон
вчера в 21:13
Ну это просто какое-то проклятие, Мадрид постоянно страдает от «вируса ФИФА». Здоровья Вини!
ABir
ABir
вчера в 21:07
Не очень хорошая новость. Конечно для Реала эта потеря не катастрофическая, но ощутимая. Здоровья Жуниору!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:48
Этого ещё не хватало. Куртуа, Милитао, Дани Себальос, Тчуамени, Камавинга, теперь и Винисиус...
shur
shur
вчера в 19:32
...Камавинга, Винисиус...новогодние подарки, здоровья ребятам...!
Capral
Capral
вчера в 18:13
Очень обидно. Не представляю себе Реал без него...
Скорейшего выздоровления!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:53
Травмы мешают ему раскрыться
амурец
амурец
вчера в 17:18
Хреново
Гость
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