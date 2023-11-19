Холанд сможет сыграть в матче следующего тура АПЛ против «Ливерпуля»

Травма нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, полученная в товарищеской игре со сборной Фарерских островов, оказалась несерьёзной.
Игрок полностью восстановится к матчу 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
|Манчестер Сити-:-Ливерпуль
|25.11.2023 в 15:30 Не начался
Травма нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, полученная в товарищеской игре со сборной Фарерских островов, оказалась несерьёзной.
Игрок полностью восстановится к матчу 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
Пусть сыграют боевые составы и победит сильнейший на поле!
Успеха и удачи Ливерпулю!
Пусть сыграют боевые составы и победит сильнейший на поле!
Успеха и удачи Ливерпулю!