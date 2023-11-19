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Холанд сможет сыграть в матче следующего тура АПЛ против «Ливерпуля»

вчера, 11:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль25.11.2023 в 15:30 Не начался

Травма нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, полученная в товарищеской игре со сборной Фарерских островов, оказалась несерьёзной.

Игрок полностью восстановится к матчу 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

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Все комментарии
1580556558
1580556558
вчера в 21:03, ред.
Одно плохо, что такой матч состоится сразу после перерыва на матчи сборных. Частенько команды после перерыва на сборные оказываются не в своей тарелке.
112910415
112910415
вчера в 16:39
не потерялся бы в важном матче, как с ним бывает
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:20
всем здоровья и без травм!
Пусть сыграют боевые составы и победит сильнейший на поле!
Успеха и удачи Ливерпулю!
Migelito
Migelito
вчера в 14:14
Кто бы сомневался)) Но это хорошо. Должны быть сильнейшие
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:31
В таком матче должны играть лучшие! Намечается знатная битва!))
Elliada
Elliada
вчера в 12:15
Главное, чтобы не растворился на поле. Если со сборной не получается, пусть за клуб себя проявляет с сильными соперниками.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:57
Хорошая новость для команды и болельщиков Манчестер Сити.
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