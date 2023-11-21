Стали известны полуфинальные пары плей-офф за выход на Евро-2024 из Лиги Наций (дивизион С).
Сборная Грузии сыграет против Люксембурга, а сборная Греции встретится с Казахстаном.
Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, а финал — 26 марта 2024-го.
Стали известны полуфинальные пары плей-офф за выход на Евро-2024 из Лиги Наций (дивизион С).
Сборная Грузии сыграет против Люксембурга, а сборная Греции встретится с Казахстаном.
Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, а финал — 26 марта 2024-го.
Люксембург не так уж и плох по составу: Барейро главная звезда и самый дорогой игрок Майнца ,Мартинс(Спартак),Родригеш(Сивасспор),Морис вратарь одного из лидеров чемпионата Бельгии Юниона,Олесен(Кельн),Пинто(Витесс),братья Тилль, и еще несколько игроков из Австрии, из 2-х лиг Франции и Германии.
Люксембург не так уж и плох по составу: Барейро главная звезда и самый дорогой игрок Майнца ,Мартинс(Спартак),Родригеш(Сивасспор),Морис вратарь одного из лидеров чемпионата Бельгии Юниона,Олесен(Кельн),Пинто(Витесс),братья Тилль, и еще несколько игроков из Австрии, из 2-х лиг Франции и Германии.