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вчера, 10:31

Стали известны полуфинальные пары плей-офф за выход на Евро-2024 из Лиги Наций (дивизион С).

Сборная Грузии сыграет против Люксембурга, а сборная Греции встретится с Казахстаном.

Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, а финал — 26 марта 2024-го.