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Стали известны полуфинальные пары плей-офф за выход на Евро-2024

вчера, 10:31

Стали известны полуфинальные пары плей-офф за выход на Евро-2024 из Лиги Наций (дивизион С).

Сборная Грузии сыграет против Люксембурга, а сборная Греции встретится с Казахстаном.

Полуфиналы состоятся 21 марта 2024 года, а финал — 26 марта 2024-го.

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Источник: soccer.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:34
Не смотря на силу сборных - здесь тоже судя по всему предстоит интересная борьба.
протон
протон ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:02
Латыши в 2004 году выходили на евро когда было 16 команд. Это уже не переплюнуть.
Люксембург не так уж и плох по составу: Барейро главная звезда и самый дорогой игрок Майнца ,Мартинс(Спартак),Родригеш(Сивасспор),Морис вратарь одного из лидеров чемпионата Бельгии Юниона,Олесен(Кельн),Пинто(Витесс),братья Тилль, и еще несколько игроков из Австрии, из 2-х лиг Франции и Германии.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:51
У казахов против греков мало шансов, но в случае победы их рейтинг УЕФА значительно повысится.
Vadik
Vadik
вчера в 11:46
У Грузии все шансы!!!
lotsman
lotsman
вчера в 11:24
В Финал, по моему мнению, должны выйти Грузия и Греция. Победителем финала хотелось бы видеть Грузию.
drug01
drug01
вчера в 10:42
Болеем За Грузию! Удачи
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