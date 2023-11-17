Черчесов рассказал об интересных моментах перед игрой с Испанией на ЧМ-2018

Экс-тренер сборной России рассказал о подробностях подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2018 против команды Испании (1:1, 4:3 по пенальти).

Самым главным за эти несколько дней, которые мы готовились, было убедить команду в том, что мы меняем систему. До этого Россия играла «4-4-2» и «4-2-3-1», а с Испанией вышли в «5-4-1», потому что с ними в футбол играть... Когда выходит Испания или другой топ-соперник – в футбол играет одна команда.

Ребята не хотели перестраиваться, мы это видели. Задача была убедить их и, самое главное, хотя я так никогда не делал, поскольку уважаю коллег, но в этот раз я должен был сказать команде, что мы их обыграем. Потому что у Испании тренера нет, а тренер есть у России! Йерро – суперфутболист, но его назначили за день до начала чемпионата мира. Я это видел, что у них нет наставника, они разболтаны!

У нас работал испанец Гранеро. Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать. Не поставить Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Карвахаля, который не бегал в атаку. А Черышев – не играет! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Карвахаль вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока – и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все.