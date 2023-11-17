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Черчесов рассказал об интересных моментах перед игрой с Испанией на ЧМ-2018

вчера, 19:36

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подробностях подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира 2018 против команды Испании (1:1, 4:3 по пенальти).

Самым главным за эти несколько дней, которые мы готовились, было убедить команду в том, что мы меняем систему. До этого Россия играла «4-4-2» и «4-2-3-1», а с Испанией вышли в «5-4-1», потому что с ними в футбол играть... Когда выходит Испания или другой топ-соперник – в футбол играет одна команда.

Ребята не хотели перестраиваться, мы это видели. Задача была убедить их и, самое главное, хотя я так никогда не делал, поскольку уважаю коллег, но в этот раз я должен был сказать команде, что мы их обыграем. Потому что у Испании тренера нет, а тренер есть у России! Йерро – суперфутболист, но его назначили за день до начала чемпионата мира. Я это видел, что у них нет наставника, они разболтаны!

У нас работал испанец Гранеро. Я его вызвал и сказал: «Звони испанским друзьям-журналистам и сливай информацию, которую я тебе буду говорить». Он сливал, получается, дезинформацию, и они не понимали, что мы будем делать. Не поставить Черышева я не мог, он только что забил два гола. Они знали, что мы его поставим, и против него на фланг выпустили Карвахаля, который не бегал в атаку. А Черышев – не играет! Грубо говоря, их правый фланг – не атакующий, Карвахаль вышел охранять воздух. Он ищет Дениса, а тот рядом со мной сидит. Потом они выпустили другого игрока – и тогда мы выпустили Черышева. Такие нюансы ты должен замечать, вот и все.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:52
Стратег!!!)
kliker
kliker ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 07:06
Повезло-не повезло. Хмм. Организовать везение команды - задача тренера, что Черчесов и сделал.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 22:30
Карвахаль не тот защитник которого выпускают под определённых игроков тем более под черышева.

Сам не похвалишь никто не похвалит.
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 21:58
Эх, офигенный тренер. Затравили его болельщики сборной России! Правда, не помню ни одного тренера, кроме Хиддинка, которого бы они не травили. А ведь у Хиддинка та состав, мягко сказать, посильнее чем у Черчесова был!
дурман
дурман
вчера в 21:49
Талантище ты усатое
Parma1972
Parma1972
вчера в 21:43
Памятник Стасу, покорителю Испании, геостратегу-тактику, дезонформатору усатому
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:01, ред.
В общем, С.С. похвалил себя, как стратега, и свой талант предвидения. Только один вопрос: почему так поздно ? Почти пять лет прошло; на мой взгляд, как - то стрёмно вспоминать, что было целую эпоху назад.
Ну а если откровенно, то С.С. надо благодарить бога, что испанцы, владея громадным преимуществом во всех аспектах футбола, не забили нам мяч с игры. Не повезло ребятам. Нам - повезло. В жизни иногда такое случается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:55
Всё Стас - можешь приступать к мемуарам...))))
Гость
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