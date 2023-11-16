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Ровно 20 лет назад Месси дебютировал за «Барселону»

вчера, 14:19

Сегодня, 16 ноября 2023 года, исполняется 20 лет дебюту 8-кратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси за «Барселону».

Свой первый поединок за «блаугранас» Месси провел в возрасте 16 лет. Это была товарищеская игра против «Порту» на стадионе «Драгау». Аргентинец появился на поле на 71-й минуте, заменив Фернандо Наварро.

Месси выступал за «блауграну» на протяжении 17 сезонов, провел 778 матчей и забил 672 гола.

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Все комментарии
wxa58mrcwf4j
wxa58mrcwf4j
сегодня в 18:30
и опять пишут что то про зм
ахаха
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:00, ред.
Вы привели результаты матчей, в которых Месси был одним из лучших, но у его партнёров случился настоящий ступор. Такие неудачные игры встречаются у всех ( не у многих, а практически у всех ) команд, причём ведущих и самых титулованных в мире. И это естественно, так как в них играют не роботы, а обычные люди, которые имеют право на периодические слабости. Причины последних могут быть самые разные, от лунных затмений, неурядиц в семье до болезни любимой собаки. Они, футболисты, существа о двух ногах и двух руках, причём живые. Или вы хотите, чтобы аргентинец на протяжении 20 сезонов в каждом матче показывал выдающийся футбол ? Такого не бывает и никогда не будет. По этой причине вы некорректно привели результаты матчей с его участием, но почему - то "забыли" о сотнях других, великолепных.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:29
Да ради Бога! То, чего Месси добился, ничего страшного, что пришлось проиграть несколько матчей с разгромным счетом. Любой бы согласился. Про эти матчи немногие будут вспоминать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:09
2-8 , 0-4 , 1-4 делали не плеймейкеры, плэймэкеры растворялись в эти минуты
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
Что эти цифры значат? То, что Месси выиграл с Барселоной больше трофеев, чем Роналду за карьеру. То, что плеймейкер Месси уделал бомбардира Роналду 6:4. То, что Месси признавался лучшим игроком больше Роналду. Всё-таки, люди понимают разницу между игрой и добиванием с пенальти. Кстати, заметил, как в последние годы выбирают плеймейкеров, а не набивателей статистики? Сначала Модрич утер нос замыкателю Роналду, потом Месси утер нос Левандовскому и Холанну. Нужно играть, а не просто ногу подставлять.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 19:05
Величайший игрок всех времен!
Месси и Барселона были созданы друг для друга!
Его показатели, титулы врядли кто-то покорит в ближайшие 50 лет.
А мы, болельщики Барсы, ждём очередного такого же бриллианта в составе каталонского клуба, ну и, повторения клубом результатов эпохи Гвардиоловской Барсы.
True Story
True Story
вчера в 19:03
Это был матч-открытие стадиона Драгау, построенного к ЧЕ-2004 в Португалии.
Тот матч Порту обыграл Барселону со счетом 2-0
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:51
Футболист - который сделал себя легендой футбола..
амурец
амурец ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:32
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 17:59
    Нахождение на этой "ветке" антагонистов аргентинца и его хулителей лишь подтверждает аксиому (положение, принимаемое без доказательств, др.- греч.), что Месси является звездой первой, т.е.самой яркой, величины.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:45
    Что за цифры и что они значат?
    Первое, что всплывает в памяти это завышенные ожидания Месси к самому себе и провальные проходы с потерей мяча, именно таким его запомню
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 17:41
    Круто это море, горы, природа и сумасшедшие люди.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 17:40
    Это только если увлекаться Марвел и супергероями. А так, тот же Суарес гораздо больше ярких моментов дал футболу.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:55
    Оглянуться не успели, как 20 лет прошло и зима катит в глаза. Согласен побыть ещё стрекозой, как в басне и увидеть ещё раз, как возьмёт ЗМ, Месси).. По многочисленным просьбам его оппонентов. Так уж и быть).
    112910415
    112910415
    вчера в 16:23
    мы его современники, это круто
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 16:13
    Я правильно понимаю, что судьба Золотого мяча уже предрешена?
    амурец
    амурец
    вчера в 16:09
    То есть это готовят к 9 ЗМ?
    8pxrq3yau3dx
    8pxrq3yau3dx
    вчера в 16:02
    Надо срочно выдать дномяре по этому поводу очередной золотой мячишко
    протон
    протон
    вчера в 15:58
    Это творец на поле. Счастье, что эпоха продолжается, а мы - её свидетели.
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 15:56
    Да.. То, что он творил на поле - незабываемо.. Идеальная карьера.. 👍👏💥
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:21, ред.
    Славная карьера славного футболиста. Ассоциации с метеором, пронёсшимся по небосводу, и оставившим на нём свой яркий след. В душах и сердцах болельщиков.
    Алмазы ещё будут появляться в мировом футболе, но я сомневаюсь, что в обозримом будущем из них будут выкристаллизовываться бриллианты, подобные ему.
    29081985
    29081985
    вчера в 15:21
    Радость то какая))
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:21
    Юбилей начала славного игрового пути прославленного футболиста.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 14:46
    Живая легенда!
    Потрясающие результаты у Месси!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:42
    18 лет в клубе. 35 трофеев, 6 ЗМ, 6 ЗБ. Еще один сезон и было бы 700 голов за Барселону. Не сложилось
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 14:30
    Легенды уходят потихоньку... Ну а результат по ЗМ мне кажется никто не повторит...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:23
    Хорошее время было и для Месси и для Барсы.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:22
    как быстро летит время !
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