Ровно 20 лет назад Месси дебютировал за «Барселону»

1700133589

вчера, 14:19

Сегодня, 16 ноября 2023 года, исполняется 20 лет дебюту 8-кратного обладателя «Золотого мяча» за «Барселону».

Свой первый поединок за «блаугранас» Месси провел в возрасте 16 лет. Это была товарищеская игра против «Порту» на стадионе «Драгау». Аргентинец появился на поле на 71-й минуте, заменив Фернандо Наварро.

Месси выступал за «блауграну» на протяжении 17 сезонов, провел 778 матчей и забил 672 гола.