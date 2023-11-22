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Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Серии А

вчера, 19:59

Опубликован рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов Серии А.

Лидерами являются Ромелу Лукаку («Рома»), Душан Влахович и Адриен Рабьо (оба — «Ювентус») — они получают по 7 миллионов евро в год чистыми.

На четвертом месте Войцех Щесны («Ювентус») — 6,5 млн евро, далее в списке следуют Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (все – «Интер») и Алекс Сандро («Ювентус») — по 6 млн евро.

На 9-й позиции Алессандро Бастони («Интер») — 5,5 млн. В топ-10 также попали Николо Барелла, Бенжамен Павар (оба – «Интер»), Федерико Кьеза, Бремер (оба – «Ювентус») – по 5 млн. Рафаэл Леау («Милан») достиг этого показателя с учетом бонусов.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:11
а за что у нас многие в Зените или Локо да и в Спартаке такие были, которые получают или получали 5 и более лямов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:00
Мда... Милан прям как бедный родственник. Даже в СериАле "россонери" , на фоне других, - голодранцы.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 22:25
Дибала так и не выбил оказывается для себя нормальную зп. Бедолага
9kk4vu744z82
9kk4vu744z82
вчера в 22:07
Всё высокооплачиваемые уже уехали к саудитам
Человек Маляр
Человек Маляр
вчера в 21:18
Вам тоже кажется их зарплаты маленькими для высокооплачиваемых футболистов? Потому что стали привыкать к саудовским цифрам...
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:49
Ну что, посмотреть бы такой же список у Саудитов....
протон
протон
вчера в 20:32
Бастони топ, но немного странно, что Барелла получает меньше. Барелла уже готовый мастер, который усилит любой клуб.
Гость
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