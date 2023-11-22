Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков Серии А

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вчера, 19:59

Опубликован рейтинг наиболее высокооплачиваемых футболистов Серии А.

Лидерами являются («Рома»), и (оба — «Ювентус») — они получают по 7 миллионов евро в год чистыми.

На четвертом месте Войцех Щесны («Ювентус») — 6,5 млн евро, далее в списке следуют Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (все – «Интер») и Алекс Сандро («Ювентус») — по 6 млн евро.

На 9-й позиции Алессандро Бастони («Интер») — 5,5 млн. В топ-10 также попали Николо Барелла, Бенжамен Павар (оба – «Интер»), Федерико Кьеза, Бремер (оба – «Ювентус») – по 5 млн. Рафаэл Леау («Милан») достиг этого показателя с учетом бонусов.