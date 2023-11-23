«Локомотив» — лидер среди российских клубов по задействованию воспитанников

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вчера, 14:13

CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) составил рейтинг команд мира по задействованию игроков, прошедших через клубную систему.

Оценка проводилась на основе процента игрового времени футболистов в национальных чемпионатах в текущем сезоне.

Первое место заняло киевское «Динамо» (82,9 %). Вторым стал «Минск» (71,5 %). Третья строчка осталась за «Атлетиком» из Бильбао (68,9 %). Лучшим среди российских клубов стал «Локомотив» (42,2 %).