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«Локомотив» — лидер среди российских клубов по задействованию воспитанников

вчера, 14:13

CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) составил рейтинг команд мира по задействованию игроков, прошедших через клубную систему.

Оценка проводилась на основе процента игрового времени футболистов в национальных чемпионатах в текущем сезоне.

Первое место заняло киевское «Динамо» (82,9 %). Вторым стал «Минск» (71,5 %). Третья строчка осталась за «Атлетиком» из Бильбао (68,9 %). Лучшим среди российских клубов стал «Локомотив» (42,2 %).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:39
Удивительно, как Локомотив из года в год использует огромное количество воспитанников, но при этом в инфо поле об этом почти никто не говорит. Всё время помню всплывали статьи и обсуждения про молодое поколение ЦСКА, про академию Краснодара. А Локо как-то стороной обходят за редкими исключениями, будто это само собой разумеющееся..
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:38
Всегда говорил, что гордится надо не тем, что в воспитанники академии играют в других командах, а гордится надо тогда когда воспитанники играют за свой родной клуб.
Понятно, что для всех места нет, но прежде всего надо доверять, а потом делать выводы, тянет или нет.
Помню как Баринов хотел уйти из клуба за игровой практикой, но Палыч его сразу отдёрнул и сказал как мне кажется золотые слова: "Терпи и всё у тебя будет".
Тут самое главное не передержать молодёжь в запасе.
А самое главное даже не в самих воспитанниках и даже не в тренере, главное в руководстве клуба. Если руководство думает, что легионеры лучше своих и лучше купить уже засветившихся игроков, то академия будет только для регламента.
Думал, что санкции помогут нашему чемпионату избавиться от понаехавших второсортных и третьесортных легионеров и клубы станут больше своим доверять и ещё больше появится хороших футболистов, но многие клубы продолжают закупать непонятных легов и тренеров.
Тренер легионер вообще абсурд для РПЛ и ФНЛ.
112910415
112910415
вчера в 18:00
и это похвально
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:09, ред.
Добра дружище. ✊️
А в чём противоречие ,разве работа с молодёжью не есть результат качественных воспитанников ??? Что вложил , то и получил !!!)
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:41
Доброго Здоровья ironigor!
Тут скорее не работа со своей молодежью, а само качество подготовки собственных воспитанников.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:22
Хорошая работа с молодёжью даёт свои плоды .
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