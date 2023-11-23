«Локомотив» — лидер среди российских клубов по задействованию воспитанников

CIES Football Observatory (Международный центр спортивных исследований) составил рейтинг команд мира по задействованию игроков, прошедших через клубную систему.
Оценка проводилась на основе процента игрового времени футболистов в национальных чемпионатах в текущем сезоне.
Первое место заняло киевское «Динамо» (82,9 %). Вторым стал «Минск» (71,5 %). Третья строчка осталась за «Атлетиком» из Бильбао (68,9 %). Лучшим среди российских клубов стал «Локомотив» (42,2 %).
Понятно, что для всех места нет, но прежде всего надо доверять, а потом делать выводы, тянет или нет.
Помню как Баринов хотел уйти из клуба за игровой практикой, но Палыч его сразу отдёрнул и сказал как мне кажется золотые слова: "Терпи и всё у тебя будет".
Тут самое главное не передержать молодёжь в запасе.
А самое главное даже не в самих воспитанниках и даже не в тренере, главное в руководстве клуба. Если руководство думает, что легионеры лучше своих и лучше купить уже засветившихся игроков, то академия будет только для регламента.
Думал, что санкции помогут нашему чемпионату избавиться от понаехавших второсортных и третьесортных легионеров и клубы станут больше своим доверять и ещё больше появится хороших футболистов, но многие клубы продолжают закупать непонятных легов и тренеров.
Тренер легионер вообще абсурд для РПЛ и ФНЛ.
Понятно, что для всех места нет, но прежде всего надо доверять, а потом делать выводы, тянет или нет.
Помню как Баринов хотел уйти из клуба за игровой практикой, но Палыч его сразу отдёрнул и сказал как мне кажется золотые слова: "Терпи и всё у тебя будет".
Тут самое главное не передержать молодёжь в запасе.
А самое главное даже не в самих воспитанниках и даже не в тренере, главное в руководстве клуба. Если руководство думает, что легионеры лучше своих и лучше купить уже засветившихся игроков, то академия будет только для регламента.
Думал, что санкции помогут нашему чемпионату избавиться от понаехавших второсортных и третьесортных легионеров и клубы станут больше своим доверять и ещё больше появится хороших футболистов, но многие клубы продолжают закупать непонятных легов и тренеров.
Тренер легионер вообще абсурд для РПЛ и ФНЛ.