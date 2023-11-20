"Матч России и Кубы будет учтён в рейтинге ФИФА."

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вчера, 14:21

В службе коммуникаций РФС рассказали о влиянии поединка сборных России и Кубы на положение в рейтинге ФИФА .

Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА .

Встреча пройдет 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.