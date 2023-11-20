"Матч России и Кубы будет учтён в рейтинге ФИФА."

В службе коммуникаций РФС рассказали о влиянии поединка сборных России и Кубы на положение в рейтинге ФИФА.
Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА.
Встреча пройдет 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.
ПОЗОР!
ПОЗОР!
тогда груз ответственности и естественное волнение ...
не проиграть бы
тогда груз ответственности и естественное волнение ...
не проиграть бы
"Что ж ты, фpаеp, сдал назад?
Hе по масти я тебе
Ты смотpи в мои глаза,
Бpось тpепаться о сyдьбе..."
"Что ж ты, фpаеp, сдал назад?
Hе по масти я тебе
Ты смотpи в мои глаза,
Бpось тpепаться о сyдьбе..."
- Вот это подарок Россиянам на Новый Год от ФИФА! Всем подаркам - подарок!! Дедушка Мороз нервно курит в сторонке!!!
- Вот это подарок Россиянам на Новый Год от ФИФА! Всем подаркам - подарок!! Дедушка Мороз нервно курит в сторонке!!!
Футбольной встрече с Кубой и в рейтинге очку
Пока-пока-пока чего-то мало из Зенита
Футболистов в сборной, спасибо Семаку.
Футбольной встрече с Кубой и в рейтинге очку
Пока-пока-пока чего-то мало из Зенита
Футболистов в сборной, спасибо Семаку.