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Матч России и Кубы будет учтён в рейтинге ФИФА

вчера, 14:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия8 : 0Логотип футбольный клуб КубаКубаМатч завершен

В службе коммуникаций РФС рассказали о влиянии поединка сборных России и Кубы на положение в рейтинге ФИФА.

Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Встреча пройдет 20 ноября на «Волгоград-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:58
Может стоит играть с Кубой раз в неделю?
mw2mvzdkthzj
mw2mvzdkthzj
вчера в 20:07
Лучше показывать игру дворовых команд! Зачем издеваться над здравым смыслом!
ПОЗОР!
112910415
112910415
вчера в 18:46
ой !
тогда груз ответственности и естественное волнение ...
не проиграть бы
Интерес
Интерес
вчера в 18:34
Очередная гнилая морковка нашим зайчикам из РФС!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:30
Вспомнил почему то песню М. Круга...

"Что ж ты, фpаеp, сдал назад?
Hе по масти я тебе
Ты смотpи в мои глаза,
Бpось тpепаться о сyдьбе..."
Vadik
Vadik
вчера в 17:31
Значит надо побеждать! Еду на стадион топить за наших)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:30
Кубинцы хотели босиком играть...
Хиромант
Хиромант
вчера в 16:07
"Матч России и Кубы будет учтён в рейтинге ФИФА."

- Вот это подарок Россиянам на Новый Год от ФИФА! Всем подаркам - подарок!! Дедушка Мороз нервно курит в сторонке!!!
Хиромант
Хиромант ответ True Story (раскрыть)
вчера в 16:04
- Хотя бы с 39 на 38, какая там 20-ка? Вы о чём?
lotsman
lotsman
вчера в 15:56
Ну если будет учитываться, то обязательно надо выигрывать.
3w7285us3afb
3w7285us3afb
вчера в 15:48
Это наш великий шанс, выпадающий не так часто!
c9xtf2fh52t3
c9xtf2fh52t3
вчера в 15:35
Теперь надо постараться выиграть, есть стимул
True Story
True Story
вчера в 15:32
Нужно играть рейтинговые товарняки с командами из второй сотни, и глядишь, сборная России поднимется с 39-го места в первую 20-ку!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:51
Да уж в службе коммуникаций РФС провели поистине титаническую работу...)
ew82n9bs8enm
ew82n9bs8enm
вчера в 14:51, ред.
Пора-пора-порадуемся на своём веку
Футбольной встрече с Кубой и в рейтинге очку
Пока-пока-пока чего-то мало из Зенита
Футболистов в сборной, спасибо Семаку.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:35
Значит кубинцы могут поднять в таблице)) Тем более в волгоградских бутсах))
Futurista
Futurista
вчера в 14:34
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