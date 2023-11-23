Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

FourFourTwo составил список лучших покупок «Арсенала» в истории

сегодня, 00:23

Сайт FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших приобретений в истории «Арсенала». В списке 33 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Тьерри Анри, из «Ювентуса» в 1999 году.

2. Патрик Виейра, из «Милана» в 1996 году.

3. Иан Райт, из «Кристал Пэлас» в 1991 году.

4. Деннис Бергкамп, из «Интера» в 1995 году.

5. Дэвид Симен, из «Куинз Парк Рейнджерс» в 1990 году.

6. Клифф Бастин, из «Эксетер Сити» в 1929 году.

7. Робер Пирес, из «Марселя» в 2000 году.

8. Сол Кэмпбелл, из «Тоттенхэма» в 2001 году.

9. Пат Дженнингс, из «Тоттенхэма» в 1977 году.

10. Фредрик Юнгберг, из «Хальмстада» в 1998 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Локомотив» — лидер среди российских клубов по задействованию воспитанников
Сегодня, 14:13
Месси — самый дорогой футболист мира в возрасте от 34 лет
20 ноября
ОфициальноМатч России и Кубы будет учтён в рейтинге ФИФА
20 ноября
Яшин — лучший вратарь в истории футбола по версии Искусственного интеллекта
18 ноября
Искусственный интеллект назвал 10 лучших защитников в истории футбола
18 ноября
FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших защитников, которые играли в 1990-х
17 ноября
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 08:21
Достижения были когда тот же Анри играл.
8t5p6p677q79
8t5p6p677q79
сегодня в 07:36
С Анри конечно Арсенал не прогодал
ОПС
ОПС
сегодня в 07:28
История еще не закончилась. Поэтому стоит ждать еще изменений в этом списке.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:14
Эй, сейчас бы праймовых Анри,Бергкампа и Виейра в нынешний соства Артеты включить, думаю разрывали бы АПЛ легко
протон
протон
сегодня в 05:43
Эдегор за последние годы, лет 15, лучший трансфер
Просто пока вклад незакончен.
qaenh5mebn98
qaenh5mebn98
сегодня в 05:17
Андрюшку-тюленя что-то забыли добавить. Впрочем, его ожидания это его проблемы
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:19
Всё это довольно субъективно... Достижения Арсенала?
протон
протон
сегодня в 01:10
Теперь ждём топ худших игроков.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 