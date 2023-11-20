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Месси — самый дорогой футболист мира в возрасте от 34 лет

вчера, 15:51

Сайт Transfermarkt составил рейтинг самых дорогих футболистов в возрасте старше 34 лет. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Интер Майами», 36 лет) – 35 млн евро;

2. Роберт Левандовски («Барселона», 35 лет) – 30 млн евро;

3-4. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн евро;

3-4. Криштиану Роналду («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн евро;

5. Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн евро;

6. Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн евро;

7. Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн евро;

8. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года) – 7,5 млн евро;

9. Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн евро;

10. Душан Тадич («Фенербахче», 34 года) – 5,5 млн евро.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:53
Забавно видеть, как болельщик заводится с пол оборота в пред зимней России от новости Месси).
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:30
МЮ заплатил Юве 15 лямов за 36-летнего Авейру.. Так что не дороже.. А в 37 его выгнали бесплатно.. И свободным агентом он не был..
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:11
Никому не нужен, никто не хотел, не стали продлевать контракт это вот под копирку всё про Роналду 😀👏👏👏
Который взял и убрал агента, что не может найти клуб. Помним! У любого товара есть цена, в том числе и у футболистов. Месси всегда стоил больше, чем душ Сантуш Авейру.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:08
Капитализм он такой. Бизнес. От дохода с него можно купить все ваши деревни вместе с людьми и продать кому-нибудь.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:04
Это все условно, смотря кто посчитает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 19:42
Такие рейтинги мессирейтингисты в день по 44 штуки выдают...в среднем...
Самый дорогой игрок рождённый 24 июня...
Самый дорогой игрок до 1 м70 см....
Самый дорогой Лионель из Лионелей....
И т.д....и т.д...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:33
Потому что там Де Брюйне в два раза Дороже а Кейн в три
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 19:31
Завтра будет новость: Месси самый дорогой аргентинец клуба Интер Майами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:17
Конкурс на самый глупый рейтинг в разгаре...
Хиромант
Хиромант ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:43
- Странно откуда такие "ценники" вообще берутся? Один футболист стоит как один наш район с его 20 деревнями? И чего же он такого может "выдать" за 35 млн. евро?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:34
Роналду думаю еще больше стоил в 36. Играл в Апл, становился лучшим игроком года в Мю.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:20
Какую цену ему не нарисуй а все равно не кто не купит. Псж свободным агентом его взяли, он там провалился и продлевать контракт с ним не стали. Искал клуб гном в Европе но оказался не кому не нужен и уехал в любительскую лигу тоже свободным агентом. Так что этот ценник не чего не значит!
KTS16_
KTS16_
вчера в 18:14, ред.
Квк два Роналду 🙃
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 18:07
Геша : Почему не от 38?.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:27
Значит до 34 кто то дороже Месси.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:03
Ну за это однозначно надо Золотой мяч дать
FenixSL
FenixSL ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:50
гений
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:45
Приятно видеть в этом списке Мхитаряна. Несколько лет назад, когда он из Арсенала перешел в Рому, было впечатление, что его карьера медленно катится вниз, и следующий его клуб будет еще скромнее, может даже вне топ 5. А он взял и не только возродил карьеру в Италии, но и перешел в клуб покруче Ромы, стал одним из лидеров Интера, попутно добравшись до финала ЛЧ.
sihafazatron
sihafazatron ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:44
от 30 наверно дороже есть игроки, а тут он первый)
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:42
Интерес
Интерес
вчера в 16:39
Так "возраст Христа".Дальше пошёл другой счёт,начало с 34-х.
Elliada
Elliada
вчера в 16:20
Ок. Странно, что от 34. Почему не от 30 или 35 лет?
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