Чалова оштрафовали на 20 тысяч рублей за бросок бутылки в матче с «Факелом»

Глава КДК РФС рассказал, какая санкция наложена на нападающего ЦСКА за бросок бутылки на поле в матче 15‑го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

Сегодня рассмотрели отложенный вопрос по броску бутылки на поле из технической зоны ЦСКА . Мы установили, и ЦСКА также об этом написал нам в своей позиции по эпизоду, что нарушителем был Фёдор Чалов. Футболист на эмоциях после пропущенного командой гола бросил посторонний предмет из технической зоны, бутылка вылетела в поле. Агрессии с его стороны не было, бутылка ни в кого не попала, поэтому штраф 20 тысяч рублей.