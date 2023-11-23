Чалова оштрафовали на 20 тысяч рублей за бросок бутылки в матче с «Факелом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какая санкция наложена на нападающего ЦСКА Фёдора Чалова за бросок бутылки на поле в матче 15‑го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).
Сегодня рассмотрели отложенный вопрос по броску бутылки на поле из технической зоны ЦСКА. Мы установили, и ЦСКА также об этом написал нам в своей позиции по эпизоду, что нарушителем был Фёдор Чалов. Футболист на эмоциях после пропущенного командой гола бросил посторонний предмет из технической зоны, бутылка вылетела в поле. Агрессии с его стороны не было, бутылка ни в кого не попала, поэтому штраф 20 тысяч рублей.
Насколько мне известно джентльмена дают и за поведение на поле. Эмоции взаимосвязаны с поведением на поле. А, если бы попал кому-нибудь?
Да и какой джентльмен кидает бутылки на поле? Хулиганы так гадят природу. Видел такое каждый день летом и бесило).
Насколько мне известно джентльмена дают и за поведение на поле. Эмоции взаимосвязаны с поведением на поле. А, если бы попал кому-нибудь?
Да и какой джентльмен кидает бутылки на поле? Хулиганы так гадят природу. Видел такое каждый день летом и бесило).
"Система-это, когда двигают не самых лучших, а нужных, которые могут говорить красиво и делать". Это только короткая фраза из его интервью. Если хотите полность, то найдете на просторах интернета, это несложно сейчас.
"Система-это, когда двигают не самых лучших, а нужных, которые могут говорить красиво и делать". Это только короткая фраза из его интервью. Если хотите полность, то найдете на просторах интернета, это несложно сейчас.
-Постой! Это ещё не конец. Будет продолжение!
Как видите бутылка нашла своего героя.
-Постой! Это ещё не конец. Будет продолжение!
Как видите бутылка нашла своего героя.