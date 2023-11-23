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Чалова оштрафовали на 20 тысяч рублей за бросок бутылки в матче с «Факелом»

вчера, 16:11
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какая санкция наложена на нападающего ЦСКА Фёдора Чалова за бросок бутылки на поле в матче 15‑го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

Сегодня рассмотрели отложенный вопрос по броску бутылки на поле из технической зоны ЦСКА. Мы установили, и ЦСКА также об этом написал нам в своей позиции по эпизоду, что нарушителем был Фёдор Чалов. Футболист на эмоциях после пропущенного командой гола бросил посторонний предмет из технической зоны, бутылка вылетела в поле. Агрессии с его стороны не было, бутылка ни в кого не попала, поэтому штраф 20 тысяч рублей.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 00:00, ред.
Если бы Миранчук играл, в ЦСКА, то он назвал бы другого. КБ, чувствуется к
pomor45
pomor45
вчера в 20:01
20 тысяч за то, что ни в кого не попал. Мазила! Или предусмотрительный жмот?
Интерес
Интерес
вчера в 19:37
Скорее бы вернули оборотную тару.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:31
Спасибо за ответ. Против Миранчука ничего не имею. Ваш выбор одобряю, но с уважением отношусь и к выбору проголосовавших за Чалова.
Приятно было пообщаться, Всех благ Вам.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:44
Российский футбол мой кандидат, как бы громко не звучало, но есть симпатии к некоторым игрокам, тренерам, командам, если коротко.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:44
Из троих я выбрал бы теперь Миранчука. Когда вышла новость о джентльмене Чалове, я доверился в голосование и не стал отправлять пост, но внутренний голос говорил:
-Постой! Это ещё не конец. Будет продолжение!
Как видите бутылка нашла своего героя.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
А конкретно кто, фамилия ?
Футбол это не ответ. Мой выбор Чалов.
uv72nnu8adh9
uv72nnu8adh9
вчера в 17:59
Нет культуры, кто же на газон бутылки кидает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:50
Российский футбол мой кандидат, как бы громко не звучало, но есть симпатии к некоторым игрокам, тренерам, командам, если коротко.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:48
Отвечу русской пословицей : "Каждый кулик своё болото хвалит".
А Ваш кандидат кто?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:38, ред.
Это вы считаете так потому-что игрок ваш. А я считаю, что выбор ошибочен теперь в свете штрафа. Вспоминаю сейчас интервью Калешина, о системе в футболе и считаю, что он прав абсолютно. Систему, эту надо ломать. Она не дает развиваться росфутболу. Вот его слова дословно:
"Система-это, когда двигают не самых лучших, а нужных, которые могут говорить красиво и делать". Это только короткая фраза из его интервью. Если хотите полность, то найдете на просторах интернета, это несложно сейчас.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 17:28
Выбор сделали специалисты и болельщики, не нам с вами осуждать их выбор. Я так считаю.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:05
-Федя, где 20 тысяч?
- дорогая, я бросил бутылку
112910415
112910415
вчера в 16:43
не за то, что бросил ...
за то, что промахнулся
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
Здорова!
Насколько мне известно джентльмена дают и за поведение на поле. Эмоции взаимосвязаны с поведением на поле. А, если бы попал кому-нибудь?
Да и какой джентльмен кидает бутылки на поле? Хулиганы так гадят природу. Видел такое каждый день летом и бесило).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:30
Это простое проявление эмоции. Эмоциональность свойственна нормальному человеку. Главное, что не было агрессии.
Будь здрав Сергеевич.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:16
Вот джентльмен так джентльмен. Резиновый получается?
Раньше не могли огласить? Или обёртка важнее замыливающая глаза?).
Гость
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