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«Барнсли» исключён из текущего розыгрыша Кубка Англии

вчера, 17:58
ХорсхэмЛоготип футбольный клуб Хорсхэм0 : 3Логотип футбольный клуб БарнслиБарнслиМатч завершен

«Барнсли» исключён из нынешнего розыгрыша Кубка Англии.

Команда одержала победу в переигровке поединка с «Хорсхэмом» (3:0), но в матче принял участие игрок, у которого не было прав на это. В заявлении «Барнсли» сказано:

Сегодня Футбольная ассоциация Англии сообщила нам, что мы больше не сможем участвовать в Кубке Англии в нынешнем сезоне.

До нашего сведения была доведена административная ошибка, касающаяся права на участие футболиста, который сыграл в матче с «Хорсхэмом» в прошлый вторник. Клуб в полной мере сотрудничал с расследованием и принял решение Футбольной ассоциации Англии. Мы поддерживали контакт с ФК «Хорсхэм» и хотели бы поблагодарить клуб и председателя правления за их понимание и сотрудничество на протяжении всего этого процесса.

Мы хотим извиниться перед нашими болельщиками, игроками и персоналом за эту прискорбную ошибку. Эта ошибка, хотя и непреднамеренная, не соответствует стандартам, которые мы устанавливаем в нашем клубе, и это просто не то, что вы должны испытать. Мы уже провели полное внутреннее расследование и впоследствии приняли меры предосторожности, чтобы гарантировать, что подобное больше никогда не повторится.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:00
исправиться и больше так не делать !
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:35
Оправдания звучат как то вообще нелепо.
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:40
Обидно, но такие ситуации бывают.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:32
Как такое возможно на таком уровне???
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